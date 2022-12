The Big Bang Theory : Jim Parsons (Sheldon) répond aux attaques du casting sur son départ

Jim Parsons, Sheldon dans The Big Bang Theory, a répondu aux récentes critiques de membres du casting à propos de son départ de la série.

© CBS

The Big Bang Theory a toujours eu de bonnes audiences. Autant dire que l’annonce de sa fin, en 2018, a surpris les fans qui découvraient la 12ème et dernière saison. La raison de cette annulation ? Le départ de Jim Parsons, l’interprète de Sheldon et personnage préféré des fans.

Plutôt que de faire sans le fantasque scientifique, la production a préféré stopper The Big Bang Theory. Johnny Galecki (Leonard) et Kaley Cuoco (Penny) ont récemment partagé avoir été en conflit avec Jim Parsons à ce propos. Aujourd’hui, ce dernier répond à ces critiques !

À lire > Les Simpson, Friends, Big Bang Theory… les plans des logements de vos séries fétiches

Jim Parsons ne regrette pas sa décision

© CBS

La fin de The Big Bang Theory n’a pas eu lieu dans le calme. C’est en tout cas ce qu’a expliqué Johnny Galecki en partageant avoir été déçu de la façon dont la nouvelle a été annoncée par Jim Parsons. Kaley Cuoco a eu le même ressenti et est entré en conflit avec l’interprète de Sheldon à ce propos.

Ces confidences surprennent d’autant plus que depuis la fin du sitcom, l’ambiance semblait bonne entre les acteurs. Ce qui n’est vraisemblablement pas le cas. Interviewé par Yahoo, Jim Parsons répond à ces attaques sans trop entrer en conflit. L’acteur pense avoir pris la meilleure décision.

Ce n’est jamais agréable d’entendre que vous avez fait quelque chose qui a mis quelqu’un en colère ou l’a fait se sentir mal, même par accident. Mais j’ai fait ce que je devais faire, c’était la meilleure décision pour gérer la situation. Honnêtement, nous n’étions pas le genre de groupe qui avait besoin d’une réunion de cette manière. Jim Parsons

CBS a déclaré, peu de temps après l’annonce de la fin de The Big Bang Theory, être intéressée par une saison supplémentaire. Mais la série n’a pas pu continuer sans Jim Parsons qui était considéré comme le véritable personnage principal. La preuve avec le succès du (seul) spin-off, Young Sheldon. Si le reste du casting était partant pour une suite sans Sheldon, la chaîne ne semblait pas du même avis.

Notons toutefois que la critique émanant de Johnny Galecki concerne la manière dont la nouvelle a été annoncée plus que la décision de Jim Parsons. Finalement, l’interprète de Sheldon a jugé qu’il était temps pour lui de tourner la page après une décennie à jouer dans The Big Bang Theory.

Source : ScreenRant