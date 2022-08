The Boys : qu’est devenu le bébé de Stillwell ?

Où se trouve le bébé de Madelyn Stillwell ? C’est la question que se posent les fans de The Boys. En vérité, l’enfant fait une apparition discrète dans la saison 3.

Mais où est passé l’enfant de Madelyn Stillwell ? – Crédit : Amazon Studios

En seulement 3 saisons, The Boys s’impose comme la meilleure série du catalogue Prime Video. On se demande même si Les Anneaux de Pouvoir va réussir à dépasser sa hype ! En attendant la saison 4, déjà officialisée par Amazon Studios et Sony Pictures, retour sur l’un des mystères du programme. La disparition du bébé de Stillwell pendant le final de la première saison. Où est passé le bambin ?

Un retour discret mais repéré par certains fans

Teddy Stillwell fait une apparition dans la saison 2 – Crédit : Amazon Studios

Madelyn Stillwell tient une place importante pendant la saison 1. Assassinée par Homelander, la femme laisse derrière elle un bébé dont le leader des Sept se montre particulièrement jaloux. Rappelons que le bambin est doté de pouvoirs après avoir été traité au Composé-V. Si le super-héros fait exploser la maison de son amante, on apprend que l’enfant a survécu grâce à sa résistance.

Pendant la saison 3, à Red River, Hughie reconnaît Teddy Stillwell lors d’une scène courte que beaucoup ont loupé. L’orphelin se téléporte rapidement vers notre héros, ce qui provoque sa surprise. La femme en charge des lieux vient le voir en lui disant de ne pas faire peur aux gens et l’appelle distinctement « Teddy Stillwell ».

Il semble évident qu’après la mort de Madelyn Stillwell, le bébé a été placé à Red River, un orphelinat spécialisé dans les enfants dotés de super-pouvoirs.

Ironiquement, Teddy Stillwell dispose exactement du même pouvoir que Hughie lorsqu’il prend le Composé-V temporaire. Sachant que Ryan risque d’avoir une place centrale dans la saison 4, le bambin de Madelyn Stillwell peut-il aider les Boys ? On imagine un scénario centré sur la nouvelle génération de Supes.

Une chose semble sûre. Teddy Stillwell a une importance en tant que « Némésis » de Homelander, enfant d’un grand nom de Vaught International et super-héros orphelin. Surtout que la série prend bien le temps d’indiquer qu’il est vivant pour le faire apparaître dans la saison 3. Reste à savoir ce que l’intrigue lui réserve.

