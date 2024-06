The Boys : la saison 4 contiendra l’épisode “le plus choquant” de la série

Dans quelques jours, Amazon Prime Video diffusera la quatrième saison de The Boys. Et le showrunner Eric Kripke promet de nous en mettre plein la vue, annonçant même un épisode particulièrement choquant. On a hâte de découvrir ça !

L’attente a été longue mais la fin du tunnel est enfin proche. La saison 4 de The Boys débutera sa diffusion le 13 juin prochain sur Amazon Prime Video. Trois épisodes seront montrés d’un seul coup avant que la plateforme revienne à un rythme de parution hebdomadaire. Cette nouvelle salve d’épisodes permettra de continuer les différentes intrigues que l’on avait laissées en suspens dans la saison 3. A quelques jours du lancement, la promotion bat logiquement son plein.

Dans les colonnes du magazine SFX, le créateur Eric Kripke assure que la folie d’Homelander n’ira pas en s’arrangeant dans la saison 4. Bien au contraire puisque le Supe psychotique serait au cœur de l’épisode le plus choquant jamais réalisé pour la série emblématique d’Amazon. “C’est un véritable enchevêtrement psychologique de besoins, de vulnérabilité et de haine de soi et il va gérer tout cela de manière assez dérangeante”, détaille le cinéaste.

The Boys : un épisode inoubliable au programme de la saison 4

Et d’évoquer le chapitre qui devrait nous laisser pantois. “Il y a un épisode cette saison qui pourrait être le plus choquant que nous ayons jamais vu. J’ai appelé Antony (Starr, interprète d’Homelander, ndlr) après avoir regardé les prises de vues, et je lui ai dit ‘Wow, mec, c’est une merde épouvantable d’un niveau supérieur.’ Et pas seulement pour sa violence mais aussi pour sa grande débilité. C’est un délice”, se félicite le showrunner.

Après l’Herogasm, la dégustation d’une pieuvre vivante et l’incursion de Termite dans les parties intimes de son partenaire, la série nous réserve donc une nouvelle séquence très irrévérencieuse. “Je crois que je viens de voir la chose la plus dégoûtante de toute ma carrière“, confiait il y a quelques mois Stephan Flee, superviseur des effets spéciaux. Evoquait-il la même séquence teasée par Eric Kripke ? Nous en aurons bientôt le cœur net.