The Last of Us : le making-of l’épisode 1 disponible gratuitement en vidéo

The Last of Us débute sa diffusion avec beaucoup de succès ! Envie de prolonger votre visionnage du prologue ? HBO dévoile les coulisses de l’épisode 1 à travers une vidéo disponible gratuitement sur YouTube !

© HBO

Depuis aujourd’hui, The Last of Us est disponible sur Prime Video (en France) sans coût supplémentaire ! La série se déroule entre les deux jeux pour renforcer la mythologie de la franchise tout en explorant la relation entre Joel et Ellie. Avec un premier épisode salué par les spectateurs (fans ou non) et la presse, The Last of Us est une série prometteuse. En attendant de découvrir la suite, les coulisses du pilote se dévoilent en vidéo !

Attention ! La vidéo ci-dessous et le contenu de l’article dévoilent les éléments du premier épisode de The Last of Us.

Découvrez l’envers du décor de The Last of Us

Diffusé le 15 janvier aux USA, le premier épisode de The Last of Us est arrivé en France ce 16 janvier en +24 heures. Comme autrefois sur OCS avec les productions HBO. L’occasion de découvrir les débuts de cette série et un prologue travaillé par Neil Druckmann avec son compère Craig Mazin (créateur de Chernobyl).

Dans ce prologue, l’apocalypse se met en place avec la famille Miller qui lutte pour sa survie au milieu du chaos. Comme dans The Last of Us Part I, Joel perd sa fille, Sarah, dans un moment tragique et sombre. L’homme croise alors le chemin de la jeune Ellie qui devient, progressivement, une fille d’adoption.

Dans la vidéo des coulisses, Neil Druckmann et Craig Mazin expliquent que leur boulot consistait à renforcer l’impact émotionnel de la perte d’un proche. Mais aussi de le faire en même temps que la construction d’un monde post-apocalyptique cohérent.

Si cette adaptation ne suit pas le matériau de base avec précision, elle crée des moments émotionnels plus forts. Plusieurs internautes soulignent notamment que les dialogues sont plus réussis dans la série The Last of Us que dans les jeux.

En sauvant Ellie à la fin de l’épisode prologue, Joel établit une porte d’entrée explicative concernant le champignon qui transforme les humains en infectés.

Un épisode bien reçu par les spectateurs

Globalement, l’épisode a été bien reçu par la presse et les spectateurs. Peu de séries peuvent se targuer de démarrer aussi fort. Heureusement, The Last of Us a pu compter sur le talent de la chaîne câblée HBO. On lui doit des productions majeures comme Game of Thrones, Sur Écoute, Les Soprano, Oz, House of the Dragon, Watchmen, Westworld…