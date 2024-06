The Last of Us Part 2 sur PC : le développement serait terminé, bientôt une date de sortie ?

The Last of Us Part 2 se fait fortement attendre sur PC. Sony n’a toujours pas annoncé officiellement l’existence du portage, alors que son développement serait déjà terminé depuis plusieurs mois.

© Sony

Le remaster de The Last of Us Part 2 sorti en début d’année offrait non seulement aux joueurs PS5 une expérience visuelle sublimée, mais également un tout nouveau mode roguelike bien corsé intitulé Sans Retour.

Il s’agit actuellement de la meilleure façon de découvrir la suite de l’aventure d’Ellie et Joel… avant la sortie d’une éventuelle version PC de The Last of Us Part 2. Cela fait plusieurs mois que le portage est attendu, mais aucune annonce de Sony ne tombe. Pourtant, son développement serait bien terminé.

Le développement de la version PC de The Last of Us Part 2 serait déjà terminé

Un certain Silknigth indiquait en mars dernier que The Last of Us Part 2 sortirait très prochainement sur PC. Comme vous pouvez le constater, le titre n’a toujours pas pointé le bout de son nez trois mois plus tard, alors que Ghost of Tsushima est sorti entre temps sur PC et que God of War Ragnarok arrive le 19 septembre.

À lire > The Last of Us Part 2 Remastered : Sony vous remboursera si vous respectez cette condition

Rassurez-vous, la version PC de The Last of Us Part 2 existerait bel et bien. Dealabs, qui livre souvent des renseignements fiables sur les jeux très attendus, indique que son développement débuté en 2021 serait même terminé depuis novembre 2023.

Faut-il s’attendre à ce que la date de sortie de The Last of Us Part 2 sur PC soit révélée lors du Summer Game Fest ou même pendant la Gamescom ? Possible. Il arrive également que Sony annonce l’arrivée d’une exclusivité PS5 sur PC simplement sur ses réseaux sociaux, même lorsqu’un événement majeur approche (ce fut le cas pour Ratchet and Clank : Rift Apart).

Sony pourrait aussi attendre que la sortie de la saison 2 de la série The Last of Us approche pour sortir le jeu vidéo de Naughty Dog sur PC. Nul doute que les deux œuvres en bénéficieraient. Quoi qu’il en soit, il est presque certain que les joueurs n’ayant pas de PS5 pourront bientôt découvrir la deuxième aventure d’Ellie et Joël.

On imagine que la version PC de TLOU 2 sera une édition complète incluant le mode Sans Retour et bien évidemment des fonctionnalités uniques comme la fréquence d’images déverrouillée.