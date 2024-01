The Last of Us Part 2 Remastered : cette nouveauté va rendre ce mode encore plus palpitant

Naughty Dog dévoile deux informations majeures sur The Last of Us Part 2 Remastered. L’exclusivité PS5 prévoit de mettre les joueurs à rude épreuve avec ses nouveaux trophées à récupérer dans son mode de jeu inédit.

Après The Last of Us Part 1 en septembre 2022, Sony et Naughty Dog s’apprêtent à lancer un certain The Last of Us Part 2 Remastered sur PS5. L’occasion de (re)découvrir l’aventure d’Ellie dans une version plus belle que jamais, même si la version PS4 était déjà sublime (notamment grâce au patch de performance sorti un an plus tard).

La nouveauté majeure de ce remaster est sans aucun doute le mode survie de type roguelike nommé « Sans retour ». Quelques jours avant la sortie prévue le 19 janvier sur PS5, Naughty Dog dévoile une nouveauté qui devrait faire plaisir aux joueurs, surtout aux adeptes du 100 %.

Naughty Dog dévoile deux informations importantes sur The Last of Us Part 2 Remastered

Naughty Dog annonce sur son compte X que les joueurs pourront débloquer des trophées inédits dans le nouveau mode Sans retour de The Last of Us Part 2 Remastered. Le studio va même jusqu’à expliquer comment les récupérer.

Une chose est sûre, il faudra faire preuve d’un véritable sang-froid pour vous adjuger ces 13 trophées supplémentaires. Par exemple, l’un d’eux demande d’obtenir le rang S en mission alors qu’il faut terminer le mode en difficulté « grounded », sûrement le plus élevé disponible, pour avoir le trophée « que votre mort soit rapide ».

En plus de cela, Naughty Dog indique que les trophées du jeu obtenus sur PS4 seront transférés dans The Last of Us Part 2 Remastered, notamment le fameux Platine si cher aux collectionneurs. Une petite récompense pour ceux qui ont déjà bouclé l’aventure et qui rachètent le jeu sur PS5.

D’ailleurs, l’entreprise américaine précise que les nouvelles récompenses du mode roguelike ne comptent pas pour obtenir le prestigieux trophée. Il suffit de terminer l’aventure principale à 100 % pour mettre la main dessus, comme c’était le cas sur PS4.

Rappelons que le mode Sans Retour vous permettra de contrôler Ellie ainsi que d’autres personnages de la licence à travers une série d’affrontements aléatoires dans différents lieux du jeu. Comme dans toute roguelike qui se respecte (tel qu’Hades), la mort y est permanente.

« Si vous échouez en cours de session, vous perdrez les armes, les objets et les améliorations que vous aurez obtenus et recommencerez une nouvelle série de scénarios aléatoires », précise Jonathon Dornbush, responsable du contenu éditorial de Naughty Dog, sur le PlayStation Blog.

Pour rafraîchir l’expérience, les développeurs ont intégré quatre types d’affrontements différents. Dans « Attaque » vous affronterez des vagues d’ennemis, alors que « Capture » vous demandera d’atteindre un coffre gardé par des ennemis. Dans « Défense », vous et vos partenaires contrôlés par l’IA devrez vous défendre contre les infectés, alors que « Proie » demande aussi de résister aux vagues ennemis, mais dans un temps imparti.