The Mandalorian : John Favreau évoque un avenir au cinéma pour la série Star Wars

Dans une récente interview, John Favreau et l’acteur principal de The Mandalorian Pedro Pascal ont évoqué la possibilité de faire des aventures de Din Djarin un film pour le cinéma. Bien que rien ne soit actuellement décidé, la porte semble en tout cas grand ouverte.

Le chasseur de primes Din Djarin dans The Mandalorian – Crédit : Lucasfilm/Disney

« Je pense que le travail est si beau que j’aimerais beaucoup que cela devienne une expérience sur grand écran. », a déclaré le showrunner au magazine Variety. Favreau a précisé qu’il n’était pas « pressé » d’adapter la série Disney+ au cinéma, mais qu’il était « définitivement ouvert » à cette idée.

Avec ses 100 millions de dollars de budget, The Mandalorian a presque déjà tout d’un gros blockbuster. Selon Favreau, la frontière avec le cinéma ne serait donc pas difficile à franchir. « La ligne est floue maintenant. Des choses que vous n’auriez vues qu’au cinéma, vous les voyez en streaming, et je pense que cela pourrait aussi aller dans l’autre sens. ». Avec la fermeture des salles obscures, Disney a d’ailleurs été un des premiers à oser sortir ses longs-métrages sur sa plateforme de streaming. De plus, des personnages des films commencent déjà à être introduits dans The Mandalorian. Dans la saison 2, les fans retrouveront notamment le mandalorien Boba Fett.

Des séries Star Wars qui pourraient s’exporter au cinéma

Au cinéma, la franchise Star Wars s’essouffle et L’Ascenscion de Skywalker n’a fait que confirmer ce déclin. Disney semble désormais tourné vers les séries, qui vont bientôt se multiplier. Le studio aurait prévu de créer tout un univers de shows Star Wars qui seront tous connectés entre eux. Cinq séries spin-off sur des personnages célèbres de la saga sont déjà en préparation. Si le succès de The Mandalorian, ou de l’un de ces nouveaux shows est au rendez-vous, il n’est pas impossible que le studio décide de s’en inspirer pour une future trilogie.

À ce jour, Disney et Lucasfilm n’ont donné aucune information claire sur l’avenir de la saga. Les réalisateurs Rian Johnson et Taika Waititi ainsi que le patron de Marvel Kevin Feige seraient tous les trois attachés à de futurs projets. Mais d’autres noms, de metteurs en scène complètement extérieurs à la franchise, ont également été évoqués. Les studios semblent encore indécis et vont pour l’instant laisser le temps aux fans de digérer la conclusion de la saga Skywalker. Les prochains films Star Wars ne sortiront en effet pas avant 2023, 2025 et 2027.

Source : CBR