The Old Guard : quel âge à Andy ? Comment Quynh s’est-elle échappée ? Toutes les questions que l’on se pose à la fin du film de Netflix

Véritable succès pour Netflix, The Old Guard laisse un tas de questions en suspens. Des questions qui trouveront sans doute une réponse dans la suite du dernier film Netflix.

The Old Guard n’a pas livré toutes ses réponses – Crédit : Netflix

Contre toute attente, The Old Guard est un énorme succès pour Netflix, qui planche actuellement sur le plus gros film de son histoire avec Ryan Gosling et Chris Evans. L’adaptation d’un comics du même nom, réalisé par Gina Prince-Bythewood avec Charlize Theron. Une actrice, éternelle Furiosa dans Mad Max: Fury Road, plus qu’emballée par le film puisqu’une suite est déjà évoquée par cette dernière. En attendant, beaucoup de questions restent en suspens quant à ce premier film.

Quel âge a Andy ?

Andy est plus âgée que le reste de son équipe – Crédit : Netflix

Dans The Old Guard, Charlize Theron incarne Andy, à la tête de justiciers qui protègent l’humanité et dont la particularité est d’être immortels.

Et c’est là, la grande question du film de Netflix : comment ces derniers ont-ils pu le devenir ? Car dans The Old Guard, aucune réponse n’est apportée. Il pourrait aussi bien s’agir d’un cadeau divin, d’une modification génétique ou d’une sorte de don.

Une immortalité qui interroge également sur l’âge d’Andy, running-gag pendant The Old Guard. Un personnage qui ne se souvient pas lui-même depuis combien de temps ce pouvoir majeur lui a été accordé, source de toutes les envies. Mais un seul début de réponse est apporté : Andy est bien plus âgée que le reste de son équipe, tandis que des théories avancent que cette dernière était autrefois perçue comme une divinité. Il est également possible que la femme préfère garder cette partie de sa vie secrète, alors qu’il est suggéré qu’elle a pu être la reine des Amazones, Andromaque, et avoir combattu Heracles. Rien que ça. De facto, sa naissance serait alors bien antérieure à celle du Christ.

Une immortalité qui n’est pas définitive

Car si les Immortels sont, par définition, immortels, ces derniers perdent ce grand pouvoir à un moment donné. Et c’est exactement ce qui arrive à Andy, lorsqu’elle se rend compte qu’une blessure ne guérit pas. De quoi susciter l’interrogation des spectateurs quant aux raisons de cette perte. Encore une fois, rien n’est expliqué. Mais on peut aisément imaginer que jamais réponse ne sera apportée à cette question, et que The Old Guard se concentre sur la trajectoire d’un personnage qui, après des siècles d’existence, érigé en divinité, doit apprendre à vivre avec la future mort. Il n’est pas impossible que la suite du film Netflix se concentre sur une Andy devenue mortelle. A moins qu’il existe une possibilité pour l’héroïne de retrouver son pouvoir…

Comment Quynh a-t-elle pu s’échapper ?

Quynh a pu échapper à un sort peu enviable – Crédit : Netflix

Andy a vécu de nombreuses vies, et aura côtoyée Quynh, également immortelle. Toutes deux sont alors capturées en Europe, tandis que Guynh est enfermée dans une Vierge de fer. Un piège cruel dans lequel la victime est scellée, transpercée de pics.

On apprend alors que la Vierge de fer est plongée dans la mer. Qyunh est alors condamnée à mourir et renaître sans cesse. Mais à la fin de The Old Guard, les spectateurs découvrent que la femme a pu s’échapper. Comment a-t-elle fait ? Seule la suite du film pourrait apporter la réponse.

Sans oublier que Gyunh part à la rencontre de Booker, dans son appartement. La femme l’attend, une idée derrière la tête. Compte-t-elle renouer avec Andy ou, au contraire, se venger ? Ses intentions se sont pas expliquées, mais la rencontre a de quoi interroger…

Les Immortels influencent-ils l’histoire, par hasard ?

Les Immortels semblent au courant de certains faits – Crédit : Netflix

Dans The Old Guard, l’équipe menée par Andy a sauvé la vie de plusieurs centaines de personnes dans l’histoire. Une révélation de Copley alors que parmi ces sauvetages, certains ont un rôle important dans l’histoire de l’humanité. Les Immortels en ont-ils conscience, et cherchent-ils à influencer le déroulée de notre histoire ? De simples coïncidences ? Dirigent-ils le monde, tel un jeu d’Échecs, avançant différents pions ?

Sans oublier qu’il existe sans doute d’autres Immortels dans le monde, dont Andy et son équipe ignorent tout. Des Immortels qui pourraient être « endormis » et ne découvriront ce pouvoir qu’à leur mort. Les chances que seuls sept personnes dotées de ce don aient existé semble peu probable.

Avec toutes ces questions en suspens, The Old Guard a encore beaucoup à livrer. En très peu de temps, le film s’est hissé parmi les plus populaires de Netflix, à côté d’autres films recommandés par la rédaction.