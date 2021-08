The Suicide Squad : Idris Elba n’a jamais voulu prendre la place de Will Smith

En signant son contrat pour interpréter Bloodsport dans The Suicide Squad, Idris Elba s’est toujours refusé à prendre la place de Will Smith.

Il était probablement un des personnages majeurs du premier volet de Suicide Squad. Deadshot, alias Will Smith, a joué un rôle prépondérant dans ce premier opus. Tireur d’élite aguerri et ennemi juré d’un certain Batman, ce père de famille tourmenté a occupé une place importante, allant jusqu’à prendre la tête de l’infernal escadron pour vaincre l’Enchanteresse. Absent de cette nouvelle mouture, de nombreuses rumeurs ont circulé, prétendant que le comédien Idris Elba reprendrait le rôle phare de Smith. Mais ce n’est absolument pas le cas !

The Suicide Squad : Idris Elba n’est pas l’héritier de Will Smith – Crédit : Warner Bros

Elba s’est toujours refusé à succéder à la star mondiale en lui prenant son rôle. Le comédien a finalement hérité d’un nouveau personnage, à la hauteur de son talent, permettant également de redonner un peu de souffle et de nouveauté à la franchise.

The Suicide Squad : Idris Elba met les choses au clair sur son personnage

Dans une récente interview, Elba a enfin mis les choses au clair. Il n’a jamais été question pour lui d’assumer le rôle jadis tenu par Smith. Le comédien semble même honoré qu’on lui ait proposé de camper un nouveau protagoniste. « Je comprends ces rumeurs. Lorsque Will a confirmé qu’il ne rejoindrait pas la suite, les fans ont tout de suite pensé que je reprendrais le rôle de Deadshot. Mais je suis vraiment heureux que James (Gunn) ait opté pour un autre choix. Je n’avais pas envie de porter cela sur les épaules. Deadshot est un personnage si génial » déclare ainsi Elba.

Cependant, Deadshot devait initialement rempiler pour ce second opus. De nombreuses discussions ont même vu son nom sortir pour devenir LE personnage principal de la franchise. Mais entre le planning compliqué de Smith et les querelles créatives, une autre option a fini tout naturellement par s’imposer. C’est ainsi que Bloodsport a fait une entrée remarquée. Et ce n’est certainement pas Idris Elba qui s’en plaindra !

Si les deux personnages présentent d’étranges similitudes, Elba est parvenu à s’approprier totalement le rôle, sans jamais singer Smith. Tout reste possible : Deadshot pourrait faire son retour dans le futur et se confronter à Bloodsport. Pour l’heure, The Suicide Squad poursuit son exploitation auréolée de succès dans les salles obscures et sur HBO Max.

Source : Screenrant