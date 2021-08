The Suicide Squad : tout ce qu’il faut savoir sur les personnages du nouvel opus

The Suicide Squad regorge de personnages et de supers-vilains emblématiques. Certains font leur retour tandis que de nouveaux visages font leur apparition.

Ca y’est, The Suicide Squad est enfin sorti en salles. Malgré le carton au box-office du premier opus, les fans gardent toujours un souvenir amer de ce film décrié. Avec James Gunn aux manettes, cette suite promet de redorer le blason de ce qui pourrait devenir une franchise à succès. Si tout cela sent bon le redémarrage, de nombreux personnages s’invitent dans cette nouvelle mouture. Figures indétrônables ou petits nouveaux, le public retrouvera pour l’occasion une myriade de protagonistes, tous plus excentriques les uns que les autres.

The Suicide Squad : une galerie de personnages explosifs – Crédit : Warner Bros

Ainsi, la Force X se dote de nouveaux antagonistes, aussi barrés que légendaires. Appelée pour une nouvelle mission, cette équipe pas comme les autres risque bien de faire des étincelles.

The Suicide Squad : des protagonistes hauts en couleurs

Premier à rejoindre l’escadrille de choc, Idris Elba dans la peau de Bloodsport. Ce redoutable tireur d’élite dispose d’une arme de pointe, contrôlée par la biométrie. Enfermé pour avoir tiré sur Superman avec une balle de kryptonite, ce nouveau visage compte bien se faire une place de choix. A ses côtés, nous retrouvons bien sûr la vénéneuse et timbrée Harley Quinn. Toujours campée par Margot Robbie, cette méchante incontournable promet encore de tout faire voler en éclats. Joel Kinnaman, alias Rick Flag, est une nouvelle fois à la tête du commando. C’est le seul personnage à ne pas être un super vilain.

Parmi les nouveaux visages, il y a également Peacemaker, campé par le lutteur et comédien John Cena. Pour assurer la paix dans le monde, ce super-héros est prêt à tout, même à tuer des enfants s’il le faut. Ce personnage aura le droit à sa propre série TV dérivée en janvier 2022. Cléo Cazo héritera du titre du Ratcatcher, après les exploits de son père. Elle contrôle les rats grâce à un étrange appareil. C’est la comédienne portugaise Daniela Melchior qui campe ce rôle plutôt sombre et répugnant.

Il faudra également compter sur la présence de Sylvester Stallone dans la peau King Shark, David Dastmalchian dans celle de Polka-Dot Man. Viola Davis, pour sa part, reprend évidemment le rôle féroce d’Amanda Waller, qui risque encore d’avoir bien du fil à retordre avec son équipe de tordus. De nombreuses autres surprises sont également au programme, avec bien des apparitions inattendues. Alors, rendez-vous dans les salles obscures pour en savoir davantage !

Source : Screenrant