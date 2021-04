The Walking Dead : Andrew Lincoln donne des nouvelles du film sur Rick Grimes

Dans une interview pour SFX Magazine, Lincoln a évoqué la trilogie de films sur son personnage Rick Grimes. Annoncé il y a déjà trois ans, le projet semble tarder à démarrer. L’acteur confirme néanmoins enfin son tournage imminent.

Andrew Lincoln dans le rôle de Rick Grimes – Crédit : AMC

La production du premier film serait sur le point de commencer, confie Andrew Lincoln. Et ce dernier a hâte de retourner dans la peau de Rick. « Nous sommes très excités de savoir comment, à la première opportunité disponible, nous allons entrer en production – il est question que ce soit au printemps. J’ai hâte de remettre ces bottes de cowboy. », déclare-t-il.

Le début du tournage a été maintes fois retardé par la crise sanitaire. Mais ces délais auront permis aux scénaristes de perfectionner le script. En décembre dernier, le producteur Scott Gimple déclarait que les équipes profitaient de tout ce temps pour « rendre le film aussi génial que possible ». Suite au départ de Rick Grimes dans la saison 9 de The Walking Dead, les fans ont de nombreuses questions en suspens sur le destin du shérif. Le film devrait enfin expliquer où la CRM a emmené Rick, et pourquoi il n’a pas réussi à s’en échapper pour retrouver sa famille.

Rick de retour dans The Walking Dead ?

Le premier long-métrage ne sortira sans doute pas avant 2022, mais on pourrait bien revoir Andrew Lincoln d’ici là. Dans la même interview, l’acteur a en effet laissé la porte ouverte à un éventuel caméo dans la saison finale de The Walking Dead. « Je ne pense pas qu’elle soit déjà écrite, mais je ne vais jamais dire jamais pour cela. », a-t-il répondu au sujet de son retour dans la série. La saison 11 de The Walking Dead sera diffusée à partir d’août prochain. Plusieurs spin-offs, y compris un show centré sur Daryl et Carol, sont déjà en préparation.

Source : SCREEN RANT