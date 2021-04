The Walking Dead, saison 11 : Rick Grimes, dernière apparition avant le film

Et si l’ultime saison de The Walking Dead signait le retour de Rick Grimes ? Andrew Lincoln, son interprète, a été interrogé à ce sujet.

Crédit : AMC

The Walking Dead, c’est une série longue de dix saisons et des morts plus atroces les unes que les autres. Une série dans laquelle des survivants luttent dans un monde peuplé de zombies que même l’armée n’aurait pu stopper. Parmi les personnages emblématiques, on trouve Rick Grimes, joué par Andrew Lincoln. Un shérif capturé par un groupe mystérieux opérant en hélicoptères qui doit revenir dans le long-métrage prévu par AMC. En attendant, l’emblématique Rick Grimes reste absent… Jusqu’à la saison 11 ? Alors que les nouveaux épisodes révèlent que Negan a été la première victime de Lucille, les prochains nous réserveraient une surprise. Cette surprise, c’est un caméo de Rick Grimes.

Rick Grimes passerait une tête avant son film solo

La 11ème saison de The Walking Dead promet plus de zombies… mais aussi le retour de Rick Grimes ? Le personnage emblématique a porté plusieurs saisons et est apprécié des fans. Sa disparition a été un grand changement pour les spectateurs. Alors autant dire qu’un caméo pour la dernière saison semble logique, notamment pour teaser le long-métrage qui lui serait consacré.

Andrew Lincoln, récemment invité de SFX Magazine pour une interview, a été interrogé sur le retour possible de son personnage.

C’est une très bonne question. La réponse facile serait de dire que je n’en sais rien (…) mais je ne vais jamais dire jamais ça parce que tous ceux qui font la série sont des amis proches, c’est extraordinaire qu’ils poursuivent cette histoire magnifique et révolutionnaire en lien avec notre monde.

– Andrew Lincoln

Andrew Lincoln laisse donc planer le mystère, même si d’autres sources semblent confirmer une apparition de son personnage dans la dernière saison.

The Walking Dead tire sa révérence

Crédit : AMC

Si The Walking Dead va poursuivre son univers avec d’autres séries et un long-métrage, mettant en scène Rick Grimes, la 11ème sera la dernière saison. Une saison dont la diffusion est déjà programmée pour le 22 août 2021, soit dans peu de temps.

L’occasion pour les scénaristes de conclure ce récit long de plus de dix années. On découvrira ce que les survivants deviendront, comment sera le monde d’après. On parle notamment de la rédemption de Negan et du pardon de Maggie pour cet homme qui a tué froidement Glenn.

