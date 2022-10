The Walking Dead : le tournage du spin-off sur Negan et Maggie est terminé

The Walking Dead: Dead City est la future série dérivée de The Walking Dead qui se concentrera sur la relation entre les personnages de Maggie Greene (Lauren Cohan) et Negan (Jeffrey Dean Morgan). Le tournage, qui avait débuté en 2022, est terminé. La série est prévue pour avril 2023.

The Walking Dead: Dead City © AMC

La star de The Walking Dead, Jeffrey Dean Morgan, a confirmé sur son compte Twitter que le spin-off The Walking Dead: Dead City avait terminé son tournage. Morgan est présent dans la série depuis la fin de la saison 6 en tant que Negan, le célèbre leader des Sauveurs.

Une série centrée sur la relation complexe entre Negan et Maggie

Après sa défaite aux mains de plusieurs communautés dirigées par Rick Grimes, Negan s’est lentement réformé en un membre de confiance du groupe, bien qu’il attire toujours les regards méfiants de certains.

Maggie Rhee, quant à elle, est une survivante qui garde toujours une forte rancune contre Negan. Lors de la première apparition majeure de Negan dans la première de la saison 7 de The Walking Dead, il avait tué le mari de Maggie, Glenn, en le battant à mort avec Lucille, sa batte de baseball enveloppée de fil de fer barbelé.

À lire : The Walking Dead : ce qu’il aurait pu se passer si Rick avait tué Negan

Bien que Negan soit sur la voie de la rédemption après un saut dans le temps de six ans, Maggie ne fait toujours pas suffisamment confiance à Negan pour le qualifier d’allié à part entière. Leur relation tendue sera au centre des événements de The Walking Dead: Dead City, un spin-off qui aura lieu après la fin de la série originale. Ce « contexte », assez perturbant connaissant leurs valises respectives et communes, n’aura pas manqué de faire réagir les fans.

L’émission, présentée en première sur AMC en avril de l’année prochaine, verra Maggie et Negan se rendre à New York pour des raisons actuellement inconnues. La série, qui ne durera que 6 épisodes, était tournée à Manhattan et dans le New Jersey depuis juillet 2022. Elle avait