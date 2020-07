The Walking Dead : ce qu’il aurait pu se passer si Rick avait tué Negan

Lors d’un panel The Walking Dead du Comic Con at Home, le scénariste Scoot Gimple a expliqué comment la mort de Negan aurait pu impacter la vie des autres personnages de la série. Si Rick avait tué le leader des Sauveurs, cela aurait selon lui créé beaucoup plus de conflits dans la saison 9. Et ces derniers auraient été encore « plus intenses ».

Gimple pense que cette montée des tensions entre les clans aurait pu même conduire à la mort de Rick. Le scénariste fait en fait référence à « l’effet papillon » que la disparition ou la présence d’un personnage aurait peut avoir dans la série. Si Rick avait tué Negan à la fin de la saison 8, les conflits entre les différentes communautés auraient pu selon lui prendre une tournure différente. Et cela aurait certainement rendu les survivants plus vulnérables.

« Rick serait mort »

« Peut-être que Rick serait mort. Peut-être que ce troupeau aurait traversé l’une des communautés. Cela aurait peut-être créé plus de conflits, et peut-être que les Chuchoteurs seraient entrés et les auraient tous anéantis parce qu’ils n’auraient pas su résoudre leurs problèmes. », a-t-il déclaré dans une interview.

L’absence de Negan aurait sans doute eu aussi des conséquences importantes sur les événements de la saison 10. L’ancien leader des Sauveurs a en effet joué un rôle clé en exécutant Alpha. Vilain emblématique de la série, Negan devait pourtant être tué par Maggie dans la saison 8. L’auteur Robert Kirkman a cependant décidé de l’épargner. Son interprète Jeffrey Dean Morgan pense de son côté que The Walking Dead aurait été « ennuyeux » sans Negan.

Negan n’est pas prêt de mourir

La showrunner Angela Kang a révélé lors du Comic Con at Home que le personnage serait bien de retour dans la saison 11. Negan ne fera donc pas partie des victimes du grand affrontement final avec Beta, dont tous ne sortiront pas vivants.

L’épisode 16 de la saison 10 de The Walking Dead, repoussé à cause du COVID-19, sera finalement diffusé à l’automne prochain. Angela Kang a également annoncé que 6 épisodes additionnels seront diffusés début 2021.

