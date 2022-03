The Walking Dead : la showrunneuse justifie le retour inattendu de ce personnage

Negan déjà de retour – Crédit : AMC

L’ultime saison de The Walking Dead est actuellement en cours de diffusion, le dénouement de la série culte étant désormais tout proche. Dans l’épisode 9, l’homme à la batte avait tiré sa révérence, n’étant pas du tout à l’aise en présence de Maggie. Il faut dire que Negan avait tué sauvagement son mari Glenn, chose qui reste évidemment en travers de la gorge de la Veuve.

Alors qu’on ne s’attendait pas à le revoir tout de suite, le personnage incarné par Jeffrey Dean Morgan s’est finalement invité dans l’épisode 13, soit six mois après son départ. Il vient notamment à la rescousse de Gabriel et Aaron embrigadés dans une opération de paix factice du Commonwealth. Détail important, il est désormais le leader d’une nouvelle escouade de survivants pour le moins costauds au combat.

The Walking Dead : Negan sur le chemin de la rédemption

Alors que Negan sera prochainement au centre d’un spin-off en compagnie de son ennemi Maggie, son retour prématuré semble indiquer qu’il aura une importance capitale dans le dénouement de la série principale. Et on se dirige visiblement vers un arc narratif de rédemption pure et dure après ses exactions à la tête des Sauveurs.

Quoi qu’il en soit, il ne pouvait pas rester auprès de Maggie. « Je pense que si vous êtes Negan, pourquoi feriez-vous confiance à Maggie après ce qu’elle a fait à Meridian ? » souligne la showrunneuse Angela Kang, précisant que Negan cherchait désormais à relancer la boucle. Et rien de tel qu’un nouveau groupe pour repartir sur de bonnes bases, le personnage étant quoi qu’il en soit « un animal social qui aime avoir des gens à qui parler autour de lui ».

« C’est comme s’il tombait dans un groupe totalement différent où il n’a pas d’antécédents ». Et de se questionner sur sa possible rédemption : « ‘Si je peux effacer l’ardoise , puis-je faire des choix différents cette fois-ci ? Puis-je ? Ai-je changé ? Puis-je changer ?' » Reste désormais à savoir comment tout cela va se goupiller, nombre de fans estimant que Negan ne pourra jamais vraiment se racheter après avoir brutalement assassiné Glenn et Abraham. Les futurs épisodes vont en tout cas préparer le terrain pour le spin-off Isle of the Dead prévu pour 2023.

Source : Screen Rant