The Walking Dead : comment Rick Grimes a-t-il pu survivre un mois dans le coma dans la saison 1 ?

Une théorie plus que pertinente revient sur la survie de Rick Grimes. Au début de The Walking Dead, l’homme se réveille en pleine apocalypse zombie après un mois de coma.

Comment Rick Grimes a-t-il pu survivre à un coma d’un mois ? – Crédit : AMC

Voilà dix saisons que l’adaptation télévisée de The Walking Dead fait un carton. Une série qui se sera éloignée du matériau de base au fil du temps pour livrer son propre scénario avec des personnages inédits. Et alors que les fans ont élu le meilleur épisode de The Walking Dead, retour sur son pilote et le réveil de Rick Grimes. Comment l’homme a-t-il pu survivre, dans le coma, en pleine apocalypse zombie ?

Un ange gardien protégeait-il Rick ?

C’est au début de la première saison que les spectateurs découvrent Rick, se réveillant dans un hôpital vide et délabré. Un coma long d’un mois après une intervention policière pour celui qui sera le héros de The Walking Dead pendant plusieurs saisons, et peut-être dans le film à venir. Ce dernier fait alors une macabre découverte : des zombies se trouvent derrière une porte, marquée d’un « Don’t open, dead inside ».

Plus tard dans la saison, on découvre lors d’un flashback le personnage de Shane, incarné par Jon Bernthal, laissant un Rick comateux derrière lui. L’apocalypse zombie vient de commencer et les créatures pénètrent dans l’hôpital, tout comme l’armée. Shane prend alors la décision de laisser son meilleur ami à l’hôpital, dans le coma.

Mais survivre plus d’un mois, sans eau ni nourriture, relève de l’impossible. Rick se réveille, une intraveineuse dans le bras, et un liquide permettant sa longue survie. Mais le sac n’est pas illimité et quelqu’un devait bien le remplir à un moment donné.

Un début de réponse dans The Walking Dead: The Oath

Gale Macones a-t-elle maintenu en vie Rick Grimes ? – Crédit : AMC

C’est dans la websérie AMC The Walking Dead: The Oath que se trouve sans doute le sauveur de Rick. Se déroulant dans le même univers, la troisième saison suit la survie de Karina et Paul. Blessé, Paul se rend dans l’hôpital d’Harrison Memorial à la recherche de soins.

Karina et Paul croisent alors le chemin du docteur Gale Macones. La femme est restée sur place après l’intervention de l’armée et protège les patients, repousse les zombies. Mais Paul, infecté, se retrouve enfermé dans la cafétéria. Après s’être échappé, l’homme peint le fameux « Dont’t open, dead inside », que Rick croisera à son réveil. L’épisode confirme que les événements se déroulent dans le même hôpital où est soigné le shérif.

Cet arc semble également confirmer que le docteur Gale Macones a pris soin de Rick pendant son long coma, mettant un point d’honneur à aider les survivants. Sans oublier que la femme avait accès aux fournitures médicales. Une autre théorie voudrait que Kate, stagiaire présente sur les lieux, ait pris soin de Rick. Il s’avère plausible que les femmes soient restés assez longtemps dans l’hôpital pour permettre au shérif de survivre malgré ce long mois dans le coma en plein apocalypse zombie.

The Walking Dead: The Oath offre la meilleure réponse à la survie de Rick, qui relevait de l’impossible.

Source : Screenrant