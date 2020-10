The Witcher : la série sera-t-elle annulée par Netflix ?

La série Netflix The Witcher connaîtra-t-elle une troisième saison ? Ce n’est pas encore certain. Le géant du streaming vidéo pourrait bien prévoir de l’annuler et les fans devraient alors faire leurs adieux à Geralt de Riv joué par Henry Cavill.

Le nouveau look de Geralt (Henry Cavill) dans la saison 2 de The Witcher – Crédit : Netflix

The Witcher est une série fantasy de Netflix adaptée des romans de l’auteur polonais Andrzej Sapkowski. Ces romans ont également inspiré trois jeux vidéo développés par CD Projekt RED, dont le célèbre The Witcher 3 : Wild Hunt. D’ailleurs, la première saison de la série The Witcher qui a été diffusée à partir de décembre 2019 a été tellement bien accueillie que les ventes du jeu vidéo ont augmenté de 554 % le même mois. Netflix avait déjà confirmé poursuivre la série pour une deuxième saison prévue en 2021. Le tournage de cette saison s’est abruptement arrêté à cause de la pandémie il y a quelques mois. Bien que celui-ci ait repris depuis peu, l’avenir de The Witcher reste incertain.

La série The Witcher a 87% de chances d’être annulée par Netflix

D’après CasinoCountdown qui a étudié les séries qui pourraient être annulées par Netflix, The Witcher a 87% de chances de ne pas avoir de troisième saison. Bien entendu, la deuxième saison finira par arriver sur petit écran en 2021, même si elle a pris du retard. En effet, nous vous avons présenté hier quatre photos prises sur le tournage qui révèlent les nouveaux costumes de Yennefer et Ciri. Selon le responsable du contenu chez CasinoCountdown, Kay Jones, « il est intéressant de noter que l’une des séries favorites des fans a un risque élevé d’annulation en se basant sur son format et sa réception étant donné le succès de la première saison ».

De plus, il ne faut pas oublier que Netflix a tendance à annuler les séries de science-fiction avant que l’intrigue devienne complexe à suivre pour les nouveaux arrivants. La série Altered Carbon annulée depuis le mois d’août en est un parfait exemple. The Witcher est une série fantasy, mais elle pourrait tout de même connaître le même triste sort.

Quoi qu’il en soit, les fans ont encore une saison entière pour suivre les aventures de Geralt de Riv (Henry Cavill), Ciri (Freya Allan) qui va devoir faire face à son destin de guerrière et Yennefer de Vengerberg (Anya Chalotra) qui sera d’ailleurs au cœur de l’intrigue. Pour le moment, Netflix n’a pas encore annoncé la date de diffusion de la seconde saison de The Witcher. Étant donné que le tournage va empiéter sur le début de l’année prochaine, il va falloir faire preuve de patience.

Source : Express