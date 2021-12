Titanfall : Respawn arrête la vente du jeu, mais conserve les serveurs multijoueurs

Titanfall, le célèbre FPS sorti en 2014, ne sera plus disponible à la vente à partir d’aujourd’hui. Respawn Entertainment a aussi annoncé qu’il sera bientôt retiré des services d’abonnement, mais le studio conserve les serveurs multijoueurs actifs.

Après plus de 7 ans d’existence, Titanfall tire officiellement sa révérence. Le jeu multijoueur qui a révolutionné le genre FPS avec son gameplay ultra dynamique ne sera plus disponible à la vente à partir d’aujourd’hui, jeudi 2 décembre 2021. Si vous l’avez déjà dans votre bibliothèque, vous pourrez y jouer aussi longtemps que vous le voulez, enfin presque.

Le studio Respawn Entertainement a aussi annoncé qu’il conserve les serveurs multijoueurs actifs, du moins pour le moment. Nous ne connaissons donc pas la date à laquelle ils seront définitivement fermés. La franchise Titanfall a propulsé Respawn Entertainement pour en faire le studio que nous connaissons aujourd’hui. Désormais, Respawn travaille principalement sur le battle royale free-to-play Apex Legends qui est le jeu vidéo le plus inclusif, selon une étude.

« Titanfall fait partie de notre ADN » : Respawn préparerait-il le troisième opus ?

Respawn a partagé la mauvaise nouvelle sur Twitter il y a seulement quelques heures. « Titanfall fait partie de notre ADN chez Respawn. C’est un jeu qui a su montrer les ambitions du studio lors de sa première sortie il y a plus de 7 ans et il continue d’être le phare d’innovation que nous cherchons à atteindre dans tous nos jeux ».

Titanfall n’est plus disponible à la vente dès aujourd’hui et il sera retiré des services d’abonnement comme le Xbox Game Pass à partir du 1er mars 2022. Heureusement, les développeurs ont confirmé que les serveurs multijoueurs resteront ouverts. Cela est d’autant plus important que Titanfall ne possède pas de campagne puisqu’il s’est toujours concentré sur le multijoueur compétitif. Bien entendu, les serveurs fermeront un jour, mais ce n’est pas encore pour maintenant. Comme Respawn l’a précisé, « nous maintiendrons cependant les serveurs ouverts pour les fans qui continuent de jouer ».

Enfin, Respawn n’a pas confirmé le troisième opus de la franchise pour succéder à Titanfall 2 sorti en 2016. L’annonce du studio semble néanmoins indiquer que la franchise n’est pas abandonnée, même si les développeurs se concentrent actuellement sur Apex Legends qui est directement inspiré de l’univers de Titanfall.

