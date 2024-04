Tomb Raider Remastered : le studio explique la censure des posters de Lara

© Aspyr, Crystal Dynamics

Tomb Raider fait partie des licences les plus cultes et les plus vendues de l’histoire du jeu vidéo. Malgré cet état de fait, les fans attendent un nouvel épisode de la licence depuis plusieurs années et la sortie de Shadow of the Tomb Raider en septembre 2018.

Les joueurs peuvent quand même retrouver Lara grâce à la collection Tomb Raider I-III Remastered parue en février. Une compilation bien accueillie par les joueurs, mais le dernier patch a tout fait basculer pour certains. Il supprimait des affiches plutôt osées de Lara Croft dans Tomb Raider Remastered, ce que n’apprécie pas une partie du public. Le studio Aspyr réagit à la polémique.

Aspyr s’exprime après la disparition des posters de Lara dans Tomb Raider

Dans la mission « danse avec les loups de mer » de Tomb Raider III, le joueur peut croiser des posters suggestifs de Lara Croft. Le patch 1.2 déployé le 11 avril dernier sur PC, PlayStation, Xbox et Switch était venu les supprimer, suscitant la colère d’une partie de la communauté.

Face à la gronde des joueurs, qui crient à la censure, Aspyr a décidé de réagir sur son site officiel. Un certain Daniel nous apprend que la suppression des affiches n’était pas volontaire, mais résultait d’un bug.

« Dans le deuxième patch récemment publié, nous avons effectué plusieurs mises à jour de textures et de graphismes pour la version HD. Dans le cadre de ces mises à jour, les affiches de “danse avec les loups de mer” ont été supprimées par inadvertance. Ce problème a été résolu et ces textures seront restaurées dans le patch 3 », écrit-il.

Voilà une bonne nouvelle pour les joueurs s’étant offusqués de la disparition des posters de Lara Croft. Bien sûr, les plus sceptiques se demanderont sans doute si bug est vraiment à l’origine de tout cela ou si le studio a simplement rétropédalé. Pour l’heure, Aspyr ne précise pas quand la MAJ sortira.

Cette polémique fait directement écho à celle de Stellar Blade suite à la modification des tenues d’EVE lors du déploiement du patch « day one ».