Top Gun 2 censuré en Chine à cause d’un drapeau de Taïwan ?

Top Gun 2 – Crédit : Paramount Pictures

Avec ses cascades chaloupées et son casting 5 étoiles, Top Gun 2 fait un carton au box-office mondial. Le second opus n’est toutefois pas encore sorti en Chine. Et il se pourrait bien que le film ne déboule jamais dans les salles de cinéma du pays. En cause notamment, une histoire de drapeaux. Rembobinons la pellicule. En 2019, la bande-annonce de Top Gun 2 est dévoilée lors du Comic-Con de San Diego. Et un détail ne manque pas d’indigner les fans.

L’iconique blouson en cuir de Maverick n’arbore plus les drapeaux taïwanais et japonais, remplacés par des écussons reprenant les mêmes couleurs. Il se murmure alors que ce changement aurait été réalisé pour éviter de froisser la Chine. Car outre ses relations tendues avec le Japon, elle revendique encore et toujours la souveraineté de Taïwan. Un drapeau, symbole d’indépendance, est donc vu d’un très mauvais œil.

Top Gun 2 risque la censure en Chine

D’ailleurs, à l’époque, Tencent Pictures fait partie des investisseurs. Fin 2019, la société de production chinoise se serait toutefois retirée d’après le Wall Street Journal, Tencent craignant de susciter l’ire de Pékin pour avoir fait la promotion d’un film glorifiant l’armée américaine. Retour en 2022. Top Gun 2 est désormais sorti dans les salles obscures. Et force est de constater que les drapeaux japonais et taïwanais apparaissent bien sur le blouson en cuir.

Une mise à jour qui risque d’irriter au plus haut point la Chine. « Il y a de fortes chances que Pékin interdise la sortie et la monétisation de Top Gun en Chine », explique à CNN Chris Fenton, ancien président de DMG Entertainment. Toujours dénué de date de sortie, Top Gun 2 aurait quoi qu’il en soit eu bien du mal à passer la censure chinoise au vu des tensions géopolitiques accrues entre les USA et la Chine.

« Un film faisant fortement la promotion des idéaux occidentaux et de l’hégémonie militaire américaine n’aurait probablement jamais eu la moindre chance d’être approuvé », estime Fenton. Top Gun 2, dont l’une des scènes a exigé une autorisation spéciale de la Marine, risque bel et bien de passer à la trappe en Chine. De leur côté, les Taïwanais ont applaudi chaudement lorsqu’ils ont vu à l’écran la présence de leur drapeau, rapporte le média local Setn qui évoque « de nombreux spectateurs taïwanais émus, surpris et ravis ».