Tous les meilleurs logiciels gratuits indispensables pour Windows

Crédit : 200degrees / Licence Pixabay

Tom’s Guide vous propose de retrouver la compilation des programmes indispensables pour vous constituer une logithèque ultime, complète et gratuite ! Au total, plus de 200 logiciels gratuits sont mis en avant.

Des logiciels gratuits à la hauteur des payants ?

Nous vous présentons donc le Top des logiciels gratuits répertoriés dans plus d’une quinzaine de catégories : de la bureautique aux messageries, en passant par les jeux, les outils de sécurité tels que les antivirus (à ne surtout pas sous-estimer !) et tout ce qui concerne la gestion et la retouche de photos et de vidéos.

La majorité de ces programmes est largement à la hauteur de ce qui se fait en mode payant, au moins pour une utilisation grand public. Dès lors, pourquoi payer des licences lorsque l’on peut disposer d’un logiciel gratuit presque aussi performant ?

Cette sélection concerne des logiciels fonctionnant tous sous Windows et, de manière occasionnelle, sur d’autres plates-formes. Les applications 100% Mac font l’objet d’un autre dossier que nous mettons à jour régulièrement.

Mais quelles sont les versions de Windows concernées ?

Tous les logiciels mentionnés ici fonctionnent sous Windows 7, Windows 8.1 et Windows 10. Si vous avez un OS plus ancien que Windows 7 (Vista, XP… ou encore plus âgé ?), la plupart des programmes répertoriés dans cette sélection devraient fonctionner, même si nous ne saurons que trop vous conseiller de mettre à jour votre configuration.

Enfin, quelques programmes se présentent sous la forme d’applications accessibles depuis le Windows Store. Pour ces logiciels en question, et uniquement ceux-là, il vous faudra vous munir de Windows 10 (ou de Windows 8.1, même si cet OS est de plus en plus obsolète). Mais rassurez-vous, histoire de ne léser personne, ces applications sont encore peu nombreuses. Car le parc de machines équipées de Windows 7 reste conséquent, même si cet OS est en fin de vie et que Microsoft incite depuis plusieurs années à passer à Windows 10.

Tous ces logiciels gratuits sont-ils sûrs pour mon PC ?

Nous avons testé l’intégralité des programmes présentés ici et n’avons jamais détecté le moindre comportement suspect ni le moindre virus. Néanmoins comme il ne faut jamais dire jamais, on n’est jamais à l’abri d’un petit adware (un logiciel qui va diffuser de la publicité pour d’autres programmes ou services en ligne). Celui-ci pourrait très bien être glissé au hasard d’une nouvelle version d’un des logiciels mentionnés dans ce dossier et aurait pu échapper à nos outils de surveillance. Par mesure de précaution, mieux vous munir d’un antivirus avant toute chose, comme l’un de ceux mentionnés plus loin dans ce dossier. Une fois l’antivirus installé, vous voilà paré pour profiter des 200 logiciels présentés dans ce dossier. En route !

Les logiciels incontournables pour un nouveau PC

Les suites bureautiques gratuites

Si Microsoft Office domine le marché des suites bureautiques, il existe un certain nombre de suites alternatives, parfois gratuites et qui n’ont souvent rien à envier à la suite « historique » de Microsoft. Cerise sur le gâteau, elles sont (plus ou moins) compatibles avec les documents Office originels.

FreeOffice : une suite bureautique vraiment très complète





Compatible à quasiment 100% avec Microsoft Office, ce logiciel se propose de vous aider à éditer des documents, des tableaux ou des présentations. Bref, il n’a rien à envier à la suite du géant de Redmond et vous permettra de réellement tout faire avec vos documents en un clin d’œil. Disponible dans sa version de bureau pour Windows et Linux, l’application est également accessible aux utilisateurs de mobiles sous Android.

Apache OpenOffice : la suite qui fait de l’ombre à Microsoft Office





Plus que jamais, Apache OpenOffice (anciennement OpenOffice.org), qui s’est démocratisé auprès des administrations et du grand public, est la référence en matière de suite bureautique alternative et gratuite. Cette suite libre est composée d’un traitement de texte, d’un tableur, d’un programme de présentation multimédia, d’un outil de dessin vectoriel, d’un gestionnaire de base de données et d’un programme mathématique. Le tout est entièrement gratuit et relativement intuitif à utiliser. À essayer si vous en avez assez d’Office ou si vous n’avez pas les moyens de l’acquérir.

LibreOffice : la reine des extensions





À la manière d’OpenOffice.org, LibreOffice est une suite bureautique libre et gratuite, concurrente de Microsoft. Elle offre ainsi un traitement de texte, un tableur et un logiciel de présentation, ainsi qu’un éditeur de formules mathématiques ou de bases de données, etc. Elle est compatible avec un certain nombre d’extensions qui permettent de la personnaliser et ainsi de l’adapter à vos besoins.



Les logiciels gratuits pour travailler

Foxit Reader : pour ouvrir un PDF en un clin d’oeil

Si vous ne souhaitez pas vous encombrer du lourd Acrobat Reader, alors optez pour Foxit, le lecteur de PDF à posséder absolument ! Ce petit logiciel vous permet de lire et d’imprimer n’importe quel document PDF, y compris les magazines disponibles sur ce format. Son mode plein écran vous permet de profiter évidemment au mieux de vos documents.

STDU Viewer : pour convertir n’importe quel format

Cette toute petite application permet de visionner n’importe quel format de fichier, sans devoir installer le moindre programme tiers. Elle propose en effet d’afficher la plupart des formats d’image (JPG, GIF, PNG, PSD, etc.), ainsi que les fichiers textuels les plus courants (TXT, PDF, XPS, Djvu etc.). Et grâce à sa prise en charge d’un très grand nombre de format, pourquoi ne pas utiliser STDU Viewer en guise de « convertisseur universel » de format ?

EverNote : le bloc-note à tout faire

Imaginez une sorte de bloc-notes géant, apte à enregistrer du texte, des images, des pages web, et de les partager avec vos collègues : c’est cela, Evernote. Grâce à cette application, vous pouvez enregistrer à tout moment vos idées ou prendre des photos et les synchroniser avec tous vos autres appareils. Totalement indispensable une fois qu’on y a goûté.



PDFCreator : créer un PDF sans se prendre la tête

Comme son nom l’indique, PDFCreator vous permet de construire des documents PDF depuis des fichiers textes ou images. Comme il est simple et léger à charger, il serait vraiment dommage de vous en priver si vous devez régulièrement convertir des fichiers au format PDF.

Adobe Acrobat Reader DC : le ténor du genre pour consulter des PDF

Même s’il subit une très forte concurrence depuis quelques années, Adobe Reader reste un logiciel très intéressant et fonctionnel pour lire ses PDF.

Avec le temps, le logiciel a retrouvé de sa légèreté, et s’avère désormais capable d’ouvrir n’importe quel fichier PDF, même les plus gros et les les plus complexes.



PDF reDirect : Léger et gratuit, il crée un PDF depuis n’importe quel document

Les outils de création PDF sont légion sous Windows, mais PDF reDirect a pour avantage d’être très léger et simple d’utilisation, en plus d’être gratuit. Compatible avec la plupart des logiciels de bureautique classique, comme les traitements de texte, il va vous permettre de créer simplement un PDF à partir d’un document d’un autre type, et vous proposera ensuite de gérer simplement vos fichiers PDF.

AbiWord : tout pour le traitement de texte

Voilà un traitement de texte relativement basique, dans la lignée des anciennes versions de Word et qui possède toutes les fonctions de base de ce type de programme : gestion des polices, des paragraphes, correcteur orthographique, etc. De plus, il accepte l’importation de textes aux formats RTF, HTML ou encore DOC. Si vous n’avez pas besoin d’une suite bureautique, mais d’un traitement de texte léger et intuitif, choisissez AbiWord.

Lingoes : Le poids lourd de la traduction instantanée

Malgré son âge avancé, ce logiciel demeure l’un des coups de cœur de notre sélection ! Dictionnaire multilingue, il permet une traduction on- et off-line de plus de 60 langues. Tous les dictionnaires sont d’ailleurs à télécharger sur le site officiel. Sur le Web ou via n’importe quelle application, vous pouvez traduire à tout moment du texte, simplement en pointant le curseur vers un mot et en appuyant sur la touche Maj. En bonus, il vous est même possible d’écouter la prononciation de chaque mot en cliquant sur le petit interphone. Que demander de plus ?



Rainlendar : le calendrier plus agréable et plus complet que celui de Windows

Découvrez Rainlendar, un petit calendrier personnalisable qui vient s’installer sur votre bureau. Il permet entre autre d’accéder à tous vos rendez-vous. Un simple passage du curseur sur une date suffit par exemple à afficher les détails de l’évènement. Vous avez la possibilité de programmer à l’avance les anniversaires et les dates importantes à venir, sachant que Rainlendar vous les rappellera en temps voulu.



Money manager Ex : gérer ses comptes, c’est facile

Ce programme se propose de vous aider à gérer rapidement et efficacement vos finances. Avec lui, vous allez pouvoir suivre au jour le jour vos économies et profiter de ses nombreuses facilités telles que le contrôle des transactions et des dépenses de vos comptes, vos différents virements, etc.



Calibre : le champion de la conversion ebook

Calibre vous propose de faciliter l’organisation de votre bibliothèque de livres électroniques. Il propose une mise en page très simple et intuitive, et saura se montrer efficace pour gérer les larges collections de livres numériques. Évidemment, il permet également de lire un livre électronique, ou encore convertir ceux-ci dans un nouveau format.



Dictionary .NET : le dictionnaire multilingue ultime

Dictionary .NET est un dictionnaire multilingue, qui a l’avantage de proposer des traductions dans plus de 65 langues. Il s’appuie notamment sur plusieurs outils en ligne, comme ceux fournis par Google. Il peut ainsi être utilisé comme dictionnaire, mais aussi comme outil de traduction pour des phrases complètes ou encore des expressions.



Tout pour la photo avec ces logiciels gratuits

StudioLine Photo Basic : gérez toutes vos photos en un clin d’oeil

Ce logiciel vous propose de gérer votre collection de photos et de les partager le plus simplement du monde. L’application, disponible à l’essai pendant 30 jours, inclut également une trentaine d’outils vous permettant de régler les problèmes d’exposition d’une photo, de corriger les yeux rouges, de régler la colorimétrie, etc. Pour en bénéficier gratuitement ad vitam æternam, il vous suffit de demander un code d’activation auprès de l’éditeur, qui vous le livrera sans aucune contrepartie.

Light Image Resizer : parfait pour redimensionner tout type d’image

Ce logiciel organise très simplement vos photos et vous permet de réduire leur résolution, à l’unité ou par lot. Grâce à ce logiciel, vous allez pouvoir redimensionner bien sûr, mais aussi compresser ou convertir dans un format différent toutes vos images. C’est une boîte à outils formidable pour le traitement de vos photos, a fortiori si vous en possédez des milliers. Notez enfin que Light Image Resizer s’intègre parfaitement dans l’explorateur Windows (clic droit sur vos images).

Paint.Net : l’outil de référence pour retoucher vos photos

Voilà notre coup de cœur en terme de retouche d’image. Non content d’offrir un outil léger et simple à utiliser, Paint.Net ne cesse de progresser et d’offrir des options de plus en plus pointilleuses au fil des versions. Nous pouvons légitimement parler ici d’un petit Photoshop, qui permet d’exécuter en toute quiétude toutes les opérations de maintenance et de retouche au quotidien sur vos photos. Il est particulièrement pratique à utiliser dans le cadre de recadrage ou de retouche de d’images.

PhotoFiltre : un concurrent sérieux et gratuit de PhotoShop

Voilà un logiciel de retouche d’images très complet. Il n’est pas sans rappeler lui aussi Photoshop, via son interface notamment, d’autant qu’il comprend également un assez large éventail de filtres. Bien que convivial, il demande un certains savoir-faire avant de pouvoir bien le maîtriser.

The GIMP : Un super outil OpenSource pour tout faire avec vos photos

Autant le savoir tout de suite, ce logiciel dispose d’une impressionnante communauté de fans. Et à juste titre. S’il s’agit de l’un des logiciels de retouche d’image préféré des internautes, c’est parce que c’est l’un des meilleurs logiciels libres disponibles aujourd’hui. Il est très riche en fonctionnalités, et se voit sans cesse en évolution. En outre, The Gimp est doté de scripts qui se proposent d’automatiser les tâches les plus récurrentes. Ce programme nécessite l’installation de GTK+ et n’est malheureusement pas très adapté aux débutants. Mais ses possibilités sont immenses !

XnView : L’essentiel pour visionner et convertir des images

Nous vous présentons là une visionneuse avancée. Ce logiciel permet aussi bien de visualiser que de convertir vos images (dans près de 50 formats différents, et par lots entiers). Il supporte également les fichiers animés, et vous pouvez bien entendu procéder à de nombreux réglages de base : découpe, ajustement de la luminosité et du contraste, application de filtres et d’effets, etc. Bonus : son mode diaporama est quant à lui très séduisant.

FastStone Image Viewer : Un outil de visionnage efficace et simple d’utilisation

Ce logiciel de visualisation et de traitement des images est à la fois simple à utiliser et particulièrement rapide. Qu’il s’agisse pour vous de retoucher une image (seule ou en lot !), de la recadrer mais aussi de la convertir, rien n’est plus facile avec FastStone Image Viewer. Comme si cela ne suffisait pas, vous pouvez aussi créer des diaporamas avec de nombreux effets de transition.

Irfanview : il sait gérer l’ensemble de vos fichiers multimédia

Découvrez enfin ce programme très léger qui va vous permettre de gérer l’ensemble de vos fichiers multimédias. La liste des formats compatibles est interminable et vous pouvez greffer au programme de nombreux plugins pour pouvoir lire encore plus de types de fichiers. Impressionnant.

PhotoMosaique : créez un photomontage à partir de tous vos clichés

Voilà un logiciel original et qui va vous permettre de vous amuser avec vos photos. Comme son nom l’indique, PhotoMosaique vous permet de créer un montage à partir de vos clichés pour en faire une mosaïque interactive. Il est ainsi possible d’ajouter un effet intéressant à ses images, et ainsi de modifier ses photos à volonté avec vos propres clichés, ou en profitant de la base d’images proposée par le logiciel.

XnConvert : un outil complet et bien pratique pour tout convertir

Petit frère de l’incontournable XnView, XnConvert vous permet de traiter et de convertir vos images parmi plus de 400 formats différents. Ce logiciel encore trop méconnu offre cependant quelques fonctions d’édition qui vous proposent de modifier rapidement et facilement toutes vos images.

Labography : un logiciel de création graphique gratuit au top

Labography est un logiciel gratuit de création graphique qui propose un grand nombre d’outils pratiques pour travailler. Il a l’avantage de proposer une interface intuitive et simple d’utilisation pour créer, corriger ou encore optimiser un projet. Notons qu’il permet d’exporter son travail en plusieurs formats, dont le PDF.

Photoscape : un outil de retouche photo super efficace

Photoscape vous permettra de modifier simplement vos photos et de les recadrer, les améliorer ou encore retirer les yeux rouges. En plus de ces fonctions de base, ce logiciel permettra également de créer des diaporamas ou des animations GIF très simplement.

Les lecteurs multimédias gratuits

Kodi : le lecteur qui sait vraiment tout faire

N’ayons pas peur des mots : Kodi (anciennement baptisé XBMC) est probablement le meilleur gestionnaire de fichiers multimédia au monde. L’application gratuite, qui existe sur de nombreuses plateformes, est capable de lire n’importe quel fichier et vous aidera à référencer toutes vos vidéos en allant chercher résumés et affiches sur le web. Un must !

Kodi : tout ce que vous devez savoir sur le meilleur logiciel de media center

Plex Media Server : un gestionnaire multimédia puissant et efficace

A l’instar de Kodi, Plex permet de lire et de gérer tous vos fichiers multimédia. Le logiciel vous propose de le faire le plus simplement du monde, et d’y accéder depuis un autre appareil. Une application très utile si vous aimez stocker tous vos médias sur un seul appareil (parfait avec un NAS, par exemple) et que vous voulez les lire sur votre tablette, votre console, etc.

VLC : le lecteur multimédia gratuit le plus utilisé au monde, et à juste titre

VLC est un lecteur multimédia extrêmement performant, léger et surtout compatible avec quasiment tous les formats actuels. Il intègre tous les codecs du MPEG-2 au MOV, en passant évidemment par le MPEG-4 et le H.265, ainsi que tous les formats audio. Il supporte également le streaming et les diffusions broadcast en ligne. Simple d’aspect au premier abord, c’est aussi sans nul doute l’un des plus complets.

Media Player Classic BE : l’un des meilleurs lecteurs, et surtout l’un des plus légers

Suite à l’abandon de Media Player Classic-HC, une autre version a pris la relève. Il s’agit de Media Player Classic – BE (BE pour Black Edition). Cette édition, qui connaît des mises à jour plus fréquentes, s’éloigne de son modèle sur le plan graphique, mais conserve sa grande maniabilité et sa rapidité d’exécution. Supportant à 100% l’accélération GPU (c’est la carte graphique qui décode plutôt que le processeur), elle ne nécessite aucun ajout de codec et peut donc lire de base, tout type de fichier audio ou vidéo.

Comment lire un film en Blu-ray sur son ordinateur ?

iTunes : le lecteur d’Apple qu’on ne présente plus

Le logiciel vedette d’Apple ne s’adresse heureusement pas aux seuls possesseurs d’un iPad ou d’un iPhone. L’interface d’iTunes est son grand point fort, surtout son fameux cover flow qui permet de faire défiler toutes vos pochettes de disques. Avec iTunes, vous pouvez gérer, organiser et personnaliser votre discothèque de manière très précise. Évidemment la synchronisation sera possible entre votre iPod et le logiciel. Avec iTunes vous pourrez également gérer vos podcasts et vos vidéos. C’est enfin la passerelle obligatoire pour accéder à l’iTunes Store et acheter facilement de la musique et des vidéos en ligne. Ça serait dommage de ne pas l’essayer.

Winamp : le lecteur audio qui revient dans la course

Alors qu’on le croyait à l’abandon, voilà qu’il renaît de ses cendres et qu’une toute nouvelle édition serait prévue pour les mois à venir. Lecteur audio et vidéo, Winamp offre de nombreuses possibilités grâce à ses plugins embarqués ou à télécharger à côté. Il peut ainsi directement extraire et convertir les pistes d’un CD Audio pour ensuite les convertir aux formats ACC, WMA, MP3. Winamp est également un excellent outil pour écouter les radios en ligne. Vous pouvez enfin joindre la communauté des fans de Winamp, très active. Un must qui n’a pas pris une ride.

Songbird : un lecteur audio très complet et simple d’accès

Voilà un lecteur qui retient toute notre attention, et pas seulement parce qu’il a un faux air d’iTunes. C’est tout simplement un lecteur très complet et simple d’accès pour gérer votre discothèque. De plus, vous pouvez lui adjoindre des plugins et ainsi améliorer ses fonctionnalités et son apparence. En plus de votre propre discothèque, vous avez accès via le lecteur à de nombreux blogs et par conséquent à la lecture de flux en streaming. Songbird permet enfin de synchroniser votre baladeur multimédia avec votre PC.

Foobar2000 : un lecteur audio qui gagne à être connu pour ses bonnes performances

Voici un lecteur audio méconnu du grand public mais capable de lire une multitude de formats (MP3, WAV, Ogg Vorbis, FLAC, etc.), notamment grâce à de petits plugins que vous pouvez lui greffer. L’un des nombreux intérêts de Foobar2000, c’est qu’il utilise relativement peu de ressources mémoire et que son interface est largement personnalisable.

DivX Plus : le lecteur officiel pour lire tous vos DivX… et d’autre

Quoi de mieux que le lecteur officiel pour profiter du sacrosaint format DivX ? Comme à chaque nouvelle sortie du célèbre codec, le logiciel multimédia fourni avec est également remis à jour pour s’adapter au mieux à ses nouvelles fonctionnalités. Au menu, donc, notons la prise en charge des formats H.264 et HEVC, mais également la compatibilité avec le format de fichiers MKV et le format audio AAC.

AIMP : le lecteur audio qui offre une excellente qualité d’écoute

AIMP est un lecteur multimédia dont le principal avantage est de proposer une très bonne qualité d’écoute. Plusieurs options permettent en effet des réglages très poussés, notamment un égaliseur proposant 18 bandes. Évidemment, d’autres fonctions plus courantes, comme un éditeur de playlist, un convertisseur de fichiers ou encore un effet de fondu entre les titres, le rende très complet.

OrangeCD Player : il sait télécharger les infos relatives à ce que vous écoutez

OrangeCD Player est un lecteur multimédia gratuit qui se spécialise dans la gestion de la musique et des données concernées. Il intègre une fonction de téléchargement qui, lorsque vous écoutez un morceau, télécharge les informations relatives à l’album en question.

Miam-Player : le lecteur personnalisable sous toutes les coutures

Miam-Player est un lecteur audio dont la principale caractéristique est de pouvoir être personnalisable à volonté. vous allez donc pouvoir tout changer dans l’apparence de ce logiciel, de sa couleur à la taille des objets en passant par la police de caractères.

PotPlayer : un lecteur qui sait gérer un grand nombre de fichiers audio et vidéo

PotPlayer est un lecteur qui se démarque par sa légèreté, et qui a l’avantage de gérer un grand nombre de fichiers audio et vidéo. Assez sobre, tant dans son interface que dans les fonctions qu’il propose, il va à l’essentiel : le logiciel est donc plutôt dépouillé, mais d’autant plus simple d’utilisation. Pratique pour simplement profiter d’une vidéo sans avoir à passer par de nombreux réglages qui peuvent vous pourrir la soirée.

La gestion gratuite de l’audio

Audacity : une merveille en terme de gestion de l’audio

Voilà l’une des merveilles de notre sélection et cela fait maintenant quelques années que ce logiciel gratuit fait figure de référence. Audacity ravira en effet tous les bidouilleurs mélomanes ! Ce logiciel vous permet en effet d’éditer des fichiers audio en y appliquant par exemple des effets, mais également de découper des morceaux, de mixer plusieurs titres, etc. De plus, vous pouvez enregistrer avec Audacity des sources externes (chaîne par exemple) pourvu que vous les branchiez sur votre PC. Notez que vous pouvez exporter vos résultats aux formats WAV, AIFF, MIDI et MP3. À posséder absolument !

MediaMonkey Free : un outil qui organise tout type de fichier audio (et même vidéo)

Organisez facilement vos données multimédias à l’aide de cet outil gratuit, qui prend en charge tout type de fichier audio ou vidéo. L’application est capable d’identifier automatiquement un film ou un morceau en exploitant différentes sources, comme Amazon, Freedb ou Allmusic. Elle permet de rebaptiser en conséquence une série de fichiers mal nommés, et de synchroniser vos données multimédias avec tous vos appareils (iPhone, iPad, smarthpone Android, etc.).

TagScanner : un petit utilitaire pour taguer efficacement votre musique

Difficile de trouver mieux aujourd’hui pour tagger votre discothèque. Programme multifonction, il vous permet de gérer vos fichiers musicaux en modifiant toutes les informations possibles et imaginables sur vos titres. Il prend ainsi parfaitement en charge les tags ID3V1 et ID3V2, Windows Media, Vorbis et MP4. Il dispose d’une interface très intuitive, où vous pouvez éditer vos musiques par lots entiers.

The GodFather : un éditeur de MP3 efficace et complet

Sous ce drôle de nom se cache un autre éditeur de MP3 efficace. Ce programme propose en effet de renommer et tagger de nombreux fichiers audio. Il permet également d’organiser ses listes de lecture, d’encoder ou décoder des fichiers avec LAME, Ogg Vorbis ou mpcenc. Il offre enfin la possibilité de récupérer directement les informations nécessaires sur Allmusic.com ou Freedb.org.

EasyTag : un bon éditeur d’informations de fichiers musicaux

Quoi de plus insupportable qu’une collection de fichiers musicaux nommés n’importe comment ? EasyTag vous permet d’éditer facilement et rapidement les informations de vos fichiers musicaux (MP3, AAC, OGG, etc.) et ainsi de renseigner l’auteur, l’album ou encore l’année d’un ou de plusieurs titres. L’idéal pour gérer sa collection de musique sans y passer des heures.

Album Art Downloader : parfait pour trouver et associer les bonnes covers à tous vos albums

Voici un logiciel qui viendra en aide à tous les mélomanes dans une tâche à la fois simple et fastidieuse : retrouver les pochettes de ses albums préférés. Il propose ainsi de trouver, à travers une base de données en ligne très complète, les illustrations correspondant à votre bibliothèque musicale. Un simple click sur la fonction «search» permet ensuite de faire son choix parmi plusieurs propositions.

MP3Tag : idéal pour ajouter les infos manquantes à votre musique (artiste, album, titre, n°…)

Comme son nom l’indique, MP3Tag est un logiciel gratuit qui permet d’ajouter les informations manquantes à ses fichiers audio. Il permet ainsi d’ajouter des informations utiles comme le titre de la piste, l’artiste, le nom de l’album ou encore le numéro de la piste. Ce sont autant d’informations qui seront ensuite utilisées par les différents lecteurs et baladeurs pour afficher les informations du morceau en cours. Notons enfin que le logiciel gère évidemment les fichiers au format MP3, mais aussi AAC, Flac, OGG et WMA.

iTools : parfait si iTunes ne vous convient pas

Si vous possédez un iPad, iPod ou iPhone, mais qu’iTunes ne vous convient pas vraiment pour en gérer le contenu, iTools pourrait être l’outil qu’il vous faut. Ce programme va en effet remplacer la plateforme d’Apple pour synchroniser vos différents appareils et gérer votre musique, vos applications, vos vidéos et tous types de contenus.

La gestion de la vidéo grâce à ces logiciels gratuits

Shotcut : le meilleur des logiciels de montage

Ce puissant éditeur sait absolument tout faire : importer n’importe quel format, gérer de la 4K, « nettoyer » une piste audio, ajouter des effets à une vidéo, etc. Il vous assistera dans chaque étape de votre montage et, que vous ayez besoin d’éditer en quelques minutes une vidéo ou de réaliser un film complet, Shotcut devrait répondre à toutes attentes.

Handbrake : rien de tel pour recompresser vos fichiers vidéo

Pour recompresser des fichiers vidéo, il existe des dizaines d’applications. Mais rares sont celles qui sont aussi efficaces et rapides que Handbrake. Cette application offre le moyen de traiter n’importe quel format vidéo, et d’en faire un fichier MP4 ou MKV. Grâce à elle, vous pourrez en quelques minutes rendre une séquence compatible avec votre smartphone, votre lecteur multimédia de salon, votre téléviseur, etc.

VirtualDub : un outil simple, mais ô combien puissant pour l’édition vidéo

VirtualDub : voilà un autre programme référence, même s’il commence à prendre de l’âge. Avec lui, vous pouvez effectuer de nombreuses opérations simples sur vos vidéos comme les découper, les redimensionner, extraire et modifier la bande son, etc. VirtualDub est capable d’ouvrir tout type de fichier AVI (Divx, Xvid, etc.).

MakeMKV : parfait pour convertir vos DVD et BluRay en MKV

Cet outil extrait le contenu d’un DVD ou d’un BluRay et crée un fichier MKV. L’application n’effectue aucune recompression, mais permet de sélectionner les éléments que l’on souhaite conserver : pistes de sous-titres, flux audio, chapitres, etc. De quoi gagner en sortie quelques gigaoctets. Grâce à elle, il est donc possible de mettre à l’abri les données d’un disque, tout en réduisant sa taille.

Internet Video Converter : parfait pour gérer vos vidéos Flash

Tout est dans son nom. Avec ce logiciel gratuit, vous allez pouvoir convertir vos vidéos Flash dans la majorité des formats les plus usuels : Mpeg, DV, QuickTime, Windows Media, XviD, H264, iPod, Flash video, etc. Un lecteur intégré vous permet d’ailleurs de lire tous ces formats mais aussi de télécharger vos vidéos depuis plus de 50 sites comme YouTube, Dailymotion et Google Video ou bien encore d’extraire la bande sonore des vidéos. Il s’agit d’un véritable couteau suisse du téléchargement et de la conversion de vidéos : à ne louper sous aucun prétexte.

Any Video Converter : grâce à lui, vous pouvez absolument tout convertir

Nom explicite encore une fois pour ce programme qui permet de convertir la majorité de vos vidéos. En plus des formats traditionnels (MOV, MPEG, DVD, WMV, AVI, etc.), il supporte également les vidéos compatibles avec votre iPod ou votre PSP.

MediaCoder : un transcodeur qui gère aussi bien l’audio que la vidéo

Ce logiciel gratuit sert à encoder vos fichiers, en gérant tout aussi bien l’audio que la vidéo.

Son avantage est d’intégrer directement les codecs les plus communs, tout en restant simple d’approche.

Mega Video Converter : pour convertir toutes vos vidéos à l’aide d’une interface proche de Modern UI

Comme son nom l’indique, Mega Video Converter va vous permettre de convertir vos fichiers multimédias très simplement. Il gère un grand nombre de formats de fichiers, du MP3 à l’AVI en passant par le FLV (Flash). Très intuitif, il présente une interface proche de celle de Windows 8/10, et ne devrait donc pas dérouter les habitués du système.

SUPER : il sait tout convertir et il le fait en un temps record

Comme son nom l’indique parfaitement, SUPER est un as dans son domaine. Il s’agit d’un logiciel de conversion qui supporte de très nombreux formats vidéo (y compris depuis des téléphone portables) et audio. Par le biais d’un glissé/déposé vous pourrez facilement effectuer vos extractions. L’essayer c’est l’adopter, mais s’il peut désorienter au premier abord.

HD-DVD/Blu-Ray Stream Extractor : l’idéal pour extraire un flux vidéo et le retraiter derrière

Un film est composé de plusieurs « flux » : audio, vidéo, sous-titres, chapitres sont généralement mixés au sein d’un même fichier. Pour les extraire afin de les retraiter, il est parfois nécessaire de s’armer d’un utilitaire comme HD-DVD/Blu-Ray Stream Extractor, qui compose aussi bien avec la SD (Standard Definition) qu’avec la HD (High Definition). Attention, l’application nécessite Eac3to pour fonctionner.

CCExtractor : un bon petit outil qui permet d’extraire les sous-titres de vos DVD

Les amateurs de vidéo sous-titrées vous sûrement trouver un intérêt à CCExtrator. Cet utilitaire très simple propose de scanner vos vidéos disposant de sous-titres, et vous permet ainsi de créer un fichier associé à la vidéo pour y intégrer les sous-titres en question, ce qui vous permettra de les modifier à volonté.

Lightworks : un outil de montage vidéo simple et gratuit

Pour les utilisateurs de Windows qui souhaite effectuer un montage plus poussé que les outils de base du système, Lightworks pourrait être une solution gratuite adaptée. Léger et assez simple d’utilisation, il permet d’obtenir un résultat de bonne facture pour ses vidéos.

Les jeux gratuits

30 jeux cultes devenus gratuits

Hawken : le plein d’action et de robots

Les fans de mechas et autres robots géants vont être ravis avec Hawken, un free to play qui vous permet de prendre les commandes d’un robot et de partir en guerre. S’il a été quelque peu éclipsé par Titanfall, qui propose un concept similaire, Hawken a néanmoins un grand nombre de qualités à revendre, et promet de longues heures de jeu aux amateurs du genre.

League of Legends : de l’action non stop pour ceux qui aiment jouer en ligne

League of Legends est un MOBA (c’est à dire un jeu de bataille multijoueurs en arène), qui est très populaire chez ceux qui suivent la scène e-sport. Ce free to play est en effet présent dans la plupart des compétitions les plus prestigieuses, et connait ainsi une popularité sans précédent pour un jeu du genre.

World of Tanks : prenez les commandes d’un tank et tirez sur tout ce qui bouge

World of Tanks est un jeu gratuit qui vous propose de prendre les commandes d’un tank réaliste, et de le mener à l’assaut contre les différents chars adverses dans un univers en 3D. Gratuit, le jeu a l’avantage de proposer un mode de jeu multijoueurs en ligne, qui vous permet de vous mesurer à vos amis.

ZSNES : un excellent émulateur pour les jeux Super Nintendo

ZSNES est un émulateur qui permet de retrouver la Super Nintendo sur son ordinateur.

Malgré une interface austère, il est certainement celui qui offre les meilleures performances, et permet d’effectuer des réglages poussés et de personnaliser tout ce à quoi vous pourrez penser.

MAME : un super émulateur pour les jeux issus des bornes d’arcade

Le problème de l’Arcade des années 80 et 90, c’est qu’à moins de vous contenter des portages sur consoles ou ordinateurs, qui égalaient rarement ceux de la version originale, il était bien difficile de jouer à la maison. MAME est un émulateur qui va vous permettre de rattraper ce retard et de retrouver des jeux de café anciens comme récents. L’application permet de s’adonner à plusieurs milliers de titres, avec toutes leurs variantes possibles. Un incontournable de l’émulation.

Dolphin : le top pour retrouver tous les jeux de la GameCube

Dolphin est un émulateur dédié à la GameCube et à la Wii, qui permet de retrouver les jeux de cette console de Nintendo sur son ordinateur.

Notons qu’il est compatible avec la plupart des manettes que vous pourrez y connecter.

ScummVM : redécouvrez tous les jeux LucasArts grâce à cet incroyable utilitaire

Scumm est le moteur créé par Ron Gilbert, pour être utilisé dans le point and click mythique « Maniac Mansion ». Il sera ensuite réutilisé pour d’autres jeux tout aussi cultes, comme Loom, The Secret of Monkey Island ou encore Indiana Jones et la Dernière Croisade. L’émulateur ScummVM vous propose de retrouver tous ces jeux sur votre machine actuelle.

NullDC : pour tous ceux qui aiment les jeux de la Dreamcast

NullDC permet de rejouer à cette console mythique qu’était la Dreamcast, disparue bien trop tôt.

La dernière console de Sega se retrouve émulée ici sur PC, et permet d’y retrouver ses jeux en haute définition.

Steem : le meilleur émulateur pour retrouver toutes les sensations de l’Atari ST

Steem est un émulateur permettant de retrouver l’Atari ST, ordinateur mythique des années 80, sous Windows. Il permet donc de retrouver les jeux de cette plateforme directement sur son PC. De même, l’émulateur permet d’accéder à toute une panoplie de réglages qui se proposent de faire fonctionner sa machine exactement comme un ordinateur de l’époque, ou de réduire les temps de chargement au minimum. Notez également qu’il est possible de sauvegarder une partie en cours de route, d’enregistrer la piste audio, et même (pour les plus téméraires), de tracer un programme à l’aide de l’édition Debug.

WinUAE : un émulateur capable de restituer à 99% les capacités de l’Amiga

WinUAE est à l’Amiga ce que Steem est à l’Atari ST. Vous l’aurez compris, il permet de retrouver l’ordinateur de Commodore sous Windows, et d’y lancer les jeux et logiciels qui y étaient dédiés. Là encore, on retrouve un grand nombre d’outils permettant d’obtenir une émulation très proche de la machine d’origine, ou encore d’enregistrer ses parties.

DosBox : grâce à cet utilitaire, vous pouvez rejouer à tous les jeux tournant sous DOS

Les années 80 et 90 proposent un grand nombre de jeux de grande qualité, qui sont malheureusement incompatibles avec nos ordinateurs modernes. Cela vient notamment du fait que ces jeux utilisaient principalement DOS, un élément qui n’est plus vraiment présent dans les dernières versions de Windows. Ce détail est donc corrigé par DosBox, qui permet de lancer ces jeux exactement de la même manière que le feraient un ordinateur fonctionnant sous DOS.

Les 20 meilleurs jeux des années 80

Les navigateurs Internet gratuits

Google Chrome : le navigateur de Google hyper pratique et fonctionnel

C’est le navigateur vedette : Google s’est lancé en effet sur ce difficile terrain et a réussi à concurrencer Internet Explorer et Firefox, déjà bien établis. Pour cela, Google a mis au point un navigateur sous licence libre orienté social et dispose de technologies qui facilite et accélère le traitement du JavaScript. Rapide, sécurisé, le navigateur profite d’une ribambelle d’extensions qui lui ont assuré un succès sans faille.

Chrome : 40 extensions totalement indispensables

Firefox : toujours dans la course

Si vous suivez régulièrement nos actualités et dossiers, vous savez que Firefox est l’un de nos navigateurs de prédilection. La vedette de la fondation Mozilla est en effet précurseur en matière de navigateurs Web. Parmi les fonctionnalités avancées de Firefox, nous notons une gestion accrue du système des marque-pages (favoris) et un renforcement de la sécurité grâce à une protection contre le phishing, les spywares, les virus et les fenêtres pop-up. Enfin, il rend possible la synchronisation de données (mots de passe, historique, formulaires…) entre différents appareils.

Firefox : les 50 extensions les plus utiles

Opera : populaire, léger, fonctionnel et rapide

Le navigateur Opera a lui aussi terriblement évolué dans ses dernières versions. Précurseur, il comprend dorénavant un client BitTorrent intégré, ainsi que de nombreux widgets. En plus de sa rapidité, un effort a également été fait dans le rendu des pages, ainsi que dans la vitesse de leur chargement. Sachez qu’Opera fait également office de messagerie mail.

Avant Browser : pour ceux qui utilisent encore IE

Ce programme est en réalité une surcouche d’Internet Explorer, qui en reprend les bases tout en proposant des fonctionnalités supplémentaires. Bien qu’aujourd’hui la plupart des fonctions qu’il proposait aient été reprises par les autres navigateurs (navigation par onglets, gestion des RSS, etc.), Avant Browser demeure une alternative intéressante et simple à configurer, surtout pour les anciennes versions de Windows qui embarquent uniquement Internet Explorer.

SeaMonkey : plus qu’un navigateur, il se révèlera surtout très pratique aux développeurs

Cette suite d’applications de la fondation Mozilla comprend à la fois un navigateur, un client mail, un calendrier, un éditeur de texte HTML et un module de tchat.

À réserver donc à tous ceux qui n’ont pas encore trouvé leur bonheur dans tous ces domaines.

Comparatif : quel est le meilleur navigateur ?

Les logiciels gratuits de messagerie

Thunderbird : le top pour rassembler vos différents comptes de messagerie

Ce logiciel de messagerie électronique est le « pendant mail » de Firefox. Vous y trouverez un filtre contre le courrier indésirable ou encore un correcteur d’orthographe. Thunderbird demeure toujours aussi excellent dans la détection de phishing, dans sa gestion des podcasts, les actions de réponse et de transfert pour les filtres mails et la sauvegarde automatique d’un brouillon. Ergonomique et extrêmement sûr, il serait dommage de s’en passer.

Foxmail : très bon pour chiffrer vos messages, il gagne à être connu

Voici l’un de nos chouchous dans la famille des clients e-mail. Ce logiciel d’origine chinoise est vraiment excellent. Il possède de nombreux atouts, à commencer par sa faculté à chiffrer et à filtrer vos messages personnels ou encore la qualité de ses modèles. Nous louons également son filtrage antispam évolué et sa compatibilité avec les principaux Webmails. Notez enfin que Foxmail peut être utilisé sur un support amovible comme une clé USB puisqu’il s’agit d’un simple exécutable.

Les messageries instantanées gratuites

Slack : le petit nouveau qui monte en puissance

Malgré sa relative jeunesse (il a été lancé en 2014), Slack a rapidement réussi à s’imposer sur le marché des logiciels de messagerie instantanée. Sa grande force est de faciliter la création de « groupes » de discussion : l’idéal pour gérer des projets, pour créer des groupes au sein du même service d’une entreprise, ou tout simplement pour discuter entre amis passionnés par le même sujet.

Skype : l’indétrônable messagerie instantanée de Microsoft

On ne présente plus Skype, célèbre logiciel de discussion instantanée qui permet notamment des conversations vocales et visuelles, le tout gratuitement entre deux ordinateurs. Il est également possible de passer des appels internationaux pour un tarif souvent avantageux.

Zoom : la visioconférence à la mode

Très à la mode actuellement, Zoom est un service gratuit de messagerie instantanée et de visioconférence compatible avec de nombreuses plateformes. Les conférences peuvent accueillir jusqu’à 100 utilisateurs connectés, le tout avec une interface simple d’accès.

Pidgin : simple et léger

Anciennement connu sous le nom de GAIM, Pidgin est notre coup de cœur du moment. Léger, simple à utilisé et doté d’une interface agréable, Pidgin offre tout le confort nécessaire pour chatter en toute quiétude avec ses amis. En revanche vous ne pourrez pas communiquer par Webcam. Le logiciel est multiprotocoles, compatible avec Google Talk, IRC, XMPP, SILC, etc. Il est également multiplateforme et fonctionne aussi bien sous Windows que sous Linux et Mac.

Trillian : parfait pour rassembler vos comptes

C’est un logiciel extrêmement pratique pour tous ceux qui possèdent de multiples contacts aussi bien sous Facebook Messenger que sous Google Talk et Yahoo Messenger. Trillian regroupe très simplement tous vos contacts. Pour cela, veillez à bien configurer vos paramètres de comptes. Attention aussi à ne pas installer Weather Channel et Ask toolbar contre votre volonté…

Google Hangouts : pour discuter avec tous vos contacts Google

Google Hangouts est un service qui vous permet de chatter avec tous les utilisateurs de Google. Bien que disposant de bien moins de fonctions que certaines solutions concurrentes, il s’avère cependant très léger et offre certaines fonctions intéressantes, comme la notification de nouveaux emails ou la conversation vocale.

Les outils gratuits pour le webmaster ou blogueur

12 outils gratuits pour créer son propre site Web

WordPress : un outil indispensable pour créer son blog ou son site en quelques minutes

Installer WordPress sur vos serveurs, c’est un gage de qualité et de sécurité pour gérer votre blog. Grâce à cette solution, vous allez disposer d’une solution pour gérer le contenu mais aussi la mise en page de votre blog. Vous pouvez par exemple y ajouter des widgets, y greffer des thèmes, etc. Les blogueurs les plus aguerris peuvent même personnaliser entièrement leurs pages. WordPress peut être installé chez un hébergeur disposant d’un serveur web et d’une base de données MySql.

DotClear : peut-être moins connu que WordPress, mais tout aussi performant

Concurrent direct de WordPress mais rassemblant une communauté moins puissante, DotClear est une solution qui n’a toutefois pas grand chose à lui envier. Là encore vous pouvez paramétrer tous les composants de vos pages, intervenir directement sur le code, usez des fils RSS, etc. Tout comme pour WordPress, vous pouvez déterminer un administrateur et gérer les profils des auteurs du blog.

FileZilla : un client FTP indispensable pour transférer ses fichiers sur son site

Voici notre chouchou en matière d’outil gratuit pour disposer d’un client FTP fiable et performant. FileZilla vous permet d’envoyer ou bien de rapatrier des fichiers de votre ordinateur vers Internet et inversement, par simple glissé/déposé. Vous n’avez qu’à entrer vos paramètres FTP (avec identifiant et mot de passe) pour profiter de ce logiciel. Libre à vous ensuite de gérer le contenu de votre compte en ligne.

GuppY : bien pour ceux qui ne maîtrisent pas la programmation

Si vous n’avez aucune connaissance solide en création de site Web, GuppY peut vous aider à créer votre propre page simplement.

Cet outil est en effet capable de générer un site complet sans avoir à faire appel à vos connaissances dans le domaine.

WampServer : un outil complet pour simuler un site Web dynamique directement depuis votre disque dur

WampServer est un logiciel donc le nom signifie Windows, Apache, MySQL, PHP. Vous l’aurez compris, il va vite s’avérer très utile pour gérer votre site Web, puisqu’il propose de retrouver au même endroits tous les logiciels concernés par ces technologies, ainsi que PHPMyAdmin ou encore les moins connus SQLITEmanager et Zend Optimizer.

Optimiser gratuitement Windows

Windows 10 : à vos marques, prêt ? Boostez !

Glary Disk Cleaner : le petit outil qui supprime les fichiers inutiles

Même s’il n’est pas aussi complet que la plupart des outils de nettoyage et d’optimisation du système, Glary Disk Cleaner permet de supprimer rapidement et efficacement tous les fichiers inutiles du système. On apprécie surtout sa rapidité d’exécution et sa légèreté : en quelques secondes, l’intégralité du système est analysée et il ne vous reste plus qu’à sélectionner tout ou partie des fichiers que vous souhaitez, et le tour est joué.

Windows 10 Manager : améliorez les performances de votre PC

Windows 10 Manager est un utilitaire qui va se concentrer sur l’amélioration des performances de votre ordinateur. Pour cela, il va proposer notamment des fonctions de nettoyage de Windows, réparer les éventuels fichiers endommagés, et offrir une optimisation générale du système. Enfin, il propose une interface très claire et simplifiée qui le rend agréable d’utilisation.

Ccleaner : le meilleur pour nettoyer le système de votre PC

Voilà l »outil de nettoyage ultime : très performant et ultra simple à utiliser. Ccleaner est un nettoyeur sûr et puissant, scannant votre disque dur à la recherche de fichiers temporaires à effacer ou d’autres parasites. Quelques secondes suffisent pour libérer votre ordinateur de nombreux fichiers pouvant aller jusqu’à ralentir le bon fonctionnement de votre machine. À côté de cela, Ccleaner propose aussi un nettoyage tout aussi rapide et efficace (mais pas en profondeur) de votre registre Windows. Qui dit mieux ?

RegSeeker : pour bien gérer son registre

Ce programme intervient en effet directement dans le registre de Windows. Effacer certaines clés sensibles pourrait ainsi déstabiliser voir endommager définitivement votre système. RegSeeker n’en demeure pas moins un outil extrêmement performant et configurable à souhait : nettoyage automatique ou par mots clés, gestion du menu Démarrer, etc. Sachez que vous pouvez aussi désinstaller des programmes depuis RegSeeker. Attention, ce logiciel est à manier avec beaucoup de précaution ! Nous vous conseillons de systématiquement enregistrer un point de restauration avant chaque modification.

Glary Utilities : pour lancer un bon nettoyage

Ce logiciel extrêmement simple d’utilisation vous permet, en un clic et plus rapidement qu’un Ccleaner, de nettoyer votre ordinateur des fichiers inutiles, des spywares et autres entrées du registre invalides, ainsi que de toutes vos traces sur Internet. Parmi ses nombreuses possibilités, citons également la possibilité d’optimiser votre mémoire, de supprimer les raccourcis qui ne sont plus fonctionnels, de gérer les programmes qui se lancent au démarrage de Windows et de désinstaller des applications. Moins complet que Ccleaner, mais d’une grande efficacité tout de même.

SUMo : Gardez vos logiciels à leur dernière version

Pour conserver vos logiciels à jour, il y a la manière « manuelle », qui consiste à visiter quotidiennement les sites officiels des applications concernées… Et il y a SUMo, qui se propose de faire la manipulation à votre place. Cett excellente application gratuite détecte ainsi les updates des applications que vous aurez glissé-déposé dans son interface. Au besoin, elle peut prendre en charge les versions bêta des logiciels que vous avez sélectionnés. Gain de temps assuré !

BatteryCare : pour une autonomie plus longue de votre PC

En optimisant l’utilisation de sa batterie d’ordinateur portable, on réduit la fréquence de sa recharge et on la conserve plus longtemps. Et bien évidemment, on prolonge l’utilisation du PC quand on est en déplacement. BatteryCare offre le moyen d’optimiser la durée de vie de la batterie, à l’aide d’une série de petites astuces appliquées automatiquement par le logiciel. Enfin, l’application utilise très peu de ressources CPU et mémoire.

BootRacer : un PC qui démarre plus vite !

Comme son nom l’indique, BootRacer va se focaliser sur la vitesse de démarrage de votre ordinateur. Il va pour cela calculer la vitesse de lancement de votre système, et sera capable de déterminer si elle s’améliore ou non. De nombreux paramètres peuvent ralentir le lancement d’un PC, et BootRacer propose d’influer sur ces derniers, notamment en nettoyant les dossiers des fichiers inutiles.

Autorun Organizer : mettez de l’ordre dans vos applications

Autorun Organizer vous propose de remettre un peu d’ordre dans vos applications et leur fonctionnement. Cet outil este en effet capable de gérer les priorités des différents logiciels tournant sur l’ordinateur, de repérer les programmes qui peuvent poser problème, ou encore de réparer les erreurs. Il propose également de sortir un rapport complet de tous les processus en cours, afin de repérer une potentielle activité anormale sur son ordinateur.

CleanMem : un super outil pour rendre de la vitesse à votre PC

Le logiciel CleanMem permet, comme son nom l’indique, d’agir sur la gestion de la mémoire vive de Windows, en libérant de l’espace. Cela a évidemment un effet bénéfique sur les performances de l’ordinateur, puisqu’on évite ainsi d’envoyer certains processus en pagination, c’est à dire sur le disque dur, généralement plus lent que la mémoire vive pour ce type d’opération. CleanMem n’agit pas directement sur les processus en cours d’utilisation, mais plutôt sur le gestionnaire de Windows, en le poussant à nettoyer les processus régulièrement.

Personnaliser gratuitement son PC

Open Shell (Classic Shell) : retrouver votre bon vieux menu Démarrer

Nombreux sont les utilisateurs de Windows 8 et Windows 10 qui regrettent certains aspects de l’interface de ce nouveau système. Les nombreux changements concernant le menu démarrer, ou encore l’interface Modern UI sont autant de raisons pour certains de vouloir personnaliser leur système. C’est justement ce que propose Open Shell (Classic Shell), qui permet par exemple de rétablir le bon vieux menu démarrer, l’ancien panneau de configuration, ou encore de changer les icônes à volonté.

Wise Auto Shutdown : il éteint le PC à votre place !

Wise Auto Shutdown est un outil qui vous permet de programmer l’allumage, l’extinction ou la mise en veille de votre PC automatiquement. Il permet également de planifier des tâches plus ou moins complexes, qui pourront donc être effectuées sans que vous ayez besoin d’être devant l’ordinateur.

Rainmeter : toutes les infos de votre PC au même endroit

Rainmeter est un ensemble de widgets à placer à volonté sur votre bureau, et vous permettant d’accéder en permanence à pléthore d’informations comme l’utilisation du réseau, l’espace disque restant, la charge du processeur, etc. Il propose également des raccourcis vers les lecteurs multimédia comme iTunes ou Winamp, ainsi que des informations sur la météo, vos mails ou encore vos flux RSS.

Copernic Desktop Search : un moyen ultra rapide pour retrouver vos fichiers

Copernic Desktop Search est un moteur de recherche qui permet de retrouver facilement et rapidement sur votre PC tous vos fichiers, qu’il s’agisse de courriers, de pièces jointes, de documents divers. Plus aucun ne se perdra jamais plus sur votre disque dur ! Constamment mis à jour, ce moteur sait se faire discret tout en étant d’une efficacité redoutable.

UltraCopier : un service complet pour la copie de fichiers

Windows propose déjà, par défaut, un système de copie de fichiers qui fait son travail, mais qui peut s’avérer quelque peu limité ou instable lorsqu’on souhaite effectuer plusieurs copies de fichiers volumineux en même temps. UltraCopier permet par exemple de mettre une copie en pause et de la reprendre plus tard, de créer des tâches à effectuer, etc.

Quick Access Popup (Folders Popup) : un gain de temps non négligeable

Quick Access Popup (Folders Popu) va vous permettre de gagner du temps au quotidien sur votre ordinateur. Pour cela, il propose de regrouper vos applications, fichiers et dossiers les plus souvent utilisés dans un seul et même dossier. Il suffira alors d’ouvrir ledit dossier pour avoir directement sous la main tous vos fichiers et applications les plus utilisés. Outre le temps gagné, cela permet notamment de libérer de l’espace sur le bureau.

Nettoyer gratuitement son PC

Wise Registry Cleaner : nettoyez le registre de votre PC

Si vous souhaitez simplement nettoyer la base de registre de Windows, utilisez simplement Wise Registry Cleaner. Pour éviter les ennuis, l’application se propose de sauvegarder la base avant de la modifier. Elle part ensuite à la recherche des clés inutiles, qui polluent le registre, même après une récente installation du système. Au terme de quoi, elle défragmente la base afin de gagner en rapidité et en légèreté.

Revo Uninstaller : un outil rapide pour supprimer des applications

L’outil de désinstallation de Windows n’est pas toujours capable de faire face aux applications les plus récalcitrantes. Tantôt bien cachés, tantôt (volontairement ?) mal codés, certains logiciels laissent des traces indélébiles dans le système. Pour mettre un terme à ce genre de désagrément, il existe Revo Uninstaller, qui enregistre en continu les modifications apportées au système, afin de mieux supprimer tout type d’application. il La version gratuite du logiciel, évidemment moins complète que la version payante, n’en reste pas moins très efficace.

EasyCleaner : lui aussi, il nettoie et accélère votre PC

Voici un nettoyeur alternatif à des solutions populaires comme CCleaner. A l’instar de ce dernier, il va vous débarrasser de tous les fichiers temporaires, doublons, entrées de registre défectueuses et autres parasites. Tout ceci dans l’objectif d’optimiser votre PC afin d’éviter les ralentissements. Léger et simple d’accès, voici un outil qui devrait vous rendre de fiers services.











Disk Defrag : pour défragmenter efficacement votre PC

Voici un logiciel de défragmentation gratuit. Bien sûr, vous pouvez toujours utiliser le service inclus dans Windows, mais sachez que Disk Defrag nous apparaît bien plus performant et surtout rapide. Il le remplacera aisément, notamment grâce à une interface plus conviviale.









Eraser : supprimez définitivement des données !

Découvrez cet outil de sécurité dédié à Windows et qui vous permet de supprimer définitivement des données sensibles de votre disque dur, tout simplement en réécrivant plusieurs fois par-dessus. Gratuit, Eraser supprime facilement n’importe quel fichier, crypté ou pas, ou dossier entier. Cela fonctionne aussi bien pour un disque dur qu’un disque externe comme une clé ou un CD/DVD-RW. Complet, il supporte aussi bien le Fat32 et le NTFS.









Wipe : protégez votre vie privée

Wipe se destine à la protection de votre vie privée, et se charge ainsi d’effacer vos traces de navigation sur Internet. Il est ainsi capable de nettoyer l’historique de votre navigateur, mais aussi de retirer les cookies, vider le cache, ou encore de supprimer les différents fichiers laissés par les sites que vous visitez.









Unchecky : il empêche les programmes non désirables de s’installer

Vous avez certainement déjà été confronté au problème de ces installeurs, qui insiste pour vous installer « en plus » des programmes que vous ne voulez pas, comme des barres d’outils. Bien sûr, il est possible de refuser des cadeaux empoisonnés en décochant les cases adéquates, mais on peut facilement passer devant sans les repérer ou simplement les oublier. Unchecky se charge donc de les décocher automatiquement à votre place, et vous évite ainsi ce souci.







Eusing Cleaner : supprimez tous les fichiers inutiles

Eusing Cleaner est un outil vous permettant de nettoyer votre PC des fichiers inutiles. Cela vous permettra notamment de gagner légèrement en performances, et ainsi d’optimiser l’efficacité de votre ordinateur.











WinDirStat : pratique pour faire un bon ménage système

Comme son nom l’indique, WinDirStat a pour but de tenir un suivi de votre ordinateur, et notamment des différents dossiers de votre disque dur. Il permet ainsi en un clin d’oeil de prendre connaissance des dossiers les plus volumineux, la date de leur dernière modification, et toutes sortes de statistiques. Pratique pour effectuer un peu de ménage sur son disque dur.







PC DeCrapifier : pour nettoyer et optimiser votre PC

Dans la même veine que le célèbre CCleaner, également présent dans cette sélection, De-Crapifier a pour but de nettoyer votre ordinateur de tous les programmes nuisibles qui pourraient s’y trouver. En outre, une fois installé, il se chargera de la suppression de tout ce qu’il considère comme inutile, voire nuisible au bon fonctionnement de la machine. Évidemment, cet assistant pourra vous demander confirmation avant la suppression de tout élément, pour éviter la perte d’un programme que vous souhaiteriez conserver. Au final, les performances du PC s’en trouvent améliorées.







SearchMyFiles : hyper simple pour trouver vos fichiers

Lassé de l’outil de recherche intégré à Windows ? Cette toute petite application permet de lancer une requête en fonction de la taille d’un fichier, de son contenu, de sa date de création, etc. Elle ne nécessite ni indexation, ni installation (vous pouvez aisément l’emporter d’un poste à un autre). Une fois la recherche effectuée, il est possible de sauvegarder le résultat sous forme d’une liste TXT, HTML, CSV ou XML.







Everything : pour tout retrouver dans le PC

Comme son nom l’indique, Everything est un outil qui va se charger de tout retrouver à votre place sur votre disque dur. Ce moteur de recherche interne établi une carte de toute vos données, et vous permet donc en un clin d’oeil de retrouver n’importe quel fichier perdu en le cherchant à partir de son nom.







Nettoyer son PC Windows en moins de 10 minutes

Protéger gratuitement son PC







Kaspersky Free : le meilleur des antivirus passe en gratuit

Coup de tonnerre dans le petit monde des antivirus : celui qui est considéré comme le meilleur des antivirus est devenu gratuit. Alors bien évidemment, on ne dispose pas de toutes les fonctionnalités des versions plus avancées que sont Kaspersky Internet Security et Total Security. Pas de protection de la vie privé, pas de sécurité sur d’autres plateformes (en dehors de Windows), pas de gestionnaire de mots de passe… Mais on profite malgré tout d’un antivirus ultra performant, qui protège le PC de manière automatique et en continu. A installer de toute urgence, tant son efficacité est imparable.







AdwCleaner : nettoyez efficacement votre PC

AdwCleaner est un logiciel de nettoyage de votre ordinateurs. Il se spécialise dans la recherche de logiciel indésirables et publicitaires afin de supprimer ceux présents de l’ordinateur, et qui ont souvent pour inconvénient de modifier des paramètres et ralentir l’ordinateur. Notons qu’il retire également les différentes barres d’outils indésirables et autres programmes qui détournent la page de démarrage de votre navigateur.







Microsoft Security Essentials : une solution complète et efficace pour Windows 7

Microsoft a finalement mis à jour sa suite de sécurité en y apportant quelques changements. Microsoft Security Essentials propose donc un antivirus uniquement, et se concentre ainsi sur un seul aspect de la sécurité de ses machines. Cette fois, Microsoft opte en revanche pour une solution totalement gratuite, et offre ainsi un antivirus à tous les utilisateurs de Windows.







Avast : toujours aussi efficace, et disponible à la fois pour PC et pour Mac

Avast est mis à jour quasi-quotidiennement, ce qui est primordial pour être bien protégé en temps réel. Ce logiciel se distingue surtout par sa gestion de la protection résidente. Vous pouvez ainsi gérer la sensibilité de la protection dans les domaines de la navigation Web, de la gestion des e-mails, de l’utilisation des réseaux P2P et de votre messagerie instantanée. Ces modules sont indépendants et peuvent être désactivés à tout moment. Bien que le programme soit gratuit, sa clé d’enregistrement est à renouveler tous les 14 mois.







AVG Free Edition : toujours à la pointe de la protection antivirale

Cet antivirus a moins la côte qu’il y a quelques années mais demeure une valeur sûre malgré tout. AVG requiert une inscription chez l’éditeur avant de pouvoir s’en servir. Passé cette petite contrainte, vous avez affaire à un outil de qualité et relativement sûr. Simple d’utilisation, il se met à jour fréquemment. C’est un bon outsider dans sa catégorie.







SpyBot Search&Destroy : un outil un peu complexe, mais vraiment très puissant pour éliminer les logiciels espions.

Voici le compagnon idéal à votre antivirus ! SpyBot Search&Destroy est sans conteste l’anti-spyware le plus efficace que l’on connaisse. À chaque lancement, n’oubliez pas d’effectuer une mise à jour, puis de “vacciner” votre ordinateur. Vous pourrez alors scanner votre disque à la recherche de la présence ou non de fichiers malveillants présents dessus. En tout état de cause, il convient de les supprimer, quand bien même ils ne représentent pas un risque majeur pour votre ordinateur.







Ad-aware : supprimez tous les spywares de votre PC

La nouvelle version du célèbre anti-spyware est là. Le logiciel analyse le registre et vos divers disques (durs et amovibles) puis classe les contenus dangereux selon différentes catégories et les désinfecte en toute sécurité. Associez-le à SpyBot, ils forment un duo redoutable !









ZoneAlarm : l’un des meilleurs pare-feu pour PC

Si vous souhaitez doter votre PC d’un pare-feu, ce que nous ne saurions trop vous conseiller, alors essayez ZoneAlarm, un logiciel simple d’approche mais qui vous protège des attaques externes. Ce programme contrôle en fait l’ensemble des applications qui tournent sur votre PC, et vous pouvez le configurer afin qu’il bloque tout échange suspect. De toute façon, il présente plusieurs niveaux de sécurité. Il vous protège donc entre autre des logiciels espions et malveillants.







HijackThis : il n’arrêtera pas de chercher les mauvais programmes

Ce logiciel s’adresse à tous ceux qui pensent (à tort ou à raison, le logiciel répondra à leurs interrogations) être victimes d’attaques en ligne. HiJackThis permet de localiser les programmes mal intentionnés pour pouvoir ensuite les éliminer. HijackThis ne nécessite aucune installation. Il scanne votre machine puis rend son verdict : informations détaillées sur tous vos programmes et fichiers. Sachez que si vous avez du mal à correctement interpréter ce compte-rendu, vous pouvez vous faire aider par les membres du forum de Tom’s Guide.







Comodo Internet Security : une super solution tout-en-un !

Comodo Internet Security vous propose une solution sécuritaire centrée autour d’un pare-feu (firewall) et d’un antivirus. Notons la présence d’un mode « Sandbox », qui permet d’éxécuter des fichiers douteux sans risque pour le système, afin de vérifier leur légitimité.









>> A lire aussi >> Antivirus gratuit : quel est le meilleur ?



Crystal Security : un logiciel très simple d’utilisation

Crystal Security est un antivirus très simple d’utilisation, qui propose une interface accessible. Une fois installé, il va se charger de détecter et supprimer les fichiers potentiellement dangereux pour l’ordinateur, le protégeant ainsi d’éventuels malwares. Pour cela, il utilise notamment une base de données synchronisée entre les utilisateurs de l’application.







CryptoPrevent : il chiffre pratiquement tout

Certains virus, souvent appelés ransomware, sont spécialisés dans le chiffrement de vos données à votre insu, vous demandant de payer une rançon pour récupérer vos fichiers. Le but de CryptoPrevent est justement d’empêcher qu’un fichier puisse être chiffré par un logiciel malveillant, vous protégeant ainsi contre ce type d’attaque.







SPAMfighter Standard : un très bon filtre anti-spam

Terminons enfin cette revue de programmes par un antispam, SPAMfighter, qui est compatible avec Outlook et Outlook Express. Il consiste en un filtre antispam. Avec lui, dîtes adieu aux offres de Viagra , à la citoyenneté américaine et autre liens pornographiques …







>> A lire aussi >> Avast gratuit vs Avast payant : faut-il vraiment payer pour l’antivirus ?







Sauvegarder gratuitement ses données







Google Drive : accédez à toutes vos données de n’importe quel endroit

Google Drive est un espace sur lequel vous pouvez stocker gratuitement jusqu’à 15 Go de données. Pour charger ou accéder à ces données en ligne, il est possible de passer par le navigateur, ou par le Bureau. Google livre donc une petite application qui octroie le moyen d’accéder à ses données du Cloud directement depuis l’Explorateur de Windows. Le logiciel, qui se place dans la barre des tâches, affiche l’espace encore disponible en temps réel, et synchronise automatiquement le contenu du répertoire local avec les données en ligne.







OneDrive : un outil de sauvegarde sur le Cloud qui s’intègre parfaitement à Windows

Tout comme Google Drive, OneDrive permet de disposer gratuitement d’un espace de stockage en ligne. Vous disposez ici de 5 Go. L’application OneDrive pour PC vous offre la possibilité de travailler sur des documents stockés sur votre machine, et de les synchroniser instantanément avec le service en ligne de Microsoft.







Dropbox : un service de stockage de référence

Dropbox est un système de sauvegarde en ligne gratuit. Il permet de synchroniser ses données entre tous ses appareils, et donne ainsi un accès transparents aux fichiers sur le serveur de stockage et l’ordinateur. Il offre gratuitement un espace de stockage de 2 Go, extensible à 100 Go moyennant finances.









BurnAware Free Edition : Super outil de gravure CD et DVD

Pour graver des CD ou des DVD, il est envisageable de faire appel à l’outil intégré à Windows. Mais il y a mieux : BurnAware Free Edition. Cette petite application s’intègre parfaitement au système, et peut créer des CD audio, des DVD vidéo ou des disques bootables. BurnAware Free Edition est même capable de graver des Blu-Ray, en dehors des traditionnels CD et DVD.









Daemon Tools : un lecteur optique virtuel au top

Daemon Tools est un outil vous permettant de simuler la présence d’un lecteur optique virtuel. Cela permet notamment d’utiliser les images ISO sans avoir à les graver, au moyen d’un lecteur optique virtuel.









Burn4Free CD&DVD : créez tous vos CD et DVD

Voici à notre connaissance l’un des très rares logiciel de gravure vous permettant de créer des CD et des DVD gratuitement. Il est compatible avec de nombreux formats tant audio que vidéo. Son interface n’est pas des plus réussies, mais il est efficace et c’est bien ce qui importe. Créez en quelques clics des CD et des DVD à votre image. Notez qu’il supporte le format ISO.









7-zip : un sinon le meilleur outil de compression de fichiers

7-zip est un utilitaire de compression de données. S’il ne se démarque pas spécialement de ses concurrents par son interface ou son efficacité, on notera cependant qu’il propose la gestion d’un très grand nombre de formats de fichiers, ainsi que la possibilité de chiffrer les données.









Cobian Backup : sauvegardez bien vos données personnelles

Découvrez un outil de sauvegarde gratuit et complet. Cobian Backup vous propose de sauvegarder vos fichiers et répertoires. Pour cela, il dispose d’options de sauvegarde comme la compression, le lancement de programmes avant et après le backup, etc. Un client FTP est inclus dans Cobian Backup pour vos sauvegardes à distance.







HDClone Free Edition : un bon outil pour sauvegarder vos données

HDClone est un utilitaire dédié à la sauvegarde et à la protection de vos données. Il vous permettra par exemple de planifier la copie de vos données sensibles à heures régulières vers une source externe, et vous permettra ainsi de les récupérer en cas de crash du disque dur de votre ordinateur. Le logiciel va d’ailleurs plus loin que sa simple fonction de sauvegarde du disque dur, et vous propose également un utilitaire de récupération de données perdues, de défragmentation du disque, ou encore de compression de certains fichiers.







AOMEI OneKey Recovery : sauvegarde et récupération de données au rdv

AOMEI OneKey Recovery est un outil de sauvegarde et de récupération de vos données. Très simple d’utilisation, ce logiciel vous permettra donc de de retrouver n’importe quelle donnée perdue par erreur, voire même de restaurer entièrement le système d’exploitation.











Recuva : ne perdez plus vos fichiers !

Très utile, ce logiciel va vous permettre de restaurer des fichiers accidentellement (sic) perdus. Recuva est à utiliser rapidement après que vous vous soyez rendu compte de votre erreur sans quoi il sera presque impossible de récupérer vos fichiers. Il recherche et restaure aussi bien les fichiers qui ont été supprimés depuis la corbeille que les images effacées par mégarde d’une carte-mémoire ou suite à un bug.







>> A lire aussi >> Stockage en ligne gratuit : quel service choisir ?

Rester informé avec ces logiciels gratuits







Tweetdeck : un client Twitter hyper efficace et fonctionnel !

Bien qu’il soit réputé pour être plus compliqué à utiliser qu’Echofon, Tweetdeck est un client Twitter qui se montre malgré tout très complet. Il s’organise en plusieurs colonnes modifiables à volonté par l’utilisateur, et permet d’avoir un oeil sur toutes les activités de ses contacts.









FeedReader : un super agrégateur de flux RSS, simple et efficace

Voilà un agrégateur de flux RSS complet. Vous pouvez ajouter n’importe quel fil personnel à ce logiciel qui peut traiter simultanément plusieurs centaines de flux. Vous pouvez aussi importer une liste de flux déjà sauvegardée ailleurs sous la forme d’un fichier OPML. FeedReader est simple à utiliser et se présente sous la forme d’un client mail classique avec un volet de visualisation paramétrable. On vous le conseille.







RSS Bandit : simple à paramètrer et recevoir vos flux

Ceci est un autre logiciel de traitement des flux RSS. Il est relativement simple à paramétrer puisqu’il vous suffit de choisir vos centres d’intérêt et de lier tous les fils RSS en conséquence. RSS Bandit se chargera de récupérer les dépêches à intervalles régulières. Elles seront présentées similairement à Outlook Express, à l’image de FeedReader.









Earth Alerts : l’actu des catastrophes naturelles

Earth Alerts se charge de vous tenir informé des événements importants se déroulant aux quatre coins du globe, comme des tremblements de terre, des tsunamis, ou encore des éruptions volcaniques.









Les logiciels gratuits inclassables







CVitae : créez rapidement votre CV

Si vous cherchez du travail, essayez donc CVitae. Il s’agit d’un logiciel qui vous accompagne dans la création et la gestion de votre CV, mais aussi de votre lettre de motivation et de votre suivi de recherches. CVitae propose bien entendu de nombreux modèles de CV avec des simples champs à remplir. Le tout est relativement intuitif et simple à appréhender.

plus







Google Earth : découvrez le Monde, les Océans et la planète Mars

comment ne pas évoquer Google Earth dans ce best-of des logiciels gratuits ? Vous le savez déjà certainement, Google Earth est un outil formidable pour scruter les moindres détails du sol terrestre, des grandes métropoles occidentales au désert du Sahara ! Mais Google Earth n’a aujourd’hui quasiment plus de limite puisque vous pouvez aussi vous envoler dans les airs et vous balader à travers les étoiles et les constellations, et que très prochainement vous pourrez même explorer les fonds marins. Un must !







ArchiFacile : créez votre maison comme un architecte

ArchiFacile vous permet de concevoir facilement les plans de votre future maison. Le logiciel vous permet de dessiner vos plans grâce à une interface simple, en plusieurs étapes. À noter que le logiciel propose également une fonction permettant d’envoyer les plans une fois terminés à ses amis.







Sweet Home 3D : un outil 3D au top !

Ce logiciel vous permet de modéliser le plan d’un logement en trois dimensions. Il est bien sûr possible de meubler sa création, et ainsi d’utiliser le logiciel en question pour réaliser un projet avant un emménagement ou des travaux d’intérieur.











Stellarium : au top pour les passionnés d’astronomie !

Les amateurs d’astronomie vont apprécier Stellarium, qui leur propose d’explorer le ciel, à la manière d’un Google Earth. Il est ainsi possible de se déplacer dans un univers recréé en trois dimensions et d’identifier les différentes étoiles et autres constellations, planètes ou nébuleuses. De nombreuses informations sont disponibles à travers le logiciel, pour chaque astre représenté.







Worldwide Telescope : explorez le ciel et les étoiles à partir de votre PC !

WorldWide Telescope est un logiciel de Microsoft qui vous permet d’explorer le ciel et les étoiles sur votre ordinateur. Il propose notamment quelques parcours guidés, vous permettant de d’observer et de suivre les explications du logiciel. À l’instar de Stellarium, il propose un grand nombre d’informations détaillées.







Blender : parfait pour la création 3D

Voici un titre phare du monde Linuxien. Blender est en effet un formidable outil de création en 3D, avec à la clé des résultats carrément exceptionnels. Il offre une variété de possibilités infinies, jusqu’à la création de jeux et de films d’animation pour les plus connaisseurs. Ce logiciel est un must mais il est très difficile à appréhender pour un novice.







PrtScr : bien pour capturer une image rapidement

PrtScr est un logiciel destiné à capturer l’image affichée sur l’écran de votre ordinateur. Il ne substitue pas tout à fait à la fameuse touche du clavier dédiée à cette fonction, mais en simplifie grandement l’utilisation. Il permet donc de capturer tout l’écran, un rectangle précis dans l’image ou simplement une fenêtre en particulier, ou encore d’étendre la capture à tous les écrans connectés à l’ordinateur.

PointerStick : pour une présentation réglée aux petits oignois

PointerStick est un outil assez spécialisé, puisqu’il se destine surtout à ceux qui doivent conduire une présentation par ordinateur. Il propose en effet d’afficher un pointeur sur l’écran afin de mettre une zone de l’écran en valeur, et rempli ainsi un meilleur rôle que le pointeur de la souris.







Rufus : indispensable pour démarrer le système en cas de coup dur

Rufus est un petit programme qui permet de démarrer le PC directement sur une clé USB, plutôt que sur le disque dur. Potentiellement très utile pour dépanner un PC, ou même effectuer quelques opérations délicates comme flasher un BIOS ou installer un nouvel OS.









TaskLayout : un bon assistant pour gagner du temps

TaskLayout est un utilitaire qui, comme son nom l’indique, va vous aider à gérer l’activité de vos applications plus simplement. Il permet en effet de sauvegarder l’état d’une ou plusieurs applications à un moment donné afin de pouvoir y revenir plus tard. Le principal avantage de cet utilitaire est donc d’obtenir un bureau moins encombré et plus agréable à utiliser, sans avoir à le surcharger de nombreuses fenêtres.







Yumi : un bon démarrage d’ordinateur en USB

Yumi est un utilitaire vous permettant de transformer une clé USB en disque bootable, sur lequel vous allez pouvoir faire démarrer votre ordinateur. Cette fonction est notamment pratique pour installer certains systèmes d’exploitation, comme une distribution Linux, mais aussi pour lancer certains utilitaires par ce biais, notamment des outils de diagnostique de votre ordinateur.







TeamViewer : prenez le contrôle

Prenez le contrôle à distance d’une autre machine par l’intermédiaire de TeamViewer. L’application se révèle très utile pour aider un ami ou un membre de votre famille qui ne s’en sort pas avec son PC. Elle peut également servir pour transférer des fichiers, ou tout simplement pour contrôler le PC du domicile lorsque vous êtes en déplacement. Grâce à elle, il est même envisageable de travailler à plusieurs sur un même document et d’organiser des réunions en ligne, puisqu’elle tolère jusqu’à 25 participants en même temps.







Tunnelbear : un VPN pour protéger son anonymat

Tunnelbear propose un VPN permettant de faire transiter sa connexion par différents points en Europe, et ainsi préserver son anonymat en ligne. Cela permet également de simuler un pays différent pour sa connexion, et ainsi contourner une censure sur certains contenus ou des restrictions d’accès par pays.