Samsung abandonne une application native des Galaxy

Vous utilisez encore Samsung Messages sur votre Galaxy ? Dans quelques mois, l’application ne sera plus disponible, le constructeur sud-coréen demandant à tous ses utilisateurs de basculer sur Google Messages.

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Cela fait plusieurs années que l’on pressentait la fin définitive de cette messagerie. Samsung Messages n’était d’ailleurs plus installé par défaut sur les modèles Galaxy récents. La fin du service est désormais imminente. “L’application Samsung Messages sera abandonnée en juillet 2026. Passez dès aujourd’hui à Google Messages comme application de messagerie par défaut pour bénéficier d’une expérience de messagerie cohérente sur Android”, annonce le constructeur sur son site.

Samsung incite ainsi ses ouaille à basculer sur Google Messages, mettant en avant les avantages de l’app comme la détection des arnaques, la prise en charge du protocole RCS, les fonctionnalités IA ou encore la connectivité multi-appareils. Malgré tout, certains usagers sont attachés à la liberté de choix offerte par Android et One UI. Une promesse qui s’érode alors que Samsung les pousse désormais vers une solution de messagerie unique.

Les personnes réfractaires à l’idée d’utiliser les services de Google vont également accueillir amèrement la nouvelle.

Clap de fin pour Samsung Messages sur les appareils Galaxy

Tout le monde n’est pas concerné par ce changement. Les personnes qui sont encore sur Android 11 ou une version antérieure pourront continuer à utiliser Samsung Messages. Après la date fatidique (qui sera précisée prochainement), l’envoi de messages via l’app ne sera plus possible sur les autres smartphones sauf pour les numéros d’urgence ou les contacts d’urgence enregistrés.

Concernant les autres appareils, les anciennes montres tournant sous l’OS Tizen (c’est-à-dire celles sorties avant la Galaxy Watch4) ne sont pas compatibles avec Google Messages. Par conséquent, elles ne pourront plus afficher l’historique complet des conversations après l’arrêt de Samsung Messages. Il sera toujours possible d’envoyer et de lire des SMS.

Pour les appareils sortis avant 2022, le changement d’application de messagerie risque de perturber temporairement les conversations RCS en cours. Ces dernières pourront reprendre si les deux interlocuteurs basculent vers Google Messages (les SMS/MMS resteront disponibles pendant la période de transition).

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