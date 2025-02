Cette lampe expressive de style Pixar laisse entrevoir le futur robot domestique d’Apple

Les robots domestiques ont envahi nos maisons, offrant une solution automatisée à certaines tâches pénibles. Si on est encore loin du robot humanoïde qui pourrait vous servir de bonne à tout faire, vos équipements connectés sont déjà là pour répondre à vos souhaits.

Robot aspirateur ou robot tondeuse, enceinte connectée, assistant personnel, écran connecté, ampoules, thermostat, vous pouvez tout commander à distance grâce à leurs applications de gestion. Ils réalisent des actions pour vous : ouvrir ou fermer les volets, mettre le chauffage, allumer la lumière, nettoyer la maison, etc.

Seul inconvénient de tous ces gadgets domotiques : leur manque d’interaction avec vous. Bien sûr, quelques tests ont été réalisés afin de créer des petits robots interactifs, comme le fameux Pibo présenté au CES de 2020. Le futur robot Optimus de Tesla ou le Figure 02 pourraient bien être l’avenir des robots humanoïdes, tout comme l’iRonCub3. Mais à quel prix ?

En attendant, ce sont des petits assistants personnels interactifs qui pourraient déjà ouvrir la voie de la robotique personnelle, et les avancées en matière d’IA pourraient bien accélérer les choses.

Apple est en train de développer un petit robot intelligent et interactif

C’est dans un document publié en janvier 2025 que le groupe de recherche sur l’apprentissage automatique des machines d’Apple a dévoilé son nouveau jouet.

L’équipe est partie du postulat que la façon dont les mini robots réagissent aux demandes humaines peuvent les rendre bien plus interactifs, et même amusant, que s’ils ne font qu’exécuter les tâches demandées.

Le robot testé est une lampe intelligente installée sur un bras mécanique qui lui permet de s’avancer, reculer et pivoter à 360° en fonction des besoins de l’utilisateur. Elle est par ailleurs fixée à la table. Dotée d’un assistant IA, elle peut répondre à des questions (par la voix) et effectuer les tâches simples demandées par l’utilisateur, comme jouer de la musique, donner la météo, éclairer une zone spécifique du bureau (elle dispose de capteurs afin de “voir” ce qui s’y trouve).

L’équipe de scientifiques a réalisé une série de tests en utilisant deux modèles différents de la lampe. Le premier est un modèle dit expressif, c’est-à-dire qu’il interagit avec l’humain en réalisant des actions qui reflètent des émotions humaines. Le second est une version plus efficiente. Cette seconde lampe ne fait que répondre à la requête de l’utilisateur, sans chichis, et réalise les actions demandées.

©Apple Machine Learning Research

Les lampes ont été installées dans divers endroits de la maison, afin d’aider l’utilisateur dans différentes tâches de la vie quotidienne.

Les tests réalisés avec les deux objets ont été filmés par l’équipe et une vidéo de présentation a été réalisée. Il va sans dire que le comportement des deux lampes est diamétralement opposé.

Sur certaines tâches, la vidéo met en parallèle la lampe expressive et la lampe effective. Il est ainsi possible de discerner leur comportement. Par exemple, lorsque l’utilisateur demande la météo du jour à la lampe expressive, celle-ci regarde d’abord dehors avant de se retourner vers l’utilisateur et répondre. L’autre ne fait que répondre.

https://mlr.cdn-apple.com/video/ELEGNT_small_a9bbdf4f1f.mp4 © Apple Machine Learning Research

Lorsque l’utilisateur demande de la musique, la lampe expressive se met à “danser” en rythme, alors que l’autre ne fait que diffuser la musique demandée. La lampe expressive est également capable de “mimer” des gestes humains, ainsi pour atteindre un endroit trop éloigné de la table, elle va d’abord s’étirer, puis à nouveau deux ou trois fois, comme si elle essayait de s’étendre plus (comme nous le ferions avec notre bras pour atteindre un objet situé trop loin pour être attrapé), pour finir, elle revient en position de base, “baisse la tête” puis indique à l’utilisateur qu’elle n’y arrive pas. L’autre lampe s’étend, n’y arrive pas, revient en position normale et indique son échec.

La lampe expressive fait vraiment penser à la fameuse lampe créée par les studios Pixar. Son comportement de type humain est très amusant à regarder.

©Pixar

L’intérêt de la lampe expressive selon les chercheurs est son interaction avec l’humain. Elle peut ainsi rendre le sourire à son utilisateur. Ce n’est pas juste un assistant IA inerte et laconique. Le fait que la lampe ait des réactions à ce qui lui est demandé ou dit ajoute une dynamique bienvenue dans un quotidien qui peut s’avérer triste, surtout quand on est seul.

D’après l’équipe de chercheurs (Yuhan Hu, Peide Huang, Mouli Sivapurapu, et Jian Zhang) les “résultats indiquent que les mouvements axés sur l’expression renforcent considérablement l’engagement de l’utilisateur et les qualités perçues du robot. Cet effet est particulièrement prononcé dans les tâches à caractère social.”

Ce bras robotique présenté ici pourrait bien être celui que Mark Gurman (source Apple connue et journaliste chez Bloomberg) avait présenté en août 2024. Le bras devait tenir non pas une lampe, mais un iPad, d’après cette première rumeur. Selon le journaliste, le nouveau petit robot pourrait être commandé avec Siri (ou l’évolution IA de Siri qu’Apple pourrait développer dans les mois à venir avec Apple Intelligence).

Toujours d’après cette fuite, le robot devrait répondre à des commandes de type “regarde-moi” afin que l’écran soit orienté correctement durant un appel vidéo. De plus, comme le font déjà certains assistants, il pourrait être capable de reconnaître les voix de différents utilisateurs. Le prix indicatif donné à l’époque, pour une sortie en 2026-2027, était de 1 000 dollars.

Reste à savoir ce qu’Apple va pouvoir proposer comme système suite à ses tests en mode lampe et les prix qui en sortiront. Le futur nous le dira, mais cette vidéo de présentation est déjà bien sympathique.