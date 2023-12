Uber augmente les salaires des chauffeurs en France, c’est vous qui pourriez payer la facture

© Pexels

Après Uber Eats, qui vous permet de commander un repas en quelques clics, vous pourrez bientôt être assisté dans vos tâches du quotidien grâce à Uber Tasks. L’application est actuellement en phase de test dans certaines régions des États-Unis et du Canada.

Bien sûr, Uber reste avant tout plébiscité pour son service de transport pour particuliers. L’entreprise américaine vient d’annoncer une bonne nouvelle pour les chauffeurs en France, puisque leurs salaires vont bientôt augmenter. En parallèle, les utilisateurs de l’application Uber, disponible depuis peu sur Android Auto, devront sûrement payer leurs courses plus cher.

Uber va augmenter le salaire de ses chauffeurs, quid du prix des courses ?

Après un accord entre les sociétés de covoiturage et les représentants des chauffeurs en France, Uber va augmenter le salaire minimum des travailleurs. Alors que le tarif d’une course ne pouvait pas descendre en dessous de 7,65 €, un conducteur sera maintenant payé au minimum 9 € par trajet. En outre, il bénéficiera d’un revenu garanti de 30 euros par heure et de 1 euro par kilomètre.

À lire aussi > Uber : comment connaître la note que vous attribuent les chauffeurs ?

Cette décision fait suite à l’évolution à venir de la législation de l’UE, qui souhaite renforcer la protection des travailleurs occasionnels. Les législateurs européens ont émis un avis favorable pour l’adoption du projet de loi visant à accorder des avantages sociaux aux travailleurs des entreprises comme Uber, Bolt ou Deliveroo. Les employeurs ne pourront plus les classer comme indépendants si la loi est validée.

© Pexels

L’UE a donc forcé la main à Uber pour qu’il augmente le salaire des chauffeurs… ce qui aura probablement des conséquences sur le prix des courses. L’entreprise pourrait amortir ces dépenses supplémentaires en piochant dans le portefeuille des consommateurs.

Pour le moment, Uber n’a pas communiqué à ce sujet. Quoi qu’il en soit, cette amélioration des conditions de travail pour les chauffeurs et les livreurs est une bonne nouvelle pour les premiers concernés, ce qui demeure le plus important.

Source : Bloomberg