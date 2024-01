Voici les villes où Uber donne les pires notes à ses clients : Paris, Lyon, Bordeaux… en tête de liste

© Uber

Uber permet dans le monde entier à des passagers de se rendre d’un point A à un point B grâce à son service de VTC. L’activité de l’application ne devrait pas ralentir cette année, puisque le salaire des chauffeurs Uber va augmenter en France suite à l’évolution de la législation européenne.

Sur le service, les conducteurs peuvent noter les passagers après une course (et inversement). Grâce à ces informations, Uber est en mesure de réaliser un classement des villes dans lesquelles les utilisateurs sont les plus appréciés…

Uber dévoile le classement des meilleurs passagers de France par ville

Uber vient de dévoiler le classement des 15 villes dans lesquels les passagers sont les mieux notés. Au sommet, on retrouve Perpignan. Les utilisateurs de l’application recueillent une excellente évaluation moyenne de 4,9/5. La ville catalane devance Angers, Strasbourg et Toulon (4,89). Les passagers parisiens se placent en quinzième position avec une note de 4,81/5, ce qui reste excellent.

La capitale reste en fin de classement, accompagnée de Lyon (4,83) et Bordeaux (4,82), malgré de meilleures notes qu’en 2022. On apprend également que les usagers français ont une évaluation moyenne de 4,84/5, alors que celle des touristes de passage dans l’Hexagone est de 4,79/5.

Dans son communiqué, Uber dresse aussi des louanges aux passagers qui récoltent des notes de 5/5 et font donc grimper la moyenne nationale. C’est le cas d’un certain Xavier, élu meilleur passager de France en 2023. Sur plus de 200 courses effectuées sur l’année, le Nantais a réussi à conserve le score maximal. « Je discute volontiers avec les chauffeurs, étant moi-même entrepreneur et indépendant, on trouve facilement des terrains d’entente », explique-t-il fièrement.

Uber donne quelques conseils pour réussir à détrôner Xavier. Cela peut sonner comme une évidence pour certains, mais voici les bonnes pratiques à avoir pour passer un trajet agréable et recevoir une évaluation positive d’un chauffeur.

Être poli et respectueux envers le chauffeur et son véhicule

Arriver à l’heure et au bon endroit pour la prise en charge

Ne pas boire, manger ou fumer à l’arrière du véhicule

L’entreprise américaine en profiter pour rappeler que les notes sont anonymes. Vous ne pouvez pas savoir qui vous laisse une appréciation, que vous soyez chauffeur ou passager. Bien sûr, il existe un moyen très simple de connaître votre évaluation moyenne sur Uber. Il suffit d’ouvrir la section compte et vous verrez votre note apparaître juste en dessous de votre nom.

Source : Presse Agence