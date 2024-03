Uber Eats : vous pouvez recevoir partout votre repas, dans un parc ou au bord de l’eau

Uber Eats permet enfin la livraison en extérieur via une nouvelle option au moment de la commande. Lorsque le coursier est tout près, il reçoit votre localisation pour vous amener plus facilement votre repas.

Uber Eats permet désormais de se faire livrer en extérieur, dans un parc ou au bord de l’eau

Le livreur reçoit la position de l’utilisateur à trois minutes de distance et 100 mètres du lieu de réception

Pour se faire livrer en extérieur, il faut sélectionner l’option au moment de la commande

Lorsque vous commandiez un repas sur Uber Eats, le livreur n’avait que la localisation que vous aviez indiqué. Impossible de livrer ailleurs qu’à l’adresse fournie au moment de la commande. Mais ça, c’était avant. Uber lance sa nouvelle fonctionnalité qui permet de vous faire livrer n’importe où votre commande, dans un parc et en extérieur.

La livraison peut désormais se faire dans la rue

Si vous êtes dans un parc, dans le queue d’une salle de concert ou dans tout autre lieu public, pas toujours facile de se faire livrer. Uber Eats bouge donc les lignes pour permettre la livraison en extérieur. Lorsque vous commandez votre nourriture, l’application affiche une option de réception à l’extérieur ou à la porte. Si vous sélectionnez la première, l’app indique que votre position est partagée avec le livreur. Un peu comme lorsque vous commandez un VTC avec Uber, screen ci-dessus.

Pour éviter le stalking, le livreur ne reçoit la position de l’utilisateur qu’à trois minutes de distance et 100 mètres du lieu de réception du repas. Pour rappel, Uber a déjà été accusé de permettre le harcèlement de la part de certains chauffeurs via la géolocalisation. La société veut sans doute éviter que son application dédiée à la livraison de repas ne provoque à son tour de telles situations.

Uber Eats vous livre partout avec plus de précision

Uber Eats se félicite de cette nouvelle fonctionnalité qui facilite grandement la réception dans des lieux difficiles d’accès en extérieur. Nous évoquions des parcs, par exemple, mais on peut aussi parler des hôpitaux. Que ce soit des patients qui se fassent livrer ou leurs familles mais aussi le personnel soignant. Idem pour les bureaux. Pas toujours facile de se retrouver dans les grands immeubles, les livreurs perdent souvent du temps. Lorsque l’on sait qu’ils sont payés à la course, cette fonctionnalité leur permettra de faire plus de livraisons, en théorie.

Reste à espérer que les mesures mises en place par Uber en termes de sécurité suffisent pour éviter les situations problématiques. Pour rappel, Uber Eats peut être utilisé depuis l’application dédiée mais aussi depuis Uber.

L’application a lancé aussi lancé, en 2021, son abonnement Uber One à 5,99 euros/mois ou 59,99 euros/mois avec les frais de livraison offerts, jusqu’à 50% de réduction sur les frais de service, etc. La souscription est sans engagement.