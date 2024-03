Ubisoft+ Classics débarque sur PS4 et PS5 en option à la carte, mais il y a un hic

Ubisoft+ Classics

Les joueurs PlayStation ont droit à un petit bonus aujourd’hui : Ubisoft propose désormais son service Ubisoft+ Classics en option autonome. Si vous êtes amateur des jeux Ubisoft, vous allez être ravis, car ce service donne accès à une collection de titres Ubisoft indispensables.

Les grands classiques d’Ubisoft en abonnement séparé

Ubisoft+ Classics vous permet de télécharger des jeux pour les jouer sur votre plateforme préférée, dans ce cas votre console PlayStation. Il s’agit d’une sélection de jeux, enrichie régulièrement de nouveaux ajouts, et dont certains peuvent être retirés de temps à autre. Cela ressemble beaucoup au système du Xbox Game Pass de Microsoft ou du catalogue de jeux PlayStation Plus de Sony.

Certes, vous n’aurez pas accès aux tout derniers jeux sortis par Ubisoft. Cependant, vous aurez tout de même droit à des titres assez récents. Par exemple, le catalogue Classics n’inclut pas Prince of Persia The Lost Crown, mais vous y trouverez des titres comme Assassin’s Creed Valhalla et Far Cry 6, sortis il y a seulement quelques années. Vous ne serez donc pas limité aux jeux les plus anciens d’Ubisoft.

Pour profiter de nombreux jeux Ubisoft, le service vous coûtera 8 euros par mois. Vous pouvez vous abonner directement depuis votre console. Pas besoin de passer par les sites web d’Ubisoft ou de PlayStation.

Un abonnement inutile si vous avez déjà le PlayStation Plus

Permettre aux possesseurs de consoles PlayStation de s’abonner à Classics séparément est une excellente idée de la part d’Ubisoft. Cela étant dit, si vous avez déjà PlayStation Plus Extra ou Premium, cet abonnement à 8 euros par mois n’est pas nécessaire. Depuis qu’Ubisoft a introduit Ubisoft+ Classics sur la plateforme de Sony, il est accessible via PlayStation Plus.

Cette option autonome n’est vraiment intéressante que si vous n’avez aucun abonnement PlayStation Plus, pas même le forfait Essential. Voici pourquoi : PlayStation Plus Essential, le seul forfait qui n’inclut pas Ubisoft+ Classics, coûte 9,99 euros par mois. Si vous ajoutez les 8 euros par mois de Classics, vous arrivez à 17,99 euros par mois. Or, PlayStation Plus Premium, qui inclut déjà Ubisoft+ Classics, coûte également 17,99 euros par mois. Même constat pour le PlayStation Plus Extra à 14,99 euros par mois qui l’inclut également.

Voici tous les jeux Ubisoft+ inclus :