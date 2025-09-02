Un nouvel astéroïde traversera notre ciel demain, suivez-le en direct

Si vous êtes curieux de regarder les merveilles du ciel, alors le passage de cet astéroïde vous intéressera sûrement. C’est une occasion rare d’assister en direct à un spectacle impressionnant.

Illustration d’un astéroïde © urikyo33 / Pixabay

Un spectacle rare, un astéroïde traversera notre ciel demain

Un nouvel astéroïde d’un diamètre estimé entre 20 et 30 mètres attire l’attention des scientifiques. Il va passer très près de la Terre demain, le 3 septembre 2025. Sa trajectoire l’amènera à moins de 220 000 kilomètres de nous, soit environ deux fois plus proche que la distance qui nous sépare de la Lune.

Cet objet, baptisé 2025 QD8, se déplacera à près de 45 000 km/h. Ce n’est pas une vitesse exceptionnelle pour un astre, mais cela reste impressionnant à l’échelle humaine. Malgré cette approche rapprochée, il n’existe aucun danger pour notre planète. Les experts précisent qu’en cas de chute, il se serait probablement désintégré dans l’atmosphère en créant une boule de feu spectaculaire, mais il n’y a aucune inquiétude à avoir cette fois-ci.

Ce type de découverte n’est pas rare

Les astronomes détectent régulièrement de petits corps célestes de moins de 50 mètres de diamètre. La difficulté est qu’ils sont souvent discrets et difficiles à repérer dans l’immensité du ciel. Peu d’entre eux passent aussi près de la Terre, ce qui rend l’approche de 2025 QD8 particulièrement intéressante à suivre.

Pour donner un repère, on peut rappeler l’événement de Toungouska en 1908, en Sibérie. Cet astéroïde, d’une taille estimée entre 50 et 100 mètres, avait provoqué une explosion dévastatrice sur plus de 100 kilomètres carrés. Heureusement, le rocher spatial qui nous rend visite demain est bien plus petit et, surtout, il ne croisera pas notre atmosphère.

Le Bureau de défense planétaire, qui surveille les menaces spatiales, n’a d’ailleurs pas jugé utile de déclencher d’alerte. La situation est parfaitement maîtrisée et suivie par les astronomes professionnels.

Ne manquez pas le passage de l’astéroïde en direct

Pour les curieux, il sera possible de suivre l’événement en direct grâce au projet The Virtual Telescope Project. Le passage le plus proche aura lieu demain à 12 h 57 (heure de Paris), mais la retransmission commencera dès cette nuit vers 1 h du matin. C’est l’occasion opportun d’observer un phénomène astronomique sans bouger de chez soi.

Ceux qui possèdent un télescope connecté, comme l’Odyssey d’Unistellar, pourront participer à des campagnes d’observation organisées en ligne.

Source : Les Numériques