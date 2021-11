Un prototype de Ferrari SF90 Stradale est curieusement découvert accidenté en Allemagne

L’accident impliquant cette apparente version d’étude de la Stradale s’est produit ce week-end. Des images prises après coup montrent qu’il ne s’agissait pas d’une SF90 de production, car son extérieur était recouvert d’un camouflage noir et blanc. Des observateurs ont également perçu à l’intérieur de la cabine des équipements de test et des écrans supplémentaires utilisés pour des récoltes des données.

Le prototype de Ferrari SF90 Stradale accidenté – Crédits : Autobid

Sur les photos qui nous parviennent, on peut voir que le véhicule hybride Ferrari a fortement été endommagé. On voit clairement que l’avant du supercar a été arraché. D’après les pompiers rendus sur place, la voiture a percuté les glissières de sécurité « sur plus de 200 m ». Néanmoins nous ne connaissons pas encore les circonstances exactes de l’accident.

Une information quelque peu mystérieuse

Comment se fait-il que ce prototype fût sur les routes ? Ce modèle de Ferrari a été mis en vente en 2019. En toute logique, Ferrari ne devrait pas avoir besoin de produire des tests sur ce véhicule hybride. Pourtant c’est bien ce que cette découverte suggère.

Peut-être que Ferrari cherche a améliorer sa voiture hybride ? Une autre hypothèse serait que cette Ferrari SF90 Stradale pourrait-être un leurre. Elle pourrait cacher les pièces et la technologie d’un autre modèle en développement. Cette hypothèse n’a rien de fantasque, quand l’on sait que Ferrari développait cette même SF90 Stradale grâce à un mulet basé sur la Ferrari 488 GTB, ou encore, qu’un italien est parvenu a dissimuler une Ferrari 3 55 dans une Citroën 2 CV.

La vidéo de la Stradale accidentée diffusée par une chaine allemande

Quoiqu’il en soit, le conducteur de la Ferrari s’en sort indemne, il n’a pas été blessé lors de l’accident même si les airbags ne se sont curieusement pas déployés. On peut se réjouir que les pompiers soient intervenus rapidement après que le conducteur ait perdu le contrôle de son bolide de 1000 ch.

