Un réglage de Chrome sauve votre RAM, l’affichage du Galaxy S24 Ultra critiqué : c’est le récap’

Tous les matins, on revient sur nos actualités plébiscitées la veille. Hier, on apprenait que Free avait dévoilé la Freebox Ultra, que Windows 12 serait déjà dans le canal Canary et que des femmes vendeuses d’objets d’occasion sur Leboncoin et Vinted sont victimes de harcèlement. Ce mercredi au programme, c’est Google Chrome, Galaxy S24 Ultra et Assistant avec Bard. Bonne lecture et à demain pour le récap de la semaine !

Google envisage de rebaptiser l’Assistant avec Bard en Gemini

© Google

Lors de la conférence de présentation du Pixel 8, Google avait indiqué travailler sur une nouvelle version alimentée par l’IA générative de l’Assistant. Intitulé “Assistant avec Bard”, son nom à six syllabes n’est pas le plus évident à prononcer. Le géant technologique en est conscient et ses équipes réfléchissent actuellement à d’autres noms. Des chaînes de caractères dans l’application Google indiquait d’abord que cet “Assistant avec Bard” serait renommé tout simplement “Bard”. Aujourd’hui, un nouveau nom est apparu, pas tout à fait étranger aux habitués de l’actualité de Google : “Gemini”.

Des utilisateurs se plaignent du mode vif sur le Galaxy S24 Ultra

© Tom’s Guide

Certains clients se plaignent d’un vilain défaut de l’écran du Galaxy S24 Ultra. L’écran Dynamic AMOLED 2x de 6,8 pouces du Galaxy S24 Ultra semble avoir des problèmes d’affichage. Certains propriétaires du smartphone ont remarqué qu’il affiche des couleurs complètement délavées par rapport au Galaxy S23 Ultra. Ce problème n’apparaît que lorsque l’option de tonalité des couleurs Vif est activée dans les paramètres d’affichage du téléphone. Il s’agit de l’option activée par défaut. Avec l’autre profil de couleurs, Naturel, les couleurs de l’écran ne rencontre aucun problème par rapport au S23 Ultra.

© Envato

Lorsque nous utilisons Google Chrome, nous avons tendance à ouvrir une kyrielle d’onglets. Or ces derniers consomment une quantité importante de mémoire vive, comme il est désormais possible de le savoir en passant sa souris dessus. Certains onglets sont particulièrement gourmands en RAM comme les vidéos YouTube (619 Mo d’utilisation mémoire pour une vidéo choisie au hasard). Pour éviter d’impacter les autres processus sans avoir à fermer vos onglets, il existe heureusement un outil très pratique : l’économiseur de mémoire de Google Chrome. Suivez le lien pour apprendre comment l’activer !