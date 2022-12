Un VPN gratuit sur les Pixel 7, l’AirTag des harceleurs, la nouvelle adresse de Zone Téléchargement, c’est le récap’ !

Les détenteurs du Pixel 7 disposent désormais d’un VPN gratuit, Apple cible d’une plainte collective à cause de l’utilisation malveillante de l’AirTag, Zone Téléchargement a une énième nouvelle adresse web. Voici le récap’ !

Si vous avez un Pixel 7 ou un Pixel 7 Pro, vous bénéficiez d’un VPN gratuit. Deux femmes harcelées lancent une procédure collective contre Apple et son AirTag. Zone Téléchargement renaît de ses cendres une énième fois. Place au récap’ !

Le Pixel 7 est synonyme de VPN gratuit

Les heureux détenteurs du Pixel 7 et du Pixel 7 Pro peuvent bénéficier gratuitement du VPN Google One. Celui-ci permet d’anonymiser votre connexion et de masquer vos données de navigation. Il n’offre toutefois pas la possibilité de contourner les géo-blocages.

L’AirTag dans l’œil du cyclone

Depuis sa sortie, l’AirTag est régulièrement détourné par des individus malveillants qui l’utilisent pour traquer leurs cibles. Deux femmes harcelées par leurs ex-conjoints viennent ainsi de déposer une plainte collective contre Apple, exigeant des dommages et intérêts.

Zone Téléchargement : sa nouvelle adresse dévoilée

C’est désormais une habitude. Le site Zone Téléchargement est accessible depuis une nouvelle adresse après sa fermeture en avril dernier. On vous dévoile la nouvelle URL et d’autres informations importantes dans notre dossier spécial.

