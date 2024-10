Un Youtubeur envoie sa McLaren dans le décor alors qu’il était en plein livestream

crédit : MonacoCannes – pixabay

Jack Doherty est un jeune Youtubeur américain de 21 ans, très fier de sa collection de belles voitures. Mais il aurait mieux fait de suivre des leçons de conduite sur route mouillée avant de prendre le volant de sa McLaren et surtout, d’utiliser son téléphone en même temps.

Samedi dernier, alors qu’il était en train d’écrire sur son téléphone, il a fait un aquaplanning entraînant une perte d’adhérence, une perte de contrôle du véhicule et un tête-à-queue avant de terminer sa course dans la rambarde de sécurité. Le tout a été filmé et mis sur les réseaux… Et évidemment, cela a fait le buzz et a fourni encore plus de contenus à publier pour Jack Doherty dont le nombre d’abonnés sur YouTube dépasse les 14 millions et les 10 millions sur TikTok.

Jack Doherty just CRASHED his McLaren while texting and driving… 🤦‍♂️ pic.twitter.com/zW86DQAApq — juju 💰 (@ayeejuju) October 5, 2024

Cela lui rapportera certainement assez d’argent pour se payer une nouvelle McLaren 570S à personnaliser dans des couleurs toujours plus voyantes…

Heureusement, le jeune homme n’a entrainé aucune autre collision dans son dérapage et seul l’ami qui était en train de filmer a été légèrement blessé dans l’accident.

Textoter ou conduire, il faut choisir

Pour rappel, écrire et envoyer des messages sur son téléphone est une infraction au code de la route punie d’une amende de 135 euros et d’un retrait de 3 points sur le permis de conduire. Et surtout, cela peut engendrer un manque de concentration et forcer le conducteur à quitter la route des yeux. Autant de facteurs pouvant entrainer un accident.

Surtout qu’avec Android Auto et les nombreuses fonctionnalités vocales disponibles sur les nouveaux smartphones, il est possible d’interagir avec son appareil sans avoir à adopter une conduite dangereuse.