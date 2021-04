Une récompense de 1 100 € pour retrouver Darius, le plus grand lapin du monde qui a disparu

Les forces de l’ordre sont à la recherche d’un lapin pas comme les autres. Darius est un lapin continental considéré comme étant le plus grand lapin du monde, comme en atteste le livre Guinness des records. Il mesure 1,29 m de long ! Ses propriétaires espèrent le retrouver le plus vite possible. En effet, Darius est déjà âgé de 11 ans et il a besoin d’une alimentation spécifique pour survivre.

Darius, le plus grand lapin du monde – Crédit : CBC Docs / YouTube

De plus, la propriétaire Annette Edwards a précisé que Darius ne peut plus être utilisé pour la reproduction. Il est trop âgé. Elle craint effectivement qu’il ait été volé afin d’obtenir d’autres lapins géants comme lui.

Le lapin Darius a été volé dans son enclos en pleine nuit

Comme à son habitude, Darius dormait paisiblement dans son enclos dans le jardin de ses propriétaires. Ils habitent à Stoulton dans le Worcestershire, en Angleterre. Ils l’ont vu pour la dernière fois le 10 avril au soir. Au petit matin du 11 avril, l’enclos était vide et Darius était introuvable.

Les forces de l’ordre locales ont déclaré que : « on pense que le lapin géant continental a été volé de son enclos dans le jardin de la propriété de ses propriétaires pendant la nuit de samedi (10 avril – 11 avril). Le lapin est tout à fait unique dans le fait qu’il mesure 1,29 mètre de long et a reçu un record Guinness pour être le plus gros lapin du monde ».

Comme vous pouvez le constater dans la vidéo ci-dessous partagée sur YouTube en 2019, Darius semble être un lapin très mignon et gentil. C’est un véritable géant, même par rapport à ses propres congénères. En effet, les spécimens de cette race mesurent en moyenne 0,76 cm de long et ils pèsent environ 7 kg. La race a été créée il y a 300 ans pour la viande et la fourrure. Aujourd’hui, ce sont plutôt des animaux de compagnie qui se comportent plus comme des chiens que comme des petits lapins, d’après Annette Edwards.

Source : LiveScience