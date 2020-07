Une sortie dans l’Espace de 5h29, un nouveau record pour les astronautes de la NASA

Les astronautes de la NASA, Bob Behnken et Chris Cassidy, viennent de battre un nouveau record. Ils sont sortis dans l’Espace pendant exactement 5 heures et 29 minutes afin de travailler sur la Station spatiale internationale.

Crédit : @Astro_Doug – Twitter

Décidément, la NASA n’arrête pas de battre des records ces derniers temps. Le mois dernier, la sonde New Horizons a permis de réaliser la première expérience de parallaxe interstellaire. Toujours dans le domaine de l’observation spatiale, la sonde Solar Orbiter vient tout juste de capturer les images les plus proches jamais prises du Soleil. Le prochain objectif astronautique de l’agence spatiale américaine est de faire décoller le rover Perseverance avec l’hélicoptère Ingenuity à son bord en direction de Mars.

La dixième sortie spatiale pour Bob Behnken et Chris Cassidy

Le nouveau record a cette fois-ci était battu par les astronautes eux-mêmes, et plus spécifiquement Bob Behnken et Chris Cassidy. Bob Behnken est arrivé à l’ISS avec Doug Hurley à bord de la capsule Crew Dragon de SpaceX. Le monde entier avait suivi le décollage historique de la fusée Falcon 9 depuis le sol américain le 30 mai 2020.

Les astronautes de la Station spatiale internationale effectuent régulièrement des sorties à l’extérieur. Leur but est de réparer certaines pièces de l’ISS, d’en installer des nouvelles ou tout simplement de les inspecter. Le 21 juillet, Bob Behnken et Chris Cassidy ont fait leur quatrième sortie dans l’Espace ensemble. Elle était plutôt spéciale pour les hommes car elle marquait pour chacun leur dixième sortie extravéhiculaire. Ce n’est cependant pas encore un record. Deux autres astronautes américains, Michael Lopez-Alegria et Peggy Whitson, ont eux aussi réalisé 10 sorties lorsqu’ils étaient actifs.

Une sortie extravéhiculaire d’une durée record

Behnken et Cassidy avaient pour objectif de préparer l’ISS en vue de futures améliorations. Ils ont par exemple réacheminé des câbles pour un nouveau système de transmission des données sans fil et retiré un filtre d’objectif de l’une des nombreuses caméras accrochées à l’extérieur de la station. Cette fois-ci, Chris Cassidy n’a heureusement pas perdu son miroir. Les tâches diverses et variées des deux astronautes qu’ils ont mis du temps à effectuer leur ont permis d’établir un nouveau record. En effet, Bob Behnken et Chris Cassidy détiennent désormais le record de la plus longue sortie dans l’Espace avec 5 heures et 29 minutes passées en dehors de l’ISS.

Le prochain objectif de la NASA, et surtout de SpaceX, est maintenant de ramener Bob Behnken et Doug Hurley sur Terre avec la capsule Crew Dragon. L’amerrissage est prévu pour le 2 août. Il concluera le test du premier vol habité de Crew Dragon.

Source : collectSPACE