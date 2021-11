Une vidéo hilarante de Rick et Morty compile 3 secondes de chaque épisode

Rick et Morty, les deux héros de la série animée de science-fiction pour adultes du même nom (Crédits image : Adult Swim / Netflix)

Cinq saisons et plus de cinquante épisodes : la série animée Rick et Morty, dont les 4 premières saisons sont diffusés sur Netflix, a marqué durablement ses spectateurs, avec ses références multiples à la pop-culture geek et ses intrigues totalement déjantées qui revisitent tous les thèmes majeurs de la science-fiction. La chaîne américaine Adult Swim, qui produit et diffuse la série, a publié une vidéo très courte avec les meilleurs moments de la série.

Rick et Morty : plus de 50 épisodes concentrés en 3 minutes déjantées

Le succès massif des aventures Rick et Morty ne se dément pas. Les deux héros partagent une ressemblance plus ou moins vague avec Doc Brown et Marty McFly de Retour vers le futur, qu’ils parodient sans honte. En guise de clin d’œil, Christopher Lloyd, l’acteur qui jouait Doc dans la trilogie, s’est amusé à incarner Rick dans un court live action tout aussi hilarant. Plusieurs saisons supplémentaires sont déjà engagées ou prévues à l’avenir. En guise de teaser pour la sixième saison, Adult Swim vient de diffuser sur Youtube une compilation de 3 secondes de chaque épisode existant de la série, le tout concentré en 3 minutes chrono (voir la vidéo ci-dessous) :

Que vous connaissiez ou non la série Rick et Morty, cette vidéo est une façon très amusante de suivre la progression de la série entre les cinq premières saisons, en guise d’amuse-bouche en prévision de l’arrivée de la sixième sur les écrans. Le résultat est à la hauteur de l’ambiance particulière que l’on retrouve dans chacun des épisodes : un chaos général, limite psychédélique, avec des intrigues qui changent et se retournent à n’importe quel moment. En général aux dépens des deux héros de la série, qui ne contrôlent plus rien et doivent se sauver de situations critiques quasiment à chaque épisode. Ce qu’on croit savoir au fil des épisodes de Rick et Morty change aussi régulièrement d’un épisode à l’autre, si bien que les vraies origines du personnage de Rick n’ont été finalement révélées que dans l’épisode final de la cinquième saison (spoilers).

Les saisons 6 et 7 de Rick et Morty ne seront pas diffusées sur Netflix mais HBO Max

Rick et Morty a fortement influencé la culture geek, avec des petites blagues qui sont passées à la postérité, comme le gag de la sauce szechuan de la troisième saison, ou le trop gentil Mr. Meeseeks, qui se reproduit à l’infini et sème le chaos dans la première saison. Tous ces gags et situations délirantes qui ont peuplé de nombreux mèmes sur Internet se succèdent joyeusement dans cette vidéo de 3 minutes.

La date de sortie de la saison 6 de Rick et Morty n’a pas été encore annoncée. On sait cependant que la production de cette saison et de la suivante a déjà débuté à plein régime. L’attente devrait donc être moins longue qu’entre la quatrième et la cinquième saison, durant laquelle les fans s’étaient beaucoup impatientés. Attention cependant si vous êtes abonné Netflix : comme la numéro 5, les saisons 6 et 7 de Rick et Morty n’y seront pas diffusées. Elles seront seulement accessibles sur HBO Max et sur le site de la chaîne Adult Swim.

Source : ComicBook