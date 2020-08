Rick and Morty : des conspirationnistes pro-Trump demandent l’annulation de la série

Des adeptes de la théorie du complot du mouvement QAnon demandent à Adult Swim d’annuler la série Rick and Morty. La raison ? Une vidéo réalisée par Dan Harmon il y a plus de dix ans.

Des conspirationnistes américains d’extrême droite, appartenant au mouvement connu sous le nom de QAnon, se liguent pour faire bannir la série Rick and Morty du petit écran. Ces derniers ont en effet fait resurgir une vidéo très controversée, réalisée par le créateur du show Dan Harmon.

Crédit : Adult Swim

La vidéo en question, intitulée « Daryl », était censée être une parodie de la série Showtime Dexter. Le contenu plutôt de mauvais goût avait cependant beaucoup choqué le public lors de sa sortie en 2009. La séquence montrait en effet Harmon s’introduire dans une chambre et simuler un acte sexuel avec une petite poupée allongée sur un canapé.

En 2018, près de dix ans après sa diffusion et son retrait de la toile, la vidéo avait refait parler d’elle sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes dénonçaient le caractère pédophile de la séquence et demandaient déjà l’annulation de Rick and Morty. À l’époque, le créateur de la série avait présenté des excuses, et reconnu son erreur de jugement. « Personne ne devrait jamais avoir à voir ce que vous avez vu et pour cela, je m’excuse sincèrement. », avait-il alors déclaré.

Un mouvement d’extrême droite s’acharne sur Rick and Morty

Mais deux ans plus tard, la vidéo est à nouveau prise pour cible sur les réseaux sociaux. Parmi les critiques les plus acharnés de Dan Harmon, on compte de nombreux adeptes du mouvement QAnon. Cette théorie du complot soutient l’idée que toutes les personnes influentes du monde, en particulier les démocrates, sont des criminels pédophiles. Ce mouvement affilié à l’extrême droite et au suprémacisme blanc défend également que réélire Donald Trump est le seul moyen de faire tomber ce réseau de politiciens corrompus.

Sur Twitter, les adhérents à cette théorie ne cessent de dénoncer la vidéo de Dan Harmon, en utilisant le #SaveTheChildren. De nombreux internautes, pas au courant du lien entre ce hashtag et l’organisation d’extrême droite, repartagent massivement les tweets. La chaîne Adult Swim, qui a toujours condamné la vidéo tout en continuant de soutenir son auteur, n’a pas réagi au retour de cette controverse.

Rick & Morty : on vous explique la toute fin de la saison 4

Source : CBR