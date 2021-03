United States of Captain America : une nouvelle série de comics avec un héros LGBTQ

Marvel célèbrera cet été les 80 ans d’existence de Captain America. À cette occasion, la maison d’édition publiera une nouvelle série de comics dédiés au super-héros. Intitulée United States of Captain America, cette collection introduira plusieurs nouvelles versions de Cap. Et la première sera un défendeur de la communauté LGBTQ+.

Aaron Fisher, premier Captain America LGBT – Crédit : Marvel Comics

Le jeune Cap nommé Aaron Fisher sera au centre du premier numéro, qui sortira en juin à l’occasion du mois des fiertés. « Aaron est inspiré par les héros de la communauté queer : les militants, les leaders et les gens de tous les jours qui militent pour une vie meilleure. Il représente les opprimés et les oubliés. », a expliqué l’auteur du numéro Joshua Trujillo dans un communiqué de presse. Le comics suivra Fisher dans son combat pour défendre sa communauté, et reviendra également sur ses origines.

Le personnage est illustré par l’artiste Jan Bazaldua, elle-même femme transgenre. « J’ai vraiment aimé le dessiner, et en tant que personne transgenre, je suis heureuse de pouvoir présenter une personne ouvertement gay qui admire Captain America et se bat contre le mal pour aider ceux qui sont presque invisibles à la société. », a-t-elle déclaré.

Plusieurs nouvelles versions de Captain America

Aaron Fisher ne sera pas le seul nouveau Captain America introduit dans cette série. L’histoire suivra en effet Steve Rogers, Sam Wilson, Bucky Barnes et John Walker dans une aventure au travers de toute l’Amérique. Ces derniers tentent de retrouver le célèbre bouclier qui a été volé. Sur leur chemin, ils croiseront plusieurs Captain America locaux. Des personnes ordinaires portant les couleurs de Cap et se battant au quotidien pour défendre leur communauté. Mais tous ces héros sont menacés par celui qui a volé le bouclier de Captain America.

Avec cette série, Marvel souhaite célébrer l’anniversaire de son célèbre super-héros aux couleurs nationales, mais aussi tous les héros américains de la vie de tous les jours. Des Captain America prêts à tout pour défendre des valeurs mises durement à l’épreuve ces derniers mois aux États-Unis. « Avec cette minisérie, nous espérons explorer ce que l’idée de Captain America signifie à ce moment précis. Pas seulement au niveau mondial – mais pour les communautés du quotidien et souvent négligées à travers les États-Unis. », a déclaré l’auteur Christopher Cantwell. The United States of Captain America #1sortira le 2 juin prochain.

