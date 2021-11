Unity achète Weta Digital pour dominer le développement du métaverse

Unity, le développeur de moteurs de jeux, devrait acquérir très prochainement Weta Digital. C’est le studio d’effets visuels néo-zélandais appartenant à Peter Jackson. Cette société est à l’origine des effets spéciaux de films tels que les trilogies du Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, ainsi que Avatar, Avengers et les deux dernières saisons de Game of Thrones.

Avatar est l’un des projets sur lequel Weta travaille – Crédits : Century Fox, Unity, WetaDigital

Unity espère connecter ces outils avec son moteur maison et en donner l’accès aux créateurs et artistes dans le monde afin qu’ils développent le métaverse.

Unity veut être au centre du développement du métaverse

« C’est là que se trouve la véritable opportunité. Cette acquisition consiste à construire la plate-forme qui sera au centre du métaverse », a déclaré l’analyste de Davidson & Co, Franco Granda.

Le métaverse a été un sujet brûlant ces dernières semaines grâce à Facebook – ou Meta, comme on l’appelle maintenant. La société a changé de nom pour mettre l’accent sur la construction du métaverse, un espace numérique plus vivant. Mais le concept de métavers existe déjà depuis des années dans le monde du jeu vidéo.

Weta Digital a déjà fait ses preuves dans la création de réalités virtuelles

Les effets visuels et technologiques de Weta Digital couvrent la capture faciale, la modélisation anatomique, la simulation et la déformation d’objets en mouvement, la modélisation des cheveux et de la fourrure, et un certain nombre d’autres techniques avancées qui ont fait leurs preuves au fil des années. L’acquisition prévue verra Unity prendre possession de la technologie et des actifs ainsi que de 275 ingénieurs Weta qui rejoindront la société. Les parties concernées devraient finaliser l’accord au quatrième trimestre de cette année.

Peter Jackson garde la main sur l’essentiel de Weta

Les équipes VFX de Weta Digital ne sont pas incluses dans l’accord ; au lieu de cela, ils feront partie d’une entité autonome appelée WetaFX qui sera toujours détenue majoritairement par Jackson. Weta Digital est également entièrement séparé de Weta Workshop, qui fabrique des accessoires physiques et des costumes.

Un nouveau monde, virtuel, est en train de se construire devant nos yeux. Cette petite actualité témoigne, peut-être, de la pierre fondatrice d’un empire qui changera nos vies du tout au tout.

Source : digitaltrends