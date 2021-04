Valheim : un joueur a reproduit Cul-de-Sac, la maison de Bilbo le Hobbit

Valheim, le nouveau jeu Steam sur PC, fait sensation avec plus de 6 millions de copies vendues en à peine deux mois. Le titre a atteint une telle popularité que la moindre information fait immédiatement sensation. Récemment, un titre trompeur avait notamment enflammé les réseaux sociaux au sujet d’une possible annulation du développement de Valheim. Comme tout bon jeu poussant à la créativité, notamment au niveau de la construction de structures, Valheim possède son lot de joueurs créatifs et talentueux. Ceux-ci s’amusent régulièrement à reproduire des œuvres du monde réel ou fictif. Aujourd’hui, un joueur a décidé de reproduire Cul-de-Sac, la maison de Bilbon Sacquet, héros de la dernière trilogie de Peter Jackson, qui a reçu un accueil très mitigé.

Reproduction de Cul-de-Sac dans Valheim. Crédit : Reddit/u/MrBegonia

Valheim, nouveau porte étendard de la créativité dans le jeu vidéo

Valheim est dans la lignée des jeux de survie inspirés du précurseur Minecraft, et comprend notamment un système de craft assez développé et une gestion de la faim, typique du genre. Évidemment, cet aspect construction pousse les joueurs à la créativité. De nombreux fans du Seigneur des Anneaux se sont pris au jeu avec Valheim et ont tenté de reproduire des lieux de l’univers de Tolkien. Après la reproduction du gouffre de Helm récemment, voici donc celle de Cul-de-Sac, la maison emblématique de Bilbon Sacquet.

Le post a connu une rapide ascension sur Reddit. Dans sa vidéo, l’utilisateur u/MrBegonia montre le devant de la maison, qui est très fidèle à l’originale. Le joueur a même ajouté un panneau avec l’inscription « No admittance except on party business », qu’on peut voir devant Cul-de-Sac au début de La Communauté de l’Anneau. Alors que le joueur pénètre dans le jardin et rentre dans la maison, on se rend compte qu’il a utilisé un portail, afin de téléporter son personnage dans le lieu où se situe l’intérieur de la maison. Ce portail donne également à la porte de la maison son aspect rond d’origine. Astucieux.

MrBegonia nous emmène ensuite pour une visite guidée de l’intérieur. Evidemment, les options de construction de Valheim, qui rappelons-le, n’est encore qu’en accès anticipé, sont limitées. Ainsi, l’intérieur de la maison ne reflète pas le bazar qu’est Cul-de-Sac dans les films de Peter Jackson. Mais sincèrement, avec les possibilités offertes par le jeu, difficile de faire mieux. Voilà encore une preuve que le jeu vidéo encourage la créativité et l’originalité.

