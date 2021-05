Venom 2 : un premier trailer avec le sanguinaire Carnage

Venom 2, ou Venom: Let There Be Carnage, livre une première bande-annonce permettant de découvrir le nouvel antagoniste… Un certain Cletus, qui porte en lui le symbiote Carnage.

Découvrez Carnage dans cette première bande-annonce – Crédit : Capture d’écran YouTube

Sony n’a jamais caché son ambition de faire revenir Spider-Man sur le devant de la scène. Le Tisseur bosse désormais avec le Marvel Cinematic Universe (MCU) et crée un univers connecté. Venom est déjà arrivé dans nos salles obscures tandis que Venom 2 (Venom: Let There Be Carnage) est réalisé par Andy Serkis (Gollum). Un long-métrage qui a dévoilé son logo et se montre encore plus généreux aujourd’hui. Car Sony a décidé de gâter ses fans, juste après la révélation du retour de Docteur Octopus dans Spider-Man 3, avec une première bande-annonce pour Venom 2.

Carnage, un symbiote psychopathe et sanguinaire

Tom Hardy est de retour dans le rôle de Eddie, qui a bien du mal à vivre avec le symbiote. Une cohabitation difficile déjà traitée dans le premier film à laquelle s’ajoute un nouvel élément à l’équation appelé Carnage. Pour ceux qui auraient loupé un épisode, Carnage est loin d’être gentil… On peut même parler d’un véritable fou furieux, ici joué par Woody Harrelson. Le porteur de ce symbiote rouge s’appelle quant à lui Cletus.

Carnage est un personnage plutôt récent de l’univers Spider-Man, puisque né en 1992. Si le symbiote ressemble à Venom, il est de couleur rouge et possède un corps beaucoup plus svelte. Alors qu’Eddie déteste principalement Spider-Man mais n’attaque pas les innocents (selon son jugement), Cletus est un être sanguinaire, violent. Carnage est littéralement un psychopathe qui n’existe que pour tuer quiconque se trouve devant lui. Autant dire que le spectacle promet !

Spider-Man tisse son propre univers connecté

Opening wide only in theaters September 24. #Venom: Let There Be Carnage @VenomMovie pic.twitter.com/0OXvcPuDdD — Sony Pictures (@SonyPictures) May 10, 2021

Comme le montre la bande-annonce, Cletus est un condamné à mort qui se libère de ses chaînes au moment de l’injection mortelle. Le symbiote va alors lui sauver la vie, permettant de découvrir une créature sanguinaire et les premières images de Carnage !

D’autres films vont venir enrichir l’univers connecté Spider-Man que Sony met en place, en plus de son deal avec le MCU pour proposer ses films sur Disney+. Spider-Man: No Way Home arrive le 15 décembre 2021, pile pour les fêtes. Quant à Morbius, il faudra attendre le 19 janvier 2022.

A moins d’un nouveau changement, Venom 2 (Venom: Let There Be Carnage) arrive dans nos salles obscures le 20 octobre 2021.