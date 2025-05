Vers un Web souverain : l’Europe s’apprête à lancer son propre moteur de recherche

© Freepik

Un moteur de recherche européen pour reconquérir le Web

Dans un contexte où la majorité des internautes dépendent encore de moteurs dominants comme Google, ou d’alternatives comme Bing, certaines plateformes émergent avec des ambitions différentes. C’est le cas de DuckDuckGo, qui met l’accent sur la protection des données personnelles, ou de Lilo, moteur solidaire qui redistribue les revenus publicitaires pour financer des projets sociaux et environnementaux.

Toutefois, même ces acteurs alternatifs s’appuient généralement sur les index propriétaires des grands groupes américains. Cela signifie que, malgré des approches novatrices, l’infrastructure sous-jacente reste entre les mains de quelques multinationales.

Ce constat soulève une problématique cruciale : la centralisation de l’accès à l’information mondiale entre les mains d’une poignée d’entreprises pose un risque en matière de souveraineté, de transparence et d’équité dans la diffusion du savoir. C’est dans ce contexte qu’intervient le projet Openwebsearch.eu, soutenu activement par l’Union européenne. Son ambition est claire : offrir une alternative ouverte, libre et conçue en Europe, qui ne soit soumise ni à des intérêts commerciaux opaques ni à des décisions politiques étrangères.

Openwebsearch.eu : le début d’un Web européen indépendant

Ce programme a été lancé il y a environ deux ans et demi, réunissant un consortium de 14 partenaires issus de sept pays européens. Parmi eux, on retrouve des institutions académiques prestigieuses, comme l’Université de Leipzig en Allemagne, ainsi que des centres de recherche de renom, tels que le CERN basé en Suisse.

Ensemble, ces acteurs travaillent à la mise en place d’un moteur de recherche européen public, capable de soutenir des projets technologiques variés et de répondre aux besoins d’une société numérique en constante évolution.

Une première version pilote de cet index sera mise à disposition dès juin 2025. Chercheurs et entrepreneurs pourront y accéder librement afin de créer des outils innovants. Lors de la session de lancement, qui se tiendra le 6 juin 2025, de 10h à minuit, les participants auront l’opportunité de plonger au cœur du projet, d’échanger avec ses concepteurs et d’explorer les défis d’une recherche en ligne plus éthique, transparente et résolument européenne.

Source : Frandroid