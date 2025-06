Vers une nouvelle ère optique : des lunettes qui s’adaptent à votre regard

Fini les compromis liés aux zones de transition floues des verres progressifs. Les lunettes signées IXI proposent une netteté uniforme, tout en conservant un design sobre et une monture classique, sans éléments encombrants ni dispositifs intrusifs.

© Wirestock / Freepik

Des lunettes inspirées des appareils photo pour une vue plus nette

Une jeune entreprise venue de Finlande ambitionne de révolutionner le quotidien de millions de personnes atteintes de troubles visuels en proposant une alternative technologique aux verres progressifs. Plutôt que de s’aventurer sur le terrain de la réalité augmentée comme de nombreuses grandes entreprises du numérique, la startup IXI développe des lunettes innovantes dotées d’un système d’autofocus inspiré du monde de la photographie.

Cette technologie permet une mise au point automatique selon la distance de l’objet observé, offrant ainsi une vision nette en continu, sans avoir à incliner la tête ou chercher la bonne zone du verre comme avec les verres bifocaux et progressifs traditionnels.

Le cœur du dispositif repose sur un capteur miniature capable de détecter les mouvements oculaires. Ce capteur envoie des signaux lumineux qui mesurent avec précision la distance entre l’œil et la cible visuelle. Ces données sont ensuite transmises à des verres spéciaux composés de cristaux liquides, lesquels ajustent leur courbure en une fraction de seconde pour adapter la correction en temps réel.

Une jeune pousse ambitieuse qui veut révolutionner la vision

Fondée en 2021, IXI a déjà levé environ 36 millions de dollars pour développer sa technologie et faire progresser ses recherches. Son cofondateur, Niko Eiden, compare cette innovation à la révolution de l’autofocus dans le domaine des appareils photo, qui a permis de capturer instantanément des images nettes sans réglages manuels. Il espère que cette transition vers une vision “intelligente” deviendra aussi naturelle que celle vécue dans l’univers de la photographie.

Pour autant, tout n’est pas encore gagné. La startup doit relever plusieurs défis techniques avant une éventuelle commercialisation : assurer une transparence parfaite des verres, garantir un port confortable sur une journée entière et obtenir les autorisations médicales nécessaires. Plusieurs entreprises sont aussi en lice dans cette course à la lunette intelligente, notamment la société française Laclarée et la japonaise Elcyo, mais aucun modèle grand public n’est encore disponible.

Avec ses nouveaux moyens financiers, IXI entend accélérer le développement de ses prototypes, recruter de nouveaux talents et s’installer dans des installations plus vastes. Les premières démonstrations de leur technologie devraient avoir lieu d’ici la fin de l’année. Si les promesses sont tenues, cette innovation pourrait bien marquer un tournant dans le secteur optique et améliorer considérablement la qualité de vie de nombreuses personnes souffrant de troubles de la vue.

Source : Slate