Voici les 5 plus grosses météorites retrouvées sur Terre

Si une vaste majorité d’astéroïdes se désagrègent dans l’atmosphère ou tombent dans des régions inhabitées, certains ont été retrouvés par l’homme au fil des ans. Quelles sont les plus grosses météorites jamais retrouvées à la surface de la Terre ? Voici les cinq plus imposantes.

La météorite d’Hoba, la plus grosse jamais retrouvée sur Terre © Maciej Tomkow, Nimia

Selon Cosmos Magazine, près de 17 collisions d’astéroïdes se produisent chaque jour à la surface de la Terre. Cependant, comme la majorité de la planète est recouverte d’eau, que la plupart des astéroïdes se désagrègent dans l’atmosphère et que de vastes étendues de terres restent inhabitées ou peu peuplées, il peut être facile d’ignorer ces impacts. Ces cinq météorites sont toutefois les plus grosses connues à avoir frappé la Terre, laissant derrière elles d’importants vestiges encore étudiés aujourd’hui.

La météorite d’Hoba

Météorite d’Hoba © Eugen Zibiso, CC BY 2.0

La météorite d’Hoba est le plus gros débris spatial trouvé à la surface de la Terre. Les scientifiques pensent qu’elle aurait atterri il y a environ 80 000 ans en Namibie. La roche de 60 tonnes, composée principalement de fer, a été découverte par un agriculteur qui labourait son champ en 1920. Hoba pèse approximativement deux fois le poids de la prochaine plus grande météorite découverte sur la planète et sa forme est unique. L’érosion, les prélèvements scientifiques et les vandalismes ont réduit sa masse au fil des ans.

La météorite de Mbozi

Météorite de Mbozi © Christiaan Zeelenberg, CC BY-SA 2.0

La météorite de Mbozi a été découverte en Tanzanie et pèse approximativement 25 tonnes. Elle est vénérée comme une icône sacrée pour les communautés locales de la région depuis des générations et est connue sous le nom de Kimondo. Sa masse est à 90 % constituée de fer, avec 8 % de nickel. Elle a été découverte en 1930 et est considérée depuis 1967 comme un monument protégé par le gouvernement tanzanien.

La météorite d’El Chaco

Météorite El Chaco © Alejandro López

La météorite El Chaco fait partie du groupe de météorites Campo del Cielo trouvées dans un champ de cratères de 60 kilomètres carrés, situé en Argentine. Cette météorite fait 37 tonnes et a été découverte en 1969. Contrairement à la météorite Hoba, El Chaco est beaucoup plus arrondie. Afin de lutter contre le vol dans la région, le gouvernement régional du Chaco a déclaré les météorites comme objets d’intérêt culturel en 1990 dans le but de protéger ce site d’impact unique.

La météorite de Bacubirito

Bacubirito © saxxon57 (Meteorito de Bacubirito sur Flickr), CC BY-SA 2.0

La météorite Bacubirito a été découverte au Mexique en 1863. La pierre est composée principalement de fer et pèse environ 20 tonnes. Aujourd’hui, Bacubirito se trouve dans une galerie appelée le Sanctuaire à Sinaloa, au Mexique (près de son site d’atterrissage). Cette météorite est la troisième plus grande connue et la plus longue météorite jamais découverte. L’objet mesure 4,25 mètres de long et environ 2 mètres de large et de haut. Elle est composée à 89 % de fer, 9,6 % de nickel, 0,87 % de cobalt et 0,14 % de phosphore. La météorite contient également des traces d’Iridium.

La météorite du cap York

Météorite du cap York © Luc Labenne

La météorite du cap York a atterri sur terre il y a environ 10 000 ans. Comme les autres météorites de cette liste, la météorite du cap York est composée essentiellement de fer. Divisée en plusieurs fragments, sa masse totale est estimée à 58,2 tonnes. Le plus gros fragment (nommé Agpalilik, ou l’Homme) pèse 20 tonnes et peut être vu au Musée géologique de l’Université de Copenhague, au Danemark.