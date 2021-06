Voilà AI Artist : l’application qui vous transforme en personnage de cartoon

Voilà AI Artist n’est évidemment pas sans rappeler ToonMe et Facetune. Ces applications permettent en effet de transformer n’importe laquelle de vos photos, en quelques clics seulement. Ici, Voilà AI Artist permet de se transformer en personnage de cartoon. Et il faut dire qu’elle le fait plutôt bien !

Voilà AI Artist – Crédit : Wemagine

L’application n’est disponible que depuis mars 2021 mais cumule déjà plus de 10 millions de téléchargements sur Android. Le principe est pourtant très simple : prenez n’importe quelle photo et transformez là à l’aide des quatre filtres disponibles. L’application laisse en effet le choix entre le cartoon 3D, le cartoon 2D, la Renaissance et la caricature. Sans réelle surprise, c’est le premier filtre qui est rapidement devenu le plus populaire.

Une application bien désignée, un brin d’intelligence artificielle et un concept simple mais viral. Voilà AI Artist était un succès assuré, qui trust les podiums des différents stores d’application. Il faut dire que la crise sanitaire nous a largement poussé à intensifier notre usage des réseaux sociaux. Et l’envie de s’y échapper en tant que personnage de cartoon n’est jamais bien loin, comme l’avait déjà prouvé ToonMe en son temps.

Harry Potter en mode cartoon – Crédit : Voilà AI Artist

Voilà AI Artist et votre vie privée

Voilà AI Artist est une application partiellement gratuite. Wemagine, son éditeur, se rémunère donc via la publicité ou via le modèle payant de l’application. Ce dernier n’est pas un achat unique mais bel et bien un abonnement. À raison de 2€ par semaine sur Android et 3€ sur iOS, la version Pro permettra de se débarrasser du watermark et de profiter d’une meilleure vitesse de traitement des photos.

Un tel modèle économique permet-il à Voilà AI Artist de respecter la vie privée de ses utilisateurs ? Difficile de vraiment savoir, tant cette problématique semble se jouer sur la confiance accordée à l’application. L’éditeur assure ainsi ne stocker les photos dans ses serveurs que pendant 24 à 48 heures après édition. Reste que pour fonctionner, l’application à accès au stockage interne et à l’appareil photo. Voilà AI Artist demande également l’accès à la localisation et à aux informations de connexion réseau. Sans oublier que l’application collecte des informations personnelles pour les partager avec les annonceurs publicitaires.

Les autorisations accordées sont donc nombreuses. Des applications comme Voilà AI Artist ont déjà montré par le passé que le respect de vos données personnelles n’était pas la priorité. Faut-il télécharger Voilà AI Artist pour autant ? Aux utilisateurs de décider. Rien aujourd’hui ne permet de dire si l’éditeur de l’application tient ses promesses ou non. En tout cas, si on ne souhaite pas faire confiance à Voilà AI Artist, il faut savoir que Snapchat propose déjà un filtre cartoon. De quoi limiter la fuite de ses données personnelles à un seul acteur, à condition évidemment de déjà posséder un compte Snapchat.

