Voiture électrique : 174 nouveaux points de recharge arrivent en France, voici leur emplacement

© Envato

Après un appel d’offres de Vinci Autoroute, Electra installera et exploitera 18 stations de recharge

174 nouveaux points de recharge seront répartis sur 18 stations de recharge en France

L’installation débutera à la fin du mois de juin et d’autres arriveront jusqu’en 2026

La voiture électrique fait son petit bonhomme de chemin. Et c’est le moment ou jamais de vous en offrir une puisque le prix des modèles d’occasion s’effondre. La France a conscience de cet enjeu environnemental avec son bonus écologique et son leasing social. Aujourd’hui, Vinci Autoroute annonce que 174 nouveaux points de recharge répartis sur 18 stations de recharge seront déployés par Electra sur ses aires d’autoroute.

De nouveaux points de recharge arrivent en France jusqu’en 2026

Les points de recharge ne s’arrêtent pas sur le territoire français. Les groupes privés comme McDonald’s France et les boulangeries Marie Blachère s’y mettent et même des entreprises spécialisées dans le discount ont pris conscience de ce tournant comme Lidl. Alors rien d’étonnant à ce que de nouveaux points de recharge arrivent pour les conducteurs de voitures électriques et hybrides.

Après un appel d’offres pour l’installation et l’exploitation de 18 stations de recharge, Electra a remporté la mise et s’occupera du projet pour Vinci Autoroutes. Le spécialiste dans la concession et l’exploitation d’infrastructures autoroutière fait déjà appel à l’entreprise pour gérer 7 stations de son réseau.

Aurélien de Meaux, dirigeant d’Electra, se félicite de ce nouveau partenaire dans un communiqué : “Vinci Autoroutes nous renouvelle sa confiance et nous en sommes très fiers. D’ici la fin de l’année, nous aurons 23 stations ouvertes sur les autoroutes du sud de la France, que ce soit sur les aires de services ou de repos. Nous sommes ravis d’offrir aux usagers, un service opéré par une entreprise française qui met l’expérience client au cœur de ses priorités”.

Ces nouvelles installations représentent une étape de plus dans le projet européen d’installer des points de recharge tous les 60 km pour pousser à l’adoption de l’électrique. Beaucoup d’automobilistes hésitent encore à sauter le pas pour des raisons de praticité.

Quels sont les emplacements de ces points de recharge ?

Comme expliqué précédemment, ces 174 nouveaux points de recharge seront répartis sur 18 stations de recharge. La puissance ira de 200 à 400 kW. Les panneaux photovoltaïques assureront une démarche écologique. Les premières bornes seront accessibles à la fin de ce mois de juin 2024.

Disponibilité prévue d’ici fin juin 2024 :

A7 : Bornaron (Drôme), La Bouterne (Drôme)

A9 : Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), Pia (Pyrénées-Orientales)

A10 : Cézac (Gironde), Saint Palais Ouest (Charente-Maritime), Saint Palais Est (Charente-Maritime)

Extensions supplémentaires prévues pour la fin de l’année 2024 :

A7 : Tricastin (Vaucluse), Orange-le-Grés (Vaucluse)

A9 : Gigean Nord (Hérault), Loupian (Hérault), Bages (Aude), Gasparets (Aude)

A10 : La Bénate (Charente-Maritime), Boisredon (Charente-Maritime), Saint-Caprais (Charente-Maritime)

Projets futurs pour 2026 :