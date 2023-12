Nio ET9 : voici la voiture électrique qui bat tous les records de recharge rapide

ET9 © Nio

L’ET9 est le dernier modèle de Nio, une marque chinoise de voitures électriques qui s’implante progressivement en Europe. Il s’agit d’une berline haut de gamme, qui rivalise avec les Tesla Model S et Lucid Air. Mais ce qui la distingue, c’est sa capacité à se recharger à une vitesse impressionnante.

255 km d’autonomie en 5 minutes, record de charge battu pour la Nio ET9

Grâce à sa batterie de 120 kWh, qui peut supporter une puissance équivalente à 5 fois sa capacité, l’ET9 peut se brancher sur des bornes ultra-rapides de 600 kW. Cela lui permet de passer de 10 à 80 % de charge en 10 minutes environ, et de gagner 255 km d’autonomie en 5 minutes seulement.

Il faut toutefois préciser que ces chiffres sont basés sur le cycle mixte chinois CLTC, plus favorable que le cycle européen, WLTP. Néanmoins, ils restent impressionnants, surtout si on les compare à ceux de la concurrence. Par exemple, la Hyundai Ioniq 6, qui dispose également d’une architecture 800 volts, se recharge à une puissance maximale de 239 kW, et récupère un peu plus de 100 km d’autonomie en 5 minutes.

Pour atteindre une telle performance, Nio a conçu sa propre batterie, qui utilise des cellules 46105. Elles sont similaires aux cellules 4680 de Tesla, mais plus hautes, ce qui augmente la densité énergétique. Nio revendique ainsi 292 kWh / kg, l’une des meilleures du marché.

La batterie de l’ET9 bénéficie également d’une nouvelle répartition des cellules, qui améliore le refroidissement et donc la vitesse de charge. En effet, la recharge rapide génère de la chaleur, qui peut endommager la batterie si elle n’est pas évacuée efficacement.

L’ET9 dispose aussi d’une architecture 800 volts, avec une tension maximale de 925 volts et une intensité de 765 ampères. C’est ce qui lui permet de grimper à 600 kW de puissance de recharge. Nio a d’ailleurs dévoilé une nouvelle borne de recharge rapide, capable de délivrer jusqu’à 640 kW. C’est encore moins que Zeekr, qui a annoncé une borne de 800 kW, mais c’est largement au-dessus de la moyenne actuelle.

Une voiture électrique bardée de nouvelles technologies

Mais la recharge rapide n’est pas la seule innovation de l’ET9. La voiture électrique de Nio intègre 17 technologies révolutionnaires, selon son constructeur. Parmi elles, on peut citer :

Système de conduite autonome de niveau 3

Système d’infodivertissement avec écran tactile de 12,8 pouces

Système audio 23 haut-parleurs

Plafond panoramique en verre

Système de suspension pneumatique.

ET9 © Nio

Et d’autres éléments de sa robuste fiche technique :

Dimensions : 5,099 m x 1,985 m x 1,560 m

Empattement : 3,090 m

Poids : 2,150 kg

Moteur : 2 moteurs électriques, 4 roues motrices

Puissance : 653 ch

Couple : 900 Nm

Accélération 0-100 km/h : 3,9 s

Vitesse maximale : 250 km/h

L’ET9 est prévue pour être lancée au premier trimestre 2025, en Chine, mais aussi en Europe, où Nio compte s’implanter davantage.