Votre carte bancaire est sur le point de changer : voici les innovations qui vous attendent

Les cartes bancaires sont désormais l’outil de paiement le plus usité, alors que l’argent liquide perd de la vapeur et que les chèques sont peu à peu oubliés. Les banques se doivent donc d’en faire l’objet le plus pratique possible. Voici les changements prévus.

Si votre carte bancaire pourrait bientôt devenir inutile, remplacée par cette nouvelle technologie, pour l’instant elle reste un outil incontournable du quotidien. Alors que l’usage du chèque devient anecdotique, que les paiements en liquide se raréfient, les banques travaillent à changer la carte bancaire pour la rendre plus pratique à utiliser. Voici les changements qui l’attendent.

Les cartes bancaires deviennent de plus en plus minimalistes

C’est tout d’abord en termes de design que les cartes bancaires changent. Fini les chiffres protubérants du numéro de carte, les nombres rentrent dans le rang en étant imprimés. C’est un design de carte qu’adoptent de plus en plus de banques. Les banques en ligne en sont les pionnières depuis quelques années déjà. De nombreuses grandes banques les ont adopté depuis comme :

BNP Paribas

Banque Postale

Banque Populaire

Caisse d’Épargne

Crédit Mutuel

En revanche, deux grands restent pour l’instant insensibles au changement : la Société Générale et le Crédit Agricole. Voici en images un comparatif d’une carte Boursorama nouveau design, côte à côte avec une carte ancien look de la Société Générale.

Il faudra imaginer ici les chiffres floutés en relief, de la même manière que le nom présent sur la carte Société Générale. Les différences sont toutefois bien visibles.

La face de la nouvelle carte ne comporte quasiment aucune information, si ce n’est le nom de la banque (Boursorama) et le réseau (Visa). Le nom du propriétaire, tout comme le code de sécurité, le numéro de la carte et la date d’expiration se trouvent désormais au dos, quand l’ancienne carte comporte ces informations réparties des deux côtés. De plus, au lieu de se présenter en une seule ligne monolithique, les chiffres sont désormais ordonnés en quatre colonnes de quatre lignes, plus aisés à retenir pour retranscrire le numéro de carte lors d’achats en ligne.

Selon les informations de Moneyvox, le Crédit Agricole et la Société Générale, “songent” maintenant à adopter le nouveau design. D’ailleurs, cette deuxième banque l’a déjà proposé dans des cartes en édition limitée comme la Carte métal Naruto Itachi en octobre 2022 et les cartes en métal Visa Premier et Infinite en janvier 2024.

En effet, les chiffres dits “embossés” n’ont plus aucune utilité. Ils ne servaient qu’à l’utilisation des sabots des années 1960. Ces terminaux de paiement pressaient le numéro de la carte en relief sur du papier carbone pour en créer une copie. Une relique d’un passé largement révolu.

Pourtant, certains consommateurs y sont attachés. Dans les pages de Moneyvox, Meggie Dauvilliers, chef de produit carte bancaire à La Banque Postale, affirme que certains clients demandent s’ils ont le choix entre ancien et nouveau design. Ce dernier, avec le numéro imprimé, leur évoque probablement les anciennes cartes de retrait bas de gamme.

Les banques prévoient des innovations bien pratiques pour les paiements

Mais ce n’est pas simplement des changements esthétiques qui attendent nos cartes bancaires. Les institutions financières réfléchissent à des innovations pour faciliter la vie de leurs clients, notamment aveugles ou malvoyants.

En effet, les terminaux de paiement à écran ne leur facilitent pas la vie. Sans la possibilité de sentir au touché le numéro pressé, ces personnes ne peuvent pas effectuer facilement une transaction par carte bancaire. Le Crédit Agricole va ainsi déployer “une carte parlante“ pour y remédier, intitulée Serenipay. Une fois insérée dans un TPE, cette carte se connectera à une application mobile qui officiera en tant qu’assistant vocal de paiement.

Autre innovation, cette fois-ci pour toute la population : le capteur d’empreinte digitale. Intégré sur une carte bancaire, il permet de payer sans avoir à composer le code confidentiel à 4 chiffres. Une sorte de paiement sans contact, mais généralisé aux transactions supérieures à 50 euros, la limite actuellement.

Pour l’instant, cette option n’est proposée que par la BNP Paribas, sur ses cartes bancaires Visa Premier pour 24 euros / an. Certaines caisses du Crédit Agricole la proposent aussi pour leurs cartes haut de gamme. Principal obstacle : le prix. En effet, les cartes équipées d’un lecteur d’empreintes digitales coûtent 10 fois plus chers à fabriquer selon Moneyvox. Mais qui sait, une éventuelle réduction des coûts pourrait permettre sa démocratisation.

Plus anecdotiques, on pourra aussi citer les derniers travaux de Lyf. La startup française veut carrément nous débarrasser des cartes bancaires, pour payer à l’aide de notre plaque d’immatriculation de voiture.

