Vous voulez connaître la date de votre mort ? Cette IA vous donne la réponse

En à peine une année d’existence auprès du grand public, l’intelligence artificielle a prouvé ses capacités hors-normes. Alors certes, elle peut générer des images à la qualité bluffante mais son expertise va plus loin, notamment en termes de médecine. Un modèle conçu par des chercheurs danois est en mesure de prédire vos futures maladies et même la date de votre mort.

Une précision inégalée pour mieux prédire les risques de la vie

L’intelligence artificielle a plusieurs fois prouvé ses capacités en termes de médecine, notamment en détectant une maladie chez un enfant après l’échec de plusieurs médecins. Le modèle conçu par les chercheurs danois se base sur plusieurs millions de données entre 2008 et 2020 pour établir avec précision la date de décès et les possibles maladies d’un individu. Plusieurs critères sont analysés parmi lesquels le sexe, les revenus, le niveau d’éducation ou encore les antécédents médicaux. Avec ces éléments, l’intelligence artificielle a deviné la date de mort des personnes déjà décédées dans cette base de données.

Il existe déjà des intelligences artificielles capables de prévoir la “date limite” d’un individu mais ce modèle appelé life2vec affiche une précision au-dessus de ces systèmes. Il permet de faire le lien entre les sciences sociales et les sciences de la santé. Bien sûr, le but est de mieux anticiper les possibles maladies et les décès pour les éviter et prolonger l’espérance de vie. Il ne s’agit pas d’un jouet pour se faire peur car de toute façon, le grand public n’y a pas accès.

Des risques de dérives à cause de cette technologie ?

Bien conscients des problèmes éthiques qu’une telle technologie amène, les chercheurs rassurent. Son modèle n’est pas destiné à être utilisé à des fins financières par des assurances ou des banques, par exemple, qui pourraient refuser des contrats ou des crédits en se basant sur cette “date limite”. Il s’agit de mieux faire face aux risques de la vie.

Il faut toutefois préciser que rien n’empêche des entreprises privées de recourir à des systèmes similaires à life2vec et il y a fort à parier que de telles dérives arriveront forcément. Surtout avec les géants de la tech qui analysent constamment nos données.