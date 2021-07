Walking Dead : AMC perd son procès contre le producteur Frank Darabont

Alors que la saison 11 se dévoile peu à peu, la série The Walking Dead refait parler d’elle. Un procès entre la chaîne de télévision AMC et le producteur Frank Darabont vient de se terminer, résultant en un paiement de 200 millions de dollars.

The Walking Dead – Crédit : AMC

Frank Darabont est un mastodonte du cinéma américain et a, entre autres, réaliser des films comme Les Évadés ou La Ligne Verte. Le franco-américain a par ailleurs largement contribué au développement de la série The Walking Dead, dont il réalisera en 2010 le premier épisode de la première saison. La série, qui a déjà plus de 10 ans, se terminera d’ailleurs au terme de la future saison 11.

En 2013, jugeant qu’il n’était pas assez correctement rémunéré, Frank Darabont intente un procès contre la chaîne de télévision AMC. Procès qui vient récemment de se terminer et qui donne raison au producteur. AMC doit donc régler la somme de 200 millions de dollars pour régler ce litige.

AMC est le grand perdant de ce procès The Walking Dead

En plus des 200 millions de dollars, l’accord résultant du procès prévoit « le partage futur des revenus liés à certaines expositions futures en streaming de The Walking Dead et Fear The Walking Dead » En clair, le deal prévoit le dédommagement des bénéfices passés mais également futurs liés à la série. Tous ces détails sont à lire dans le rapport d’AMC à la Commission Américaine des Valeurs Mobilières et des Changes.

C’est dans ce même rapport que l’on apprend le détail du règlement des 200 millions de dollars. La somme est partagée en deux parties. La première, de 143 millions de dollars, concerne « l’extinction des droits des plaignants à toute compensation » quand la deuxième, de 57 millions de dollars, s’intéresse aux « participations courues ordinaires »

Un procès et un règlement qui redonneront sûrement espoir à Robert Kirkman, créateur de la bande-dessiné originale The Walking Dead. Ce dernier avait intenté un procès similaire en 2020, qu’il avait cependant perdu.

Source : Gizmodo