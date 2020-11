Watch Dogs Legion : de nombreux joueurs signalent un bug qui corrompt les sauvegardes

Watch Dogs : Legion – Crédit : Ubisoft

Watch Dogs : Legion est sorti le 29 octobre dernier sur PC, PS4 et Xbox One. Il sera également compatible avec les consoles next-gen, à savoir la Xbox Series X / S et la PlayStation 5. C’est le troisième opus de la franchise d’Ubisoft se déroulant dans un univers dystopique. Comme toujours avec Watch Dogs, l’accent est mis sur le piratage informatique. Dans Legion, les joueurs peuvent hacker n’importe quel NPC du jeu afin de les incarner. La mort est permanente, donc les joueurs doivent prendre les précautions nécessaires pour ne pas perdre leurs personnages favoris.

Les fichiers de sauvegarde sont corrompus à cause d’un bug

De nombreux joueurs de Watch Dogs : Legion ont remarqué un bug très ennuyant qui gâche l’expérience. Les signalements se multiplient sur les forums d’Ubisoft et sur Reddit. L’utilisateur « StandsForVice » a posté les détails de ce bug sur cette plateforme. Il explique notamment que « les joueurs rapportent qu’après plusieurs heures de jeu, les fichiers de sauvegarde peuvent commencer à planter de plus en plus souvent jusqu’à ce que le jeu devienne injouable ». Le problème est qu’il n’y a pas d’option dans Watch Dogs : Legion pour sauvegarder manuellement dans un emplacement séparé. En effet, le jeu enregistre automatiquement. Cela peut ainsi entraîner une perte de progression lorsque les fichiers de sauvegarde deviennent corrompus.

Pour le moment, Ubisoft n’a pas encore donné d’explications quant à ce bug. Celui-ci semble d’ailleurs être plus populaire sur PC que sur consoles. Les joueurs essaient donc de trouver eux-mêmes la raison des fichiers de sauvegarde corrompus, si cela vient du multithreading ou même de l’utilisation d’un raccourci pour quitter le jeu. Quoi qu’il en soit, la communauté espère qu’un correctif soit très rapidement déployé par le développeur.

Nous avons testé les performances de Watch Dogs : Legion sur les dernières cartes graphiques de Nvidia : les GeForce RTX 3080, RTX 3070 et RTX 20 Series. Le jeu n’est pas encore parfaitement optimisé puisque le GPU le plus haut de gamme peine à atteindre les 30 FPS avec le ray tracing activé en mode ultra. Un joueur a d’ailleurs comparé les graphismes de Watch Dogs : Legion entre un PC avec la RTX 3080 et une Xbox Series X. Comme il fallait s’y attendre, le PC l’emporte, mais le rendu de la Xbox Series X était tout de même très impressionnant pour une console.

Source : Screen Rant